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Лебединая песня четырех сборных. Этим командам не на что надеяться после ухода лидеров

вчера, 12:07
Бельгия

Подрастающее поколение не станет полноценной заменой.

Тяжело представить, что на следующем розыгрыше чемпионата мира некоторые сборные продолжат показывать нынешний результат или входить в число фаворитов. Возраст лидеров перевалил за отметку в 30 лет, а преемников им либо совсем нет, либо они не могут повести команду вперед с тем же темпом.

Бельгия

Падение для «красных дьяволов» началось уже сейчас, но провал связан не столько и не только с возрастом игроков.

Есть один решающий фактор – микроклимат в команде. Рассорились абсолютно все – Де Брюйне говорил, что шансов на успех уже нет из-за возраста и ссорился с Азаром, Вертонгеном и Алдервейрелдом. Кевин также продолжал игнорировать голкипера сборной Тибо Куртуа. Лукаку конфликтовал с Батшуайи. Футболисты недовольны решениями главного тренера Роберто Мартинеса.

И уже вокруг этой ситуации выстраиваются остальные причины, усугубляющие ситуацию в коллективе. Эден Азар – давно не элитный исполнитель. Уже после перехода в «Реал» бельгиец перестал контролировать свою любовь к фастфуду и набрал лишний вес, посыпались травмы. Наставник «сливочных» Карло Анчелотти не ставит его в основу (3 матча в чемпионате в этом сезоне). И всего в 31 год он объявил о завершении карьеры в сборной.

Ромелу Лукаку сразу после восстановления от травмы потребовалось ехать на ЧМ – и он ожидаемо выступил ниже своего уровня. На момент ЧМ-2026 ему будет 33.

Алдервейрелд и Вертонген подвергаются критике за медлительность – им 33 и 35 лет соответственно.

Конечно, к следующему розыгрышу мундиаля у Бельгии подрастет новое поколение, которое займет место в основе. Но оно вряд ли будет настолько талантливым, как праймовые Де Брюйне, Азар, Лукаку. Последняя возможность уйти красиво была в этом году – и лидеры «красных дьяволов» ее упустили по собственному желанию.

Хорватия

Средний возраст заявки «шашечных» вполне адекватный – 26,4 года. Чуть-чуть не дотягивают до топ-10 по этому показателю. Но тут надо смотреть, сколько лет системообразующим футболистам. А Модрич, Ковачич и Брозович – главная сила команды. Каждый из них получает полную свободу действий и дополняет партнера по центральной тройке. Лука отлично регулирует темп атаки, мешает прессингу соперника. Матео уверенно держит мяч, продвигает его в финальную треть и не теряется под давлением. На Марцело остается опорная зона, при этом своей подвижностью он разбивает давление.

Вся та острота, которую создает Хорватия, появляется за счет этих полузащитников. И проблема в том, что даже если уйдет кто-то один, привычного эффекта от центрального трио не будет. Но это неизбежно – тому же Модричу уже 37 лет. При особом желании он может попасть в заявку на ЧМ-2026. Правда, есть куча условностей, которые повлияют на итоговый состав сборной.

У Брозовича и Ковачича шансов гораздо больше – они все-таки моложе. Но будет ли этого достаточно, чтобы сохранить уровень национальной команды? Даже при том, что на вершину выходит элитный центральный защитник Йошко Гвардиол, не факт, что этого будет достаточно. Да и стоит понимать: борьба за медали на двух ЧМ подряд – не индикатор объективного уровня исполнителей, а следствие неуступчивого характера и работоспособности. Так что и падение наверняка произойдет.

Сенегал

А вот сенегальцы уже попадают в топ-10 по среднему возрасту состава на ЧМ-2022. Как и в случае с хорватами, у них есть немало молодых футболистов – те же Исмаил Якобс, Юссуф Сабали, Абду Диалло наверняка попадут на следующий мундиаль. Но что будет с Калиду Кулибали, Эдуаром Менди и Садио Мане?

Их состояние следует отслеживать в первую очередь. Голкипер «Челси» — в вечной борьбе за статус основного с Кепой Аррисабалагой. И место в воротах постоянно циркулирует между этими двумя. Вратари раскрываются позже, поэтому Менди сто процентов продержится до следующего мирового первенства. Однако, чтобы показывать прежний уровень, нужна регулярная практика на самом высоком уровне. А в лондонском клубе уверенности в этом нет.

Мане – достаточно атлетичный вингер, но травмы дают о себе знать. Нынешний чемпионат мира он пропустил из-за возникшего прямо перед турниром воспаления головки малоберцовой кости.

За счет физики сенегальцы останутся крепкой командой, но таких же элитных исполнителей у них пока нет.

Польша

У «белых орлов» все держится на Щесном, Крыховяке, Зелиньском и Левандовском. Игру поляков на ЧМ-2022 называли «антифутболом» и мало кто радовался их проходу в плей-офф. Подбора исполнителей для решения этой задачи оказалось достаточно – а о большем и мечтать не приходится.

На следующий мундиаль им еще нужно попасть. Роберту к тому моменту стукнет 38, уровень «Барселоны» и «Баварии» поддерживать уже не получится – а ведь из скромных трех голов Польши на турнире в Катаре два забил Левандовски.

На Крыховяке и Белике держится опорная зона национальной команды. Крыстиан может постепенно дорасти до Английской Премьер-Лиги, а вот Гжегож уже сейчас встречает пенсию в «Аль-Шабаб Эр-Рияд» из Саудовской Аравии. В «Краснодаре» он вряд ли нужен.

