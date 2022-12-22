Прорыв Марокко и девять побед. ЧМ-2022 – прорывной для Африки

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вчера, 23:59

Анализируем выступление пятерки сборных.

Чемпионат мира стал поводом поговорить о том, куда двигается африканский футбол. Сборная Марокко оказалась в центре внимания и, пожалуй, вызывает наибольшее количество обсуждений наряду с чемпионством Аргентины. Марокканцы стали первыми африканцами, дошедшими до полуфинала чемпионата мира. Историческое событие. Но ведь не только сборная Марокко представляла Африку на этом турнире, но и Камерун, Сенегал, Гана и Тунис. Как в целом оценить выступление представителей этого континента?

Оптимистичная оценка

Если посмотреть на ситуацию в более общем виде, то можно сказать твердо о прогрессе африканских сборных. Все пять участников от Африки выиграли хотя бы по одному матчу. Такого никогда не случалось раньше. Как и того, чтобы каждая африканская сборная до последнего тура группового этапа сохраняла шансы на выход в плей-офф. То есть при благоприятном стечении обстоятельств в 1/8 финала могли оказаться все пять команд.

Для Туниса и Камеруна победы над Францией и Бразилией соответственно – одни из величайших в их истории на чемпионатах мира. А две победы Сенегала в группе ставят его вместе с Марокко в элитный клуб из семи африканских команд, набиравших не менее шести очков в групповом раунде ЧМ .

В общей сложности африканские сборные выиграли девять матчей на ЧМ -2022, что более чем вдвое превышает их предыдущий лучший результат за один турнир. Даже если не учитывать четыре победы Марокко, остальные африканские команды одержали пять побед, что больше, чем предыдущий лучший результат Африки в турнирах 2002 и 2010 годов.

Неоднозначные показатели

Семь побед было одержано на групповом этапе. Давайте посмотрим на них пристальнее. Вышеупомянутые победы Туниса и Камеруна, пусть и выглядят внушительными по исходу, были добыты над Францией и Бразилией, которые сильно сменили состав, поскольку уже решили вопрос с выходом в плей-офф. Отдыхали почти все стартовые составы. При этом победа есть победа, конечно, пусть Тунис и Камерун не показали особых признаков, по которым можно было бы судить, что основные составы этих соперников они бы обыграли.

Добавим сюда две победы Сенегала. Они были одержаны над Катаром и Эквадором, то есть над 51-й и 46-й сборными в мировом рейтинге – они входят в пятерку самых слабых участников ЧМ -2022.

Упущенные возможности

Хотя у Ганы, Камеруна, Сенегала и Туниса были свои яркие моменты и поводы для гордости, каждая из этих команд может о чем-то сожалеть, поскольку имела шанс выступить еще лучше. Очень многого ждали от Сенегала, поскольку он приехал на турнир в статусе лучшей команды Африки и с мощными звездами в составе.

Травма Садио Мане, конечно, повлияла на перспективы сенегальцев. Но если бы они устояли в игре против Нидерландов, а Эдуар Менди не совершил бы ошибку, то могли бы избежать встречи с мощной Англией в 1/8 финала. А там и зацепиться за более уверенный результат в плей-офф. Получится ли к следующему чемпионату мира сохранить яркий состав? В Катаре был хороший шанс.

Гана может сожалеть об одном из самых спорных судейских решений против нее – назначении пенальти за фол Салису на Роналду. Возможно, удалось бы избежать поражения. Впрочем, победа над Южной Кореей дала ганцам шанс взять все в свои руки. И они проиграли в битве с Уругваем, где нереализованный пенальти Андре Айю привел команду к фрустрации. С пенальти не задалось.

Тунис проделал большую работу, сдержав Данию и обыграв Францию. Но между этими матчами он проиграл Австралии, которая находится на семь позиций ниже в рейтинге ФИФА . Учитывая нестабильность австралийцев и уровень поддержки, который был оказан в Катаре Тунису, были все шансы показать более убедительный результат.

Камерун по своей традиции не смог обойтись без скандалов, которые явно попортили атмосферу в команде. Но даже с ними эта сборная могла зацепиться за плей-офф, если бы не уступила минимально Швейцарии. Все было рядом.

Африка набрала рекордное количество очков в Катаре, но всего лишь две команды вышли в плей-офф – как в 2014 году. И только одна сборная дошла до четвертьфинала. Как в 1990-м, 2002-м и 2010 году. В этом плане прорыва не случилось.

Рецепт успеха

У африканских стран теперь перед глазами есть готовый алгоритм, который позволил совершить прорыв Марокко. Конечно, повторить его будет не так просто, но как минимум понятно, в каком направлении следует сделать шаги. Ведь по пути марокканцы победили европейских тяжеловесов Бельгию, Испанию и Португалию, смотрелись достойно с Францией.

Сборная Марокко пожинает плоды инвестиций в местную спортивную инфраструктуру, в частности, в футбольную академию, в высшую лигу, которая считается одной из наиболее интересных в Африке. Улучшение условий работы тренеров на всех уровнях и большое внимание к техническому обеспечению подготовительного процесса играют важную роль.

Марокко, кроме того, более эффективно использует большую европейскую диаспору своей страны. 14 человек из 26 в составе сборной Марокко родились за пределами этой страны. Процент выше, чем у любого другого участника чемпионата мира. И эти люди стали лидерами, внесли свои качества, отточенные в европейских школах и лигах.

В итоге идеальным «продуктом» доверия внутренней системе, вложения в нее, но в то же время использования европейского опыта является главный тренер марокканцев Валид Реграги. Он по-футбольному воспитывался во Франции, многое оттуда взял. Однако полностью ассоциирует себя с Марокко, много успел и тут поработать, является местным тренером со смесью приверженности национальным интересам и принятия европейского опыта. Понятно, что марокканцы к этому шли не один год, однако тяжелая и кропотливая работа всегда окупается.