Слёзы, радость и горящие глаза. Самые эмоциональные моменты чемпионата мира 2022

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вчера, 09:19

О самых эмоциональных моментах во время мирового первенства.

Первая сенсация турнира

22 ноября состоялась встреча между Саудовской Аравией и Аргентиной, подарившая миру одну из главных сенсаций чемпионата мира. Как оказалось позже, это единственное поражение аргентинцев на турнире — дальше были только победы.

Еще перед ЧМ все игроки Аргентины в один голос твердили, что будут биться за Месси. Никто не мог себе представить, что команда начнет последний для него мундиаль таким образом. И только отъявленный аравийский болельщик мог бы сказать, что его сборная одержит победу над Аргентиной.

То поражение стало для аргентинцев отличным «щелчком по носу» и дало дополнительный толчок перед остальными матчами, а для аравийцев встреча с «альбиселесте» вошла не только в спортивные архивы, но и в историю страны в целом.

Слезы Неко Уильямса после игры против США

Бывший защитник «Ливерпуля» вышел в основном составе в первом поединке сборной Уэльса в чемпионатах мира с 1958 года. Матч завершился со счетом 1:1, а сам Неко отыграл 79 минут.

После игры объективы камер поймали плачущего Неко. А в послематчевом интервью он сказал, что посвятил данную игру своему дедушке:

Вчера мама сказала мне, что дедушка ушел прошлой ночью. Перестроиться от этих новостей к участию в матче чемпионата мира было чрезвычайно тяжело, но я справился с этим благодаря поддержке моих товарищей по команде и семье. Поэтому я посвящаю дедушке эту игру и полученный балл.

Неко рассказывал, что получал огромную поддержку от дедушки на протяжении всей жизни — от первых шагов и до поездки на мундиаль. Он нередко ездил на матчи по всему миру вслед за Неко и сыграл огромную роль в его карьере.

Гол Эмболо родному Камеруну

На мундиале в Катаре произошло первое подобное событие — забивший игрок не стал праздновать гол. Причиной тому стало то, что Брель Эмболо, выступающий за сборную Швейцарии, родился в Яунде — столице Камеруна.

Его родители являются камерунцами, но, еще будучи ребенком, он вместе со своей матерью покинул отца и переехал во Францию. Вскоре после переезда его мать вышла замуж за швейцарца, и семья переехала в Базель. В местном клубе и началась карьера Эмболо.

Мяч стал единственным в матче. Сборная Швейцарии победила Камерун, прошла в 1/8 финала, но вылетела из-за разгромного поражения от португальцев.

Победа Ирана над Уэльсом на 101-й минуте

90-я минута матча. На табло нули, и рефери, как и присуще всем остальным арбитрам на прошедшем турнире, добавил больше привычного — 9 минут. На 8-й добавленной минуте иранцы открыли счет, а спустя еще 3 минуты забили 2-й безответный мяч.

Однако игра запомнится еще и политической подоплекой, вызванной проблемами внутри Ирана. В первом туре игроки не пели гимн, и это логично было расценено как шаг против власти. Однако перед матчем с Уэльсом они его исполнили, но не пели во всю глотку, как это принято.

При исполнении гимна и после победы было множество кадров как болельщиков, так и сотрудников команды, на которых было видно, сколько эмоций принес им футбольный вечер.

Первый гол Левандовского в чемпионатах мира

Без сомнений, один из лучших форвардов в истории, и человек, побивший множество рекордов, Роберт Левандовски ранее не забивал в мировых первенствах.

Роберту в принципе не удавались турниры сборной — первенства 2010 и 2014 года он пропустил, а в 2018-м не отличился ни разу. На Евро-2012 и 2016 забил по голу, а в 2020-м отличился трижды, что не помогло сборной Польши, и они вылетели из группы.

После матча против сборной Мексики в первом туре оказываемое на него давление стало еще больше, поскольку его удар с одиннадцатиметровой отметки не увенчался голом — его отразил Гильермо Очоа.

Во втором туре полякам предстояло сыграть с дерзкими аравийцами, которые были преисполнены уверенности после победы над Аргентиной. Однако это их не спасло — Роберт смог отдать голевую передачу, а позже и сам отличился забитым мячом.

