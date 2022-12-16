Лебединая песня четырех сборных. Этим командам не на что надеяться после ухода лидеров

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вчера, 12:07

Подрастающее поколение не станет полноценной заменой.

Тяжело представить, что на следующем розыгрыше чемпионата мира некоторые сборные продолжат показывать нынешний результат или входить в число фаворитов. Возраст лидеров перевалил за отметку в 30 лет, а преемников им либо совсем нет, либо они не могут повести команду вперед с тем же темпом.

Бельгия

Падение для «красных дьяволов» началось уже сейчас, но провал связан не столько и не только с возрастом игроков.

Есть один решающий фактор – микроклимат в команде. Рассорились абсолютно все – Де Брюйне говорил, что шансов на успех уже нет из-за возраста и ссорился с Азаром, Вертонгеном и Алдервейрелдом. Кевин также продолжал игнорировать голкипера сборной Тибо Куртуа. Лукаку конфликтовал с Батшуайи. Футболисты недовольны решениями главного тренера Роберто Мартинеса.

И уже вокруг этой ситуации выстраиваются остальные причины, усугубляющие ситуацию в коллективе. Эден Азар – давно не элитный исполнитель. Уже после перехода в «Реал» бельгиец перестал контролировать свою любовь к фастфуду и набрал лишний вес, посыпались травмы. Наставник «сливочных» Карло Анчелотти не ставит его в основу (3 матча в чемпионате в этом сезоне). И всего в 31 год он объявил о завершении карьеры в сборной.

Ромелу Лукаку сразу после восстановления от травмы потребовалось ехать на ЧМ – и он ожидаемо выступил ниже своего уровня. На момент ЧМ -2026 ему будет 33.

Алдервейрелд и Вертонген подвергаются критике за медлительность – им 33 и 35 лет соответственно.

Конечно, к следующему розыгрышу мундиаля у Бельгии подрастет новое поколение, которое займет место в основе. Но оно вряд ли будет настолько талантливым, как праймовые Де Брюйне, Азар, Лукаку. Последняя возможность уйти красиво была в этом году – и лидеры «красных дьяволов» ее упустили по собственному желанию.

Хорватия

Средний возраст заявки «шашечных» вполне адекватный – 26,4 года. Чуть-чуть не дотягивают до топ-10 по этому показателю. Но тут надо смотреть, сколько лет системообразующим футболистам. А Модрич, Ковачич и Брозович – главная сила команды. Каждый из них получает полную свободу действий и дополняет партнера по центральной тройке. Лука отлично регулирует темп атаки, мешает прессингу соперника. Матео уверенно держит мяч, продвигает его в финальную треть и не теряется под давлением. На Марцело остается опорная зона, при этом своей подвижностью он разбивает давление.

Вся та острота, которую создает Хорватия, появляется за счет этих полузащитников. И проблема в том, что даже если уйдет кто-то один, привычного эффекта от центрального трио не будет. Но это неизбежно – тому же Модричу уже 37 лет. При особом желании он может попасть в заявку на ЧМ -2026. Правда, есть куча условностей, которые повлияют на итоговый состав сборной.

У Брозовича и Ковачича шансов гораздо больше – они все-таки моложе. Но будет ли этого достаточно, чтобы сохранить уровень национальной команды? Даже при том, что на вершину выходит элитный центральный защитник Йошко Гвардиол, не факт, что этого будет достаточно. Да и стоит понимать: борьба за медали на двух ЧМ подряд – не индикатор объективного уровня исполнителей, а следствие неуступчивого характера и работоспособности. Так что и падение наверняка произойдет.

Сенегал

А вот сенегальцы уже попадают в топ-10 по среднему возрасту состава на ЧМ -2022. Как и в случае с хорватами, у них есть немало молодых футболистов – те же Исмаил Якобс, Юссуф Сабали, Абду Диалло наверняка попадут на следующий мундиаль. Но что будет с Калиду Кулибали, Эдуаром Менди и Садио Мане?

Их состояние следует отслеживать в первую очередь. Голкипер «Челси» — в вечной борьбе за статус основного с Кепой Аррисабалагой. И место в воротах постоянно циркулирует между этими двумя. Вратари раскрываются позже, поэтому Менди сто процентов продержится до следующего мирового первенства. Однако, чтобы показывать прежний уровень, нужна регулярная практика на самом высоком уровне. А в лондонском клубе уверенности в этом нет.

Мане – достаточно атлетичный вингер, но травмы дают о себе знать. Нынешний чемпионат мира он пропустил из-за возникшего прямо перед турниром воспаления головки малоберцовой кости.

За счет физики сенегальцы останутся крепкой командой, но таких же элитных исполнителей у них пока нет.

Польша

У «белых орлов» все держится на Щесном, Крыховяке, Зелиньском и Левандовском. Игру поляков на ЧМ -2022 называли «антифутболом» и мало кто радовался их проходу в плей-офф. Подбора исполнителей для решения этой задачи оказалось достаточно – а о большем и мечтать не приходится.

На следующий мундиаль им еще нужно попасть. Роберту к тому моменту стукнет 38, уровень «Барселоны» и «Баварии» поддерживать уже не получится – а ведь из скромных трех голов Польши на турнире в Катаре два забил Левандовски.

На Крыховяке и Белике держится опорная зона национальной команды. Крыстиан может постепенно дорасти до Английской Премьер-Лиги, а вот Гжегож уже сейчас встречает пенсию в «Аль-Шабаб Эр-Рияд» из Саудовской Аравии. В «Краснодаре» он вряд ли нужен.