«Бёрнли» – «Ковентри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Бёрнли» – «Ковентри Сити», который состоится 14 января 2023 года

«Бёрнли»

«Бордовые» на данный момент возглавляют турнирную таблицу Чемпион Лиги. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием команды из Бёрнли. С минимальным счётом был обыгран «Сток Сити» в матче 25-го тура Чемпионшипа. С разницей в один гол «Бёрнли» одержал победу над «Суонси». Все три гола были забиты командами в первой половине встречи.

В 1/32 Кубка Англии «бордовые» на выезде со счётом 4:2 взяли верх над «Борнмутом».

«Ковентри Сити»

Четырнадцатое место в чемпионате занимают «небесно-голубые». Рассмотрим несколько крайних матчей «Ковентри», чтобы оценить шансы команды на успех в игре с «бордовыми». «Нулёвку» раскатали «небесно-голубые» с «Кардиффом» в позапрошлом туре. Вничью раскатал «Ковентри Сити» с командой «Бристоль», обменявшись голами в первом тайме.

В напряжённой борьбе «небесно-голубые» проиграли валлийской команде «Рексхем» в 1/32 Кубка Англии (3:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бёрнли» – 1.67

Ничья – 3.70

Победит «Ковентри Сити» – 4.80

Победит «Бёрнли» с форой -1.5 – 2.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85

Статистика

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти за последнее время

Одно поражение потерпели «бордовые» в пяти крайних матчах

За тот же период «небесно-голубые» проиграли в двух играх.

Прогноз

На победу «Бёрнли» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.67. «Ковентри» на данном этапе не та команда, которая сумеет отобрать очки у «бордовых».