После гола Роберт не смог скрыть эмоций и при праздновании мяча продолжительное время лежал, уткнувшись лицом в газон. Тот гол был очень важен для Роберта:

Этот гол является окончанием действия проклятия, а также исполнением еще одной моей мечты. И я говорю это с радостью. Я счастлив, что мне удалось забить в матче чемпионата мира.

Неудачи Роналду, Суареса и Лукаку

Все вышеперечисленные нападающие были главными надеждами своих сборных, несмотря на возраст. Прошедший турнир, скорее всего, был последним для всех троих, но закончился далеко не так, как они желали.

Роналду потерял место в основе по ходу турнира, и на фоне обстановки в карьере это стало еще большим ударом для его амбиций. Да, Роналду 37 лет, но он все еще жаждет титулов, голов и игрового времени. К сожалению, последние несколько месяцев стали для Криштиану упадническими и мундиаль в Катаре стал лишь дополнительным грузом.

И если сборная Португалии хотя бы вышла из группы, то Уругвай и Бельгия, вопреки ожиданиям, полностью провалили турнир. Уругвайцы во главе с Луисито были беззубыми на протяжении всех 3 матчей группового этапа, а сборная Бельгии больше решала проблемы в раздевалке, нежели играла на поле. Ромелу и вовсе, выйдя со скамейки в матче 3 тура, упустил 5 серьезных моментов для взятия ворот хорватов. После поражений и вылетов сборных именно на этих нападающих было направлено большинство камер. Нетрудно догадаться, что мы в этих кадрах увидели.

Матери игроков сборной Марокко на ЧМ

После сенсационного выхода марокканцев в полуфинал мундиаля в сети распространились видеоролики, на которых Софьян Буфаль танцует со своей матерью на поле.

И даже ФИФА не промолчала, подписав фотографию в Твиттере: «Важная гостья не смогла оставаться на трибунах, поэтому она вышла на поле стадиона Аль-Тумама, чтобы отпраздновать победу. Мать Софьяна Буфаля – звезда сегодняшних торжеств в Марокко».

Валид Реграги не только сплотил команду и выстроил футбол, позволивший Марокко выйти в полуфинал ЧМ , он также разрешил семьям футболистов посещать их в расположении сборной, что давало игрокам большой эмоциональный толчок. Да и сам Реграги буквально стал отцом и братом для каждого из игроков:

«Именно он смог провести нас так далеко. Реграги многому учит нас не только на поле, но и в жизни. Если есть проблема, мы обращаемся к нему как к отцу, как к брату. Я желаю ему всего наилучшего, он этого заслуживает», — сказал полузащитник марокканской сборной Ильас Хаир в преддверии 1/2 финала.

Скандал и конфликты в матче Аргентины и Нидерландов

После серии пенальти аргентинцы издевались над голландцами, Месси послал соперника, протянувшего ему руку, а Эмилиано Мартинес приказал заткнуться 71-летнему ван Галу.

Матч между командами войдет в историю чемпионатов мира не только сюжетом самой игры, но и как самый грубый поединок за всю историю. То, что происходило между игроками, затмило происходящее на поле.

В игре было множество эпизодов, которые имели некоторую подоплеку. Паредес пробил мячом со всей силы в сторону скамейки голландцев после того, как грубо сфолил на Аке. После того эпизода началась потасовка.

Все накалилось до такой степени, что даже тихий по обыкновению Месси начал лезть и скандалить с ван Галом. А после пенальти повторил празднование своего кумира Хуана Рикельме, у которого в свое время тоже был конфликт с голландским специалистом.

Уже во время серии пенальти голландский форвард Вегхорст провоцировал каждого из бьющих команды соперника. Именно он подходил к аргентинцам перед ударом и пытался вывести их из себя, что повлекло за собой буйную реакцию игроков Аргентины после победы в серии. Уже после матча Вегхорст подошел к Месси, чтобы пожать руку, но был послан: «На что ты смотришь, болван? Идиот, иди отсюда».