После выхода в плей-офф на ЧМ-2022 поляки не повторят достижение в США. В лучшем случае преодолеют квалификацию и остановятся на групповой стадии.

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Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ kindpennywise (раскрыть)
вчера в 21:08, ред.
Не хуже, также как Ван Марвейк не хуже Ван Гала на посту главного тренера сборной Голландии, но трофея нет. Хотя Ван Гал брал ушастого, но брал в старом формате когда был Кубок Чемпионов УЕФА, где было меньше финансово мощных команд, но Ван Гал дошёл до полуфинала ЧМ-2014 и до 1/4 ЧМ-2022. А это что? Неужели сборная Бельгии уже хуже Марокко и Японии? Хотя факт - хуже. Если уж брать тренера и ставить амбициозные цели, то и тренера нужно брать соответствующего. А если 3-е место это предел для сборной Бельгии, тогда Мартинес успешно провел тренерскую работу на посту главного тренера.
При этом 3-е место команда взяла когда некоторые лидеры были еще на пике. Дешам даже реанимировал Гризманна, а Жиру вновь заиграл как в лучшие годы.
John 5mith
John 5mith
вчера в 19:18
В общем "с детьми невозможно выиграть чемпионат" © Алан Хансен :)
kindpennywise
kindpennywise ответ Бык без трезубца (раскрыть)
вчера в 19:03
А Мартинес чем хуже Вильмотса? Взяли с ним бронзу в России и в прошлом году показывали сильную игру, но наткнулись на будущих чемпионов при этом сначала выбили действующих
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 18:16, ред.
Касаемо бельгийцев. Прям сейчас менять поколение это будет равносильные смене коней на переправе. В марте начнётся отбор к евро и закончится в ноябре. Если команда обновиться вполне могут и не попасть в Германию. Естественно за исключением двух футболистов основы остальным делать нечего через 3.5 года в США. Однако, в Германии ещё могут тряхнуть в последний уже точно раз. Основа в виде Куртуа, Алдервейде, Вертонгена, Менье, Витсель, Де Брёйне, Шаддли, Торгана, Караско и Лукаку должна остаться. Нужен тренер, который поставит им игру к чужим воротам именно за счёт паса , а не бега. Азар молодец что ушёл. С его 3 играми в ла лиге в сборной ему не место. От брата пользы будет больше. А вот уже сразу после евро почти всей основе можно сказать СПАСИБО, НО ДАЛЬШЕ БЕЗ ВАС за исключением Кевина и Куртуа. За два года подрастет подколенное к чемпионату мира
volga.kot
volga.kot
вчера в 17:04
У Бельгии конечно такое поколение!!!!
4ecTHbIu
4ecTHbIu
вчера в 14:59
Думаю, что слаженная командная работа, гораздо важнее единичных футболистов на поле. Даже собрание все звёзд футбола в одной команде может не принести результата из-за отсутствия командной работы, а индивидуальные навыки запросто растворятся без понимания и взаимодействия с командой.
mtarasov_96
mtarasov_96 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 14:56
Их и не относят к фаворитам - это к "перестанут показывать нынешний результат" относится
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:31
Все правильно написано.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 13:51, ред.
Футбольная ассоциация Бельгии долго тянуло с Мартинесом, а когда топ игроки уже возрастные и ничего не выиграли решили заменить его.
Мартинес не выигрывал крупные трофеи в футболе. Дешам к примеру с Монако играл в финале ЛЧ.
Дель Боске выигрывал ЛЧ с Реалом.
Если они более взвешенно принимали решение о назначении тренера, то возможно они выиграли бы трофей, но шансы были бы.
И так со многими командами которые пытаются назначить ноунеймов, а потом кусают локти.
Сколько тренеров можно было назначить, наверное достаточно, если учесть что свободных тренеров за этот период было достаточно. Но некоторые из них уже заняты.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:00, ред.
Я бы не стал относить Сенегал и Польшу к числу фаворитов и тем более топ-команд. Да, команды хорошие, крепкие, способные выдать неплохой результат. Но даже при удачных стечениях обстоятельств вряд ли от них можно было ожидать выхода, например, в четверть-финал чемпионата. Конечно, могли бы удивить, как Марокко, но это бы было, действительно "удивительно".
Польша больше на слуху благодаря Левандовскому, но и без него её уровень вряд ли изменился бы в лучшую или худшую сторону - примерно ровная команда по подбору игроков. Сенегал тоже примерно в той же ситуации - есть пару громких имен, но в целом команда не смотрится очень сильной.
А вот с Бельгией, действительно, все понятно - команда несколько последних топовых турниров всегда причислялась к числу фаворитов и не без оснований. Но, то чуть-чуть не хватило везения, то сами разрушали свои перспективы. И похоже, что теперь на какое-то время мы забудем про бельгийцев, как про топ-сборную, пока не появится новое поколение.
Хорваты смогли пошуметь два чемпионата подряд. Конечно, не без доли везения, но два турнира быть в числе четырех лучших - случайностью не назовешь. А учитывая, как быстро и много талантов получается "выращивать" на Балканах, вполне можно ждать "продолжения банкета" не только Хорватии, но и Сербии, и даже Боснии со Словенией.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:25
Из этого списка можно согласиться только с уходом из топ двух команд Польши и Бельгии. А Хорваты и Сенегал вряд ли. Там много молодых и перспективных.
Гость
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