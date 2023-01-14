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«Наполи» разбил «Ювентус». Осимхен и Хвича – звёзды Серии А

сегодня, 09:05
Кварадона
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кварацхелия Хвича
Кварацхелия Хвича
Нападающий
Осимхен Виктор
Осимхен Виктор
Нападающий
Элмас Эльхиф
Элмас Эльхиф
Полузащитник

Вдвоем разорвали защиту туринцев.

Ждали интриги

Противостояние пары лидеров само по себе интригует вне контекста. А в данном случае можно было понадеяться на возрождение интриги в чемпионской гонке Серии А. Ну и на возрождение «Ювентуса», который получил мощную волну критики за 2022 год, причем от его начала до конца, когда провалился в Лиге чемпионов. Если посмотреть на все волны критики, то может показаться, будто мы говорим о команде из середины турнирной таблицы, но с чемпионскими возможностями. А «Ювентус», между тем, в Серии А к матчу с «Наполи» подошел на приличном ходу.

Туринцы выиграли восемь подряд матчей в чемпионате Италии всухую с общим счетом 14:0. Среди жертв не только «Кремонезе» и «Верона» и им подобные, но и разгромленный «Лацио» и поверженный «Интер». В последний раз «Ювентус» пропускал в Серии А в октябре от «Милана». И обладал самой надежной обороной. За 17 туров туринцы пропустили лишь семь мячей. Кто же знал, что тут за одну игру им отвесят пять. Туринцы имели полное право рассчитывать на переворот в гонке за титулом.

Да, «Наполи» в нынешнем сезоне впечатляет и представляется одной из лучших команд в Европе. Та же Лига чемпионов показала неудержимый характер и сверхатакующий настрой неаполитанцев. Да и в Серии А до последнего «Наполи» шел без поражений. Правда, возобновление сезона и проигрыш «Интеру» зародили некоторую надежду у тех, кто жаждет интриги. А тут встретились лучшая атака и лучшая оборона. Кто-то из них должен был подтвердить свой статус. И сделал это красноречиво.

Главные герои

Безусловно, все в «Наполи» сыграли великолепно. Не стоит смотреть только на фамилии в итоговом протоколе. Этот матч вернул нас к осеннему варианту неаполитанцев, когда они разрывали Лигу чемпионов. Этим матчем «Наполи» перечеркнул опасения всех сомневающихся и как минимум отложил игровой спад, который кажется неизбежным – ну, не может команда в таком ритме работать весь сезон. Если это и случится, то не сейчас.

Но главными творцами успеха «Наполи» стали Осимхен и Кварацхелия. Вот мог ли кто-то предположить перед началом сезона, что основными разрывающими Серию А звездами станут эти двое? Ни за что. Кварацхелия мог открыть счет на 14-й минуте эффектным ударом, но здорово среагировал Щесны. Зато Осимхен добил. Среднюю часть тайма «Наполи» провел как-то осторожно, позволив «Ювентусу» поатаковать, а Ди Мария даже зарядил в перекладину. Но в конце первой половины Виктор уже ассистировал Хвиче, и тот увеличил отрыв. Правда, ненадолго. Тот же Ди Мария еще до перерыва снова его сократил.

Чтобы во втором тайме началась настоящая вакханалия. В ней два результативных паса на себя записал Кварацхелия, а Осимхен забил свой второй мяч. Еще по голу оформили Ррахмани и Элмас. Получился весьма унизительный разгром. Хотя он мог быть еще более крупным. Тот же Осимхен упустил еще парочку верных голевых моментов, что только подчеркнуло беспомощность лучшей обороны Серии А.

Да и пяти голов хватило, чтобы пришлось рыться в глубоких архивах, отыскивая, когда в последний раз «Ювентус» пропускал в чемпионате пять мячей. Это было аж 30 мая 1993 года. И тогда в ничего не решавшем матче туринцы уступили «Пескаре» с таким же счетом. Что забавно, за «Пескару» один из мячей забил Аллегри – нынешний главный тренер «Ювентуса», которого не призывает к отставке только ленивый.

Теперь Осимхен лучший бомбардир чемпионата с 12 голами. Еще у него три голевые передачи. И это лучший показатель по системе «гол + пас». А вторым по этому показателю идет Кварацхелия, у которого семь голов и семь голевых передач в турнире.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 14 (10) – 11 (2)

Посмотрите на эту разницу в эффективности. Вроде бы общее число ударов не сильно различается. Но насколько качественнее были удары неаполитанцев. Большая их часть шла в ворота. А в нашей связке Хвича – Осимхен каждый исполнил по пять ударов. К ним, кстати, Кварацхелия добавил восемь получений мяча в чужой штрафной и четыре удачные обводки – это лучшие показатели среди всех игроков матча. У «Ювентуса» чаще других бил Ди Мария – три раза. И аргентинского ветерана даже жалко было на фоне того безволия, что демонстрировали его партнеры.

Владение мячом (точность передач): 60% (89%) — 40% (82%)

Обычно команда, которая добивается в матче с сильным соперником уверенного преимущества в счете, отдает ему мяч под контроль и старается работать на контратаках. К тому же при наличии скоростных ребят в составе. Но «Наполи» настолько был заряжен и так хотел разносить соперника до последнего, что даже не думал отдавать мяч и действовать по счету. Неаполитанцы все контролировали и были лучшими во всех аспектах игры. Здесь просто не оставалось вариантов для другого исхода. И сам Аллегри это признал после матча.

Полный провал

Тренер «Ювентуса» назвал поражение заслуженным и стал сетовать на неудачное стечение обстоятельств. Дескать, его команда только подняла голову после первого пропущенного мяча, как получила второй. И сказал, что такие матчи «бывают раз в год». Но как-то рано туринцы выполнили норматив на 2023-й по провальным играм – к середине января отстрелялись. Как бы к концу года Аллегри не пришлось корректировать свою статистику.

Но в самом деле это поражение и действия игроков «Ювентуса» тяжело объяснить. Не разучилась же лучшая оборона Серии А защищаться в одночасье? А выглядело все именно так. Один только Бремер все провалил в центре защиты. Он занял неверную позицию в первом голе, неправильно оценил длинный пас в случае со вторым голом и не смог закрыть Кварацхелию, когда тот отдавал голевой пас на третий мяч. Бремер олицетворял собой все отсутствие игровой концентрации, царившее в «Ювентусе» в этом матче. Если бы не статус матча и предыдущие результаты, глядя на эту игру, можно было бы подумать, что как минимум некоторые футболисты просто «сливают» тренера, как это принято называть.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:41
Князя жаль, не самые славные времена Юве.
А Наполи хорош
cz78z8eqr82d
cz78z8eqr82d
сегодня в 09:36
Юве совсем бледная тень той старой синьоры, что была лет 5-10 назад
volga.kot
volga.kot
сегодня в 09:34
Да мощно Наполи идёт!!!!
Гость
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