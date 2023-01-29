Непростой выбор для чемпиона мира. Месси зовут в США и Саудовскую Аравию, «Барса» и ПСЖ тоже в игре

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вчера, 17:31

У Лео несколько вариантов.

«Барселона» пытается активировать экономические рычаги, чтобы вернуть Лионеля

О возможном возвращении Месси в «Барселону» писали еще в момент его перехода в ПСЖ . И это оказалось бы самым романтичным вариантом развития карьеры аргентинца, так как именно в цветах каталонской команды Лео стал одним из лучших футболистов в истории. При этом если летом 2021-го обсуждение возвращения не имело какой-либо конкретики, то теперь всё будто обрастает некоторыми предпосылками к воссоединению аргентинца и «блауграны».

«Думаю и надеюсь, что история Лионеля Месси с „Барселоной“ еще не закончилась», – говорил президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта летом 2021 года.

Большое внимание на фоне слухов о летнем трансфере уделяется взаимоотношениям Месси и Лапорты. Президент уже правил в «Барселоне» с 2003 по 2010 год, когда Лео делал первые шаги в профессиональном футболе. К лету 2021 года Лапорта был снова избран президентом клуба и пытался всеми возможностями удержать аргентинца, но из-за финансовых проблем «Барсы» не смог продлить контракт.

Да и сейчас, если Месси захочет вернуться, ему придется пойти на существенное понижение заработной платы. Особенно на фоне тех средств, которые он получает в ПСЖ . С другой стороны, возвращение в «Барселону» немного застопорит перестройку команды, поскольку все будут снова акцентированы на звездном игроке, а вся игра будет строиться через него. Возможно, это будет сковывать множество талантливых футболистов «Барсы».

Бекхэм держит