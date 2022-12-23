Огненная разборка английских топов. «Ман Сити» и «Ливерпуль» напомнили нам, что такое настоящий футбол

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вчера, 08:51

Матчи больших клубов наконец-то вернулись.

Клопп и Гвардиола жаловались на расписание

Еще задолго до чемпионата мира оба специалиста неустанно жаловались на то, что мундиаль прервет сезон на целый месяц, а футболисты будут вынуждены играть без передышки.

Однако начавшийся довольно удручающе для «Ливерпуля» сезон заставил Юргена Клоппа пересмотреть свое видение. Перед мундиалем Юрген отшучивался: «Возможно, я ошибался, и чемпионат мира пройдет как нельзя кстати».

Казалось бы, ЧМ действительно пришелся ко двору. «Ливерпуль» отправил на мировое первенство всего лишь 7 игроков, в то время как из стана «Сити» было отправлено 16 исполнителей. До финала добралось только два футболиста ведущих клубов Англии — Ибу Конате от «красных» и Хулиан Альварес от «Сити».

Учитывая второстепенный статус турнира и столь отдалённую от финала стадию, оба специалиста могли позволить себе выпустить не самый оптимальный состав, тем самым дав немного отдохнуть лидерам перед «Боксинг дэй», который состоится уже в начале следующей недели.

Перед матчем Пеп говорил, что у него в распоряжении очень мало футболистов: «Прямо сейчас у нас есть 4 или 5 игроков, и нам нужно посмотреть, в каком состоянии остальные вернутся с чемпионата мира. Но сейчас у нас попросту нет футболистов, потому что великие футбольные умы составили вот такое расписание».

Если взглянуть на состав «Сити», становится очевидно, что это были игры разума от каталонского тренера. В основе на матч было лишь 3 игрока, которые очень редко появляются в основном составе команды: голкипер Ортега, 18-летний правый защитник Льюис и нападающий Палмер. К тому же на скамейке мы увидели практически все боеспособные единицы «голубых».

Что касается «Ливерпуля», то Юргену предстояло решить и несколько кадровых проблем, связанных с травмами, а также слабой формой некоторых игроков. На правом фланге обороны «красных» вышел Джеймс Милнер, в воротах Куимхин Келлехер, а в опорной зоне 18-летний Байтетич.

Начало обоих таймов было схожим

После финала чемпионата мира прошло всего 4 дня и «Сити» с «Ливерпулем» не стали долго запрягать, с первых минут показав, что такое интенсивный футбол. Уже на 18-й секунде Эрлинг Холанд получил передачу из глубины и выбегал 1 на 1 с Келлехером, но не смог его перебросить, а спустя еще 30 секунд от «Ливерпуля» последовал ответный забег Дарвина Нуньеса, но того накрыл защитник.

Примерно в аналогичном темпе протекал и весь матч, который не позволял расслабиться. Команда Гвардиолы контролировала мяч и чаще подходила к воротам «Ливерпуля». Это отразилось в статистике — 12 ударов по воротам от «Сити» и лишь 4 от «Ливерпуля».

Игра была чем-то похожа на встречу, которая состоялась в октябре этого года, когда «Сити», казалось бы, контролировал темп матча, мяч и игру в целом, а «Ливерпуль» отвечал опасными контрвыпадами. Главное отличие лишь в том, что концентрация в том поединке была выше, а защитники обеих команд играли более надежно. В таких условиях судьба матча решилась благодаря одному эпизоду.

Чего не скажешь о встрече Кубка Лиги. У обеих команд было предостаточно моментов для взятия ворот. «Сити» умело оказывал прессинг на защиту «Ливерпуля», эпизодически доводя мяч до ворот Келлехера, а при нападении сваливался на фланг уже 36-летнего Джеймса Милнера. Было очевидно, что Милнер не будет успевать за соперниками, и уже на 10-й минуте Де Брюйне нашел Холанда своим прострелом с правого фланга обороны «красных».

Все то же отсутствие концентрации позволило «Ливерпулю» сравнять счет уже через 10 минут и создавать не менее опасные моменты уже ближе к концу первого тайма, но проблемный Дарвин Нуньес все никак не может настроить свой прицел, раз за разом промахиваясь мимо ворот в очевидных ситуациях. У уругвайца накопилось 4 удара за матч — все мимо.

Второй тайм начался приблизительно по тому же сценарию. За одним единственным отличием — команды не просто обменялись опасными моментами, но и забитыми мячами, которые записали на свой счет отдыхавшие во время мундиаля Марез и Салах.

«Сити» продолжал наращивать темп, через 10 минут вновь вышел вперед, а проведенные замены позволили «горожанам» укрепить преимущество благодаря классу вышедших игроков. В ответ на выход Фабиньо, Окслейда, Кейта и Хендерсона Пеп ответил Фоденом, Грилишем и Бернарду Силвой.

Сценарий матча оставался неизменным — «Сити» владел мячом и инициативой, «Ливерпуль» пытался подловить высокую линию обороны соперника, но безуспешно.

«Сити» в итоге вышел в 1/4 финала Кубка Лиги, где сыграет с «Саутгемптоном», а «Ливерпуль» вылет вряд ли сильно огорчил, так как он сможет сконцентрироваться на исправлении ситуации в Премьер-Лиге.

Статистика противостояния между ведущими клубами Англии

Одолев «Ливерпуль» на «Этихаде», «Манчестер Сити» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию против «красных». В последний раз «горожане» одерживали победу аж в феврале 2021 года. С тех пор они дважды сыграли вничью и три раза подряд терпели поражение.

Все знают, что Юрген Клопп является самым неудобным для Гвардиолы соперником — он одерживал победу над Пепом 12 раз, но существует и обратная статистика. Никто не побеждал Клоппа чаще Гвардиолы — теперь уже 10 раз. И, возможно, у него будет шанс сравняться в проценте побед уже в этом сезоне, но лишь в том случае, если команды сведет жеребьевка.

«Ливерпуль» неудобен для Пепа Гвардиолы не только из-за Клоппа и его прессинга. Мохамед Салах стал первым игроком, забившим 10 мячей в ворота «Сити» Пепа. И это также лучший показатель.

Главная звезда «Сити», в свою очередь, вновь отметилась голом в своем стартовом матче турнира. Эрлинг Холанд забивал в дебютных встречах всех соревнований, в которых участвовал, и Кубок Лиги не стал исключением. Кроме того, он, как и Марез, забил свои первые мячи в ворота «Ливерпуля» за «Сити». И если для Эрлинга эта встреча была третьей против «красных», то для Мареза она была 12-й по счету с момента перехода в стан «горожан».