«Наполи» разбил «Ювентус». Осимхен и Хвича – звёзды Серии А

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сегодня, 09:05

Вдвоем разорвали защиту туринцев.

Ждали интриги

Противостояние пары лидеров само по себе интригует вне контекста. А в данном случае можно было понадеяться на возрождение интриги в чемпионской гонке Серии А. Ну и на возрождение «Ювентуса», который получил мощную волну критики за 2022 год, причем от его начала до конца, когда провалился в Лиге чемпионов. Если посмотреть на все волны критики, то может показаться, будто мы говорим о команде из середины турнирной таблицы, но с чемпионскими возможностями. А «Ювентус», между тем, в Серии А к матчу с «Наполи» подошел на приличном ходу.

Туринцы выиграли восемь подряд матчей в чемпионате Италии всухую с общим счетом 14:0. Среди жертв не только «Кремонезе» и «Верона» и им подобные, но и разгромленный «Лацио» и поверженный «Интер». В последний раз «Ювентус» пропускал в Серии А в октябре от «Милана». И обладал самой надежной обороной. За 17 туров туринцы пропустили лишь семь мячей. Кто же знал, что тут за одну игру им отвесят пять. Туринцы имели полное право рассчитывать на переворот в гонке за титулом.

Да, «Наполи» в нынешнем сезоне впечатляет и представляется одной из лучших команд в Европе. Та же Лига чемпионов показала неудержимый характер и сверхатакующий настрой неаполитанцев. Да и в Серии А до последнего «Наполи» шел без поражений. Правда, возобновление сезона и проигрыш «Интеру» зародили некоторую надежду у тех, кто жаждет интриги. А тут встретились лучшая атака и лучшая оборона. Кто-то из них должен был подтвердить свой статус. И сделал это красноречиво.

Главные герои

Безусловно, все в «Наполи» сыграли великолепно. Не стоит смотреть только на фамилии в итоговом протоколе. Этот матч вернул нас к осеннему варианту неаполитанцев, когда они разрывали Лигу чемпионов. Этим матчем «Наполи» перечеркнул опасения всех сомневающихся и как минимум отложил игровой спад, который кажется неизбежным – ну, не может команда в таком ритме работать весь сезон. Если это и случится, то не сейчас.

Но главными творцами успеха «Наполи» стали Осимхен и Кварацхелия. Вот мог ли кто-то предположить перед началом сезона, что основными разрывающими Серию А звездами станут эти двое? Ни за что. Кварацхелия мог открыть счет на 14-й минуте эффектным ударом, но здорово среагировал Щесны. Зато Осимхен добил. Среднюю часть тайма «Наполи» провел как-то осторожно, позволив «Ювентусу» поатаковать, а Ди Мария даже зарядил в перекладину. Но в конце первой половины Виктор уже ассистировал Хвиче, и тот увеличил отрыв. Правда, ненадолго. Тот же Ди Мария еще до перерыва снова его сократил.

Чтобы во втором тайме началась настоящая вакханалия. В ней два результативных паса на себя записал Кварацхелия, а Осимхен забил свой второй мяч. Еще по голу оформили Ррахмани и Элмас. Получился весьма унизительный разгром. Хотя он мог быть еще более крупным. Тот же Осимхен упустил еще парочку верных голевых моментов, что только подчеркнуло беспомощность лучшей обороны Серии А.

Да и пяти голов хватило, чтобы пришлось рыться в глубоких архивах, отыскивая, когда в последний раз «Ювентус» пропускал в чемпионате пять мячей. Это было аж 30 мая 1993 года. И тогда в ничего не решавшем матче туринцы уступили «Пескаре» с таким же счетом. Что забавно, за «Пескару» один из мячей забил Аллегри – нынешний главный тренер «Ювентуса», которого не призывает к отставке только ленивый.

Теперь Осимхен лучший бомбардир чемпионата с 12 голами. Еще у него три голевые передачи. И это лучший показатель по системе «гол + пас». А вторым по этому показателю идет Кварацхелия, у которого семь голов и семь голевых передач в турнире.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 14 (10) – 11 (2)

Посмотрите на эту разницу в эффективности. Вроде бы общее число ударов не сильно различается. Но насколько качественнее были удары неаполитанцев. Большая их часть шла в ворота. А в нашей связке Хвича – Осимхен каждый исполнил по пять ударов. К ним, кстати, Кварацхелия добавил восемь получений мяча в чужой штрафной и четыре удачные обводки – это лучшие показатели среди всех игроков матча. У «Ювентуса» чаще других бил Ди Мария – три раза. И аргентинского ветерана даже жалко было на фоне того безволия, что демонстрировали его партнеры.

Владение мячом (точность передач): 60% (89%) — 40% (82%)

Обычно команда, которая добивается в матче с сильным соперником уверенного преимущества в счете, отдает ему мяч под контроль и старается работать на контратаках. К тому же при наличии скоростных ребят в составе. Но «Наполи» настолько был заряжен и так хотел разносить соперника до последнего, что даже не думал отдавать мяч и действовать по счету. Неаполитанцы все контролировали и были лучшими во всех аспектах игры. Здесь просто не оставалось вариантов для другого исхода. И сам Аллегри это признал после матча.

Полный провал

Тренер «Ювентуса» назвал поражение заслуженным и стал сетовать на неудачное стечение обстоятельств. Дескать, его команда только подняла голову после первого пропущенного мяча, как получила второй. И сказал, что такие матчи «бывают раз в год». Но как-то рано туринцы выполнили норматив на 2023-й по провальным играм – к середине января отстрелялись. Как бы к концу года Аллегри не пришлось корректировать свою статистику.

Но в самом деле это поражение и действия игроков «Ювентуса» тяжело объяснить. Не разучилась же лучшая оборона Серии А защищаться в одночасье? А выглядело все именно так. Один только Бремер все провалил в центре защиты. Он занял неверную позицию в первом голе, неправильно оценил длинный пас в случае со вторым голом и не смог закрыть Кварацхелию, когда тот отдавал голевой пас на третий мяч. Бремер олицетворял собой все отсутствие игровой концентрации, царившее в «Ювентусе» в этом матче. Если бы не статус матча и предыдущие результаты, глядя на эту игру, можно было бы подумать, что как минимум некоторые футболисты просто «сливают» тренера, как это принято называть.