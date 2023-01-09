«Бёрнли» – «Ковентри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Бёрнли» – «Ковентри Сити», который состоится 14 января 2023 года
«Бёрнли»
«Бордовые» на данный момент возглавляют турнирную таблицу Чемпион Лиги. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием команды из Бёрнли. С минимальным счётом был обыгран «Сток Сити» в матче 25-го тура Чемпионшипа. С разницей в один гол «Бёрнли» одержал победу над «Суонси». Все три гола были забиты командами в первой половине встречи.
В 1/32 Кубка Англии «бордовые» на выезде со счётом 4:2 взяли верх над «Борнмутом».
«Ковентри Сити»
Четырнадцатое место в чемпионате занимают «небесно-голубые». Рассмотрим несколько крайних матчей «Ковентри», чтобы оценить шансы команды на успех в игре с «бордовыми». «Нулёвку» раскатали «небесно-голубые» с «Кардиффом» в позапрошлом туре. Вничью раскатал «Ковентри Сити» с командой «Бристоль», обменявшись голами в первом тайме.
В напряжённой борьбе «небесно-голубые» проиграли валлийской команде «Рексхем» в 1/32 Кубка Англии (3:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бёрнли» – 1.67
- Ничья – 3.70
- Победит «Ковентри Сити» – 4.80
- Победит «Бёрнли» с форой -1.5 – 2.66
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.85
Статистика
- Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти за последнее время
- Одно поражение потерпели «бордовые» в пяти крайних матчах
- За тот же период «небесно-голубые» проиграли в двух играх.
Прогноз
На победу «Бёрнли» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.67. «Ковентри» на данном этапе не та команда, которая сумеет отобрать очки у «бордовых».