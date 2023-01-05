«Самый талантливый со времён Роналду». Форвард, которого переоценивают

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вчера, 19:54

Станет ли Рэшфорд суперзвездой?

Даже Кейн отчасти переоцененный, если не говорить о статусе локальной легенды. Стал Ширером нового времени, поэтому в Англии на форварда повесили ценник, отбивший охоту множества европейских и британских клубов. В результате не проверили Харри в клубе с трофейным давлением, а в решающих матчах сборной Англии нервы его подводили. И Рэшфорда подводили. Стоило впервые в карьере забить в трех турах АПЛ подряд, как сразу появился Луис Саа со щедрыми комплиментами:

Рэшфорд – игрок, который способен собрать 30-40 голов за сезон. Почему не может забить столько же или даже больше, чем Холанд и Мбаппе? Такого таланта в МЮ я не видел со времён Роналду. Ему нужно упрямство и вера в себя, которые отличают таких исполнителей, как Лионель и Криштиану.

Что-то француза занесло. И тен Хага, ведь тоже говорил о результативности Маркуса. Поскольку в кои-то веки МЮ собрал шесть побед подряд, то о Рэшфорде снова говорят как о большой надежде сборной и клуба. Давайте разбираться с аргументами «за» и «против» того, что Маркус вырастет из уже коротких штанишек таланта в суперзвезду.

За экстра-класс. Форма футболиста

Можно уничтожить разговоры о голах на чемпионате мира, ведь не забил Франции в решающем матче, и о серии в АПЛ , потому что у Варди 11 туров с голами подряд, а не три, как у Маркуса. Но не будем так поступать. Рэшфорд набрал форму. Готовился к чемпионату мира, где мог не играть в основе, так как на острие Кейн. Но Саутгейт дал время, а затем тен Хаг использовал форму англичанина. Голландец исправил то, как Маркус работает без пространства. В этом сезоне Рэшфорд увереннее на пятачке, а это важно, когда МЮ играет первым номером.

Против. Привычная нестабильность

Были успехи против «Бернли», «Ноттингем Форест», «Вулверхэмптона» и «Борнмута». У МЮ удачный календарь для победной серии. Но в середине месяца встретят «Манчестер Сити» и «Арсенал», а в феврале «Барселону» в Лиге Европы. Тогда и посмотрим, сумеет ли Рэшфорд радовать не только точечными успехами с середняками. Многие говорят о способности Маркуса забить 40 голов за сезон, будто не знают, что его рекорд всего 22 мяча во всех турнирах. Холанд в дебютном сезоне в МС уже забил 27 голов.

За экстра-класс. Приглашение ПСЖ

Не исключено, что Рэшфорд не для МЮ старается, а чтобы попасть в ПСЖ . Если Мбаппе так высоко ценит таланты Маркуса, то летом парижане подпишут англичанина, у которого контракт с МЮ до 2024-го. Рэшфорд не оставит «дьяволов» бесплатно, но в новом соглашении может быть пункт о приглашении от таких клубов, как ПСЖ . Парижане его давно ведут, в Лиге 1 будет проще. Вместе с Месси и Мбаппе проще мечтать о победе в ЛЧ , чем с Санчо и Антони.

Против. Отсутствие четкого амплуа

А кто это вообще? Вингер, инсайд, центральный нападающий? Руд Ван Нистелрой и Энди Коул – форварды, могли ставить на большое количество мячей за сезон. У Салаха в «Ливерпуле» были Мане и Фирмино, помогавшие с фланга набрать голов – есть веская причина для большого успеха впереди. Рэшфорд не Анри, чтобы набрать много мячей с фланга за счет гениальности. А без стабильной результативности на Маркуса никогда не будут смотреть как на игрока экстра-класса. Тем более он и в сборной Англии не всегда играет с первых минут.

За экстра-класс. Опыт и молодость

Тен Хаг оставил Рэшфорда на скамейке, ведь Маркус проспал встречу с командой накануне матча. Но у англичанина нет проблем Грилиша и компании. Форвард не увлечен пьянками, заслужил репутацию человека, который замечает чужую беду. Его кампания по выбиванию денег на обеды для детей из небогатых семей была успешной. Добыл у властей достаточно средств на помощь родителям школьников во время пандемии. Рэшфорду всего 25 лет, но это его восьмой сезон. Рано начал, и хотя не набрал темп Мбаппе, может наверстать в будущих сезонах.

Против. Испытания МЮ и сборной

Возможно, ПСЖ найдет другого форварда, а Мбаппе уедет из клуба. Посмотрим, как уживутся с Месси после финала ЧМ и издевок Мартинеса. Килиан с Хакими отправились отдыхать в Нью-Йорк, чтобы французу не пришлось стоять в коридоре почета для Месси? Капитан Аргентины прицепился к Агуэро, когда увидел, что кум слишком жестко бухает после победы, Кун сам об этом рассказал. Лионель напомнил другу о проблемах с сердцем. А вот сердце Мбаппе легенду не волновало. Так что не факт, что Рэшфорд окажется в успешной компании в ПСЖ с кубком чемпионов через год. А на грешной земле красного Манчестера можно вылететь за пределы топ-4. Если прицел собьется, что с Маркусом случалось, вылетят от Левандовского из ЛЕ и не попадут в Лигу чемпионов через АПЛ , то снова критики Рэшфорда скажут: «Знали, что его надолго не хватит».

Мнение читателей. Есть сомнения, что Рэшфорд станет суперзвездой