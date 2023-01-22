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Роскошный триллер со множеством голов. Зинченко и Нкетиа сломали приличный МЮ

вчера, 22:47
Нкетиа
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Зинченко Александр
Зинченко Александр
Полузащитник
Сака Букайо
Сака Букайо
Полузащитник
Нкетиа Эдвард
Нкетиа Эдвард
Нападающий

Сравните ваши ожидания перед игрой с реальностью.

Ожидание. Тен Хаг объявит охоту за Зинченко

Полная неудача футболистов МЮ, охота прошла неудачно. В первом тайме Зинченко выбирал классные решения, но это было лишь превью. Пасы проходили, первый гол создали при помощи Александра. На старте второго тайма Антони получил желтую карточку за фол против Зинченко. Латераль стал диспетчером и руководил игрой, и не было человека, который мог ему помешать.

Второй гол «Арсенала» — индивидуальное творчество великолепного Букайо Саки, но вот победу принесло подключение Зинченко слева. У арбитров есть специальная система для определения офсайда. Она показала, что в двух фазах атаки у игроков «канониров» не было офсайдов. МЮ не поймал бывшего игрока МС с чемпионским опытом (4 титула в АПЛ), поэтому и проиграл.

Ожидание. Матч получится результативным

Скорее предполагалась победа «Арсенала» 2:1, чем такой триллер. Но кто же отказывается от вкусного десерта? Суммарная статистика в пользу «канониров» — 25:6 по ударам, 17:3 по последним передачам. Но важнее цифры, которые позволяли МЮ так долго претендовать на ничью – 5:4 по ударам в створ. Конечно, один из подходов придумал Рамсдейл, мог удачнее сыграть на выходе, но МЮ точно не превратился в «Тоттенхэм» из недавнего дерби, когда «шпорам» позволили проснуться лишь при счете 2:0 в пользу соперника. В целом «Арсенал» вел, но атаковать пытались обе команды, пока гости не устали. Особенно это касается Эриксена, возраст сказался.

Ожидание. Рэшфорд несколько раз круто убежит

Когда футболист в такой роскошной форме, то ставка обретает логику. Маркус забивал всем последним соперникам после ЧМ, кроме «Кристал Пэлас». «Арсенал» исключением не стал, ведь в первом тайме англичанин четко пошел вперед, уверенно подстроился и нанес коварный удар – низом, хлестко. Винить Рамсдейла за гол во «вратарский угол» вряд ли нужно, ведь защитники удар не закрыли, разделение ответственности. Вратарь стал жертвой шикарной работы Рэшфорда. Хотя поставить на поток такие моменты Маркус, конечно, не смог. Пытался сравнять счет после перерыва и убежать – не вышло.

Ожидание. Артета отомстит за поражение от МЮ

Микель справился, хотя тен Хаг был близок к ничьей, полезной для борьбы за путевку в Лигу чемпионов. Единственное полное разочарование «канониров» в сезоне АПЛ до сих пор – поражение на «Олд Траффорд». А вот дома в чемпионате «Арсенал» не уступал МЮ более пяти лет. Но гостевые неудачи вместе с прогрессом команды тен Хага – серия из пяти побед и ничьей в АПЛ, наталкивали на мысль, что только идеальная тактическая подготовка Артеты к матчу поможет «Арсеналу» набрать три очка и отомстить извечным соперникам. В реальности так и получилось. Микель применил многие классические фишки, чтобы выиграть. Ключевая среди них – переход Зинченко в середину поля.

Ожидание. Без Каземиро гости потеряют баланс

Стройность появилась вместе с Карлосом в основе. Получил дисквалификацию – стало сложнее сдерживать соперника и не садиться на свои ворота. Эриксену и МакТоминэю было непросто против подвижного центра поля «Арсенала», куда вечно уходил Зинченко. Зато появился неожиданный герой широкого прессинга – Фернандеш четко работал до перерыва, закрывая смещения Сака и Мартинелли на полуфланги. «Манчестер Юнайтед» старался играть строго. Но без Каземиро не было дирижера всего этого процесса работы без мяча. Держались, но во втором тайме сели глубоко, Фред не спас. «Арсенал» гнул свою линию упрямо и последовательно.

Ожидание. Эдегор будет среди героев поединка

Здесь промашка. Джака классно сместился на левый фланг и создал первый гол «Арсенала». Сака помог во втором случае. Нкетиа вообще красавец – у него теперь 13 домашних голов после 13 матчей в основе «Арсенала» (всего 19 мячей в 26 играх).

А вот капитан Эдегор, хотя грамотно открывался, не смог забить, оказавшись на роскошной позиции. Свободных зон в середине поля МЮ хватало, но Мартин не выделялся. Не хватало темпа, возможно, есть вопросы по здоровью. Даже Томиясу, которого выпустили, чтобы Рэшфорду хуже дышалось, можно похвалить. А вот норвежец провел далеко не лучший поединок. Позицию выбирал верно, но был медлительным. Непривычно такое видеть. Обычно медлит Нкетиа.

Ожидание. Позиционные атаки МЮ не впечатлят

Бесспорно, понятная ставка, но и важный нюанс. У «Арсенала» защита по схеме «4-4-2». Артета убедил футболистов команды, которая любила сыграть в обороне в стиле классического «Спартака», изменить подход. Агрессивно бросаются на соперников. Хорошо ложатся под мячи. Рамсдейла выручает реакция на линии. Без Каземиро бедняга Фернандеш много разрушал, да и Эриксена загрузили черновой работой. Поэтому Вегхорст оставался без мяча. Антони и Рэшфорду оставались слаломы на технике. Без широкоформатной позиционной атаки МЮ рано говорить о чемпионстве. Нужен центрфорвард и напарник для Каземиро, хотя наброски команды для плей-офф ЛЧ имеются.

Ожидание. «Арсенал» сумеет одержать победу

Было непросто, ничья 2:2 маячила перед носом у заведенного тренера хозяев. Артета получил желтую карточку еще до перерыва. Но «Арсенал» теперь играет так, словно не было инфантильных прошлых сезонов, они волевые и эмоциональные. Сегодня лишь не повезло с выходом Рамсдейла, Аарон неудачно выбил мяч прямо на голову Мартинесу. К слову, чемпион мира смотрелся интересно, хотя Нкетиа дважды от него и Варана увильнул. Зато удача Лисандро у чужих ворот заставила «Арсенал» давить, концовка получилась яркой. Нкетиа оказался в нужном месте в правильное время, а подготовкой голов занимался Зинченко. У Александра 57 точных передач за игру. У Антони, Фернандеша и Рэшфорда в сумме лишь на два паса больше.

Победу одержала команда, которая встретила достойного соперника, но показала характер. 25:6 – большая разница по ударам, как и по xG – 2.49 на 0.29 в пользу хозяев. Алгоритм, по которому рассчитывают вероятность победы, исходя из статистики, отдал 88 % «Арсеналу» и лишь 2 % МЮ. К ничьей гости были близко, но если искать именно победителя, то выбор только один. Недавно «Арсенал» был среди бестолковых клубов вроде бедного «Эвертона», а теперь у них 50 пунктов за половину дистанции в АПЛ.

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Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 09:59
Сити спустит на землю....
aNOOBis
aNOOBis ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:05, ред.
Я бы всё-таки сказал: "МЮ прижали к воротам". Зинченко играл атакующего полузащитника при чём без четкой позиции, а так как номинально он левый защитник, то этот фланг был плохо прикрыт, Зину страховали через раз, очень рискованно было, но ставка на атаку сыграла в итоге.
112910415
112910415
сегодня в 07:04
это чемпион
чемпиона не остановить
witynchik
witynchik
сегодня в 05:28
Зина умница, жаль Мудрик не попал в Арсенал
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 01:31
3:2 очередная победа Арсенала! Так держать!!!!!
DXTK
DXTK
сегодня в 00:24
Да просто Арсеналу тут больше повезло и все игра была в принципе равна, удачно сложилась концовка, МЮ хоть и обыграл МС, но все еще сыроват и тяжеловат у гооландца много работы, да и для Артеты этот матч еще не конец чемпионата, лишь взял реванш за первый круг.
протон
протон
сегодня в 00:05
Арсенал победил. На тотальном классе. Что по игре, что по чемпионскому менталитету.
МЮ бросил играть и слишком рано прижались к воротам. Отсутствие Каземиро, вторая игра за неделю, отсутствие своевременных замен сказались на МЮ. Но это все не умаляет отличную игру Арсенала. Эдегор, Сака - топчики. Артета - крут.
Надо учесть еще один момент МЮ прошляпил все замены, когда все видели, что команда физически сдохла, а он держал состав до последнего. За такую тренерскую слепоту надо наказывать, что Арсенал и сделал.
Арсенал победил, использовав все ошибки соперника и идёт к титулу. Просто факты.
volga.kot
volga.kot
вчера в 23:31
Ну канониры!!!! Ну проснулись спустя много лет!!!! А кто в них верил в этом сезоне???
alexgurzan
alexgurzan ответ wm8zqej3bnxe (раскрыть)
вчера в 23:05
В конкурсе ещё с прошлого года изменились условия доставки, информация была в теге и сейчас есть на странице правил: https://www.soccer.ru/game

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"Вся информация по получению приза будет отправлена вам на почту (не забудьте ее заполнить, иначе приз не будет отправлен). Точный адрес проживания указывать не нужно, достаточно дом или район. Для доставки в другие страны может потребоваться дополнительная информация. В случае возврата повторная отправка призов не осуществляется."
wm8zqej3bnxe
wm8zqej3bnxe ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 23:02
Мне обычно высылают на обычную почту с доставкой
Гость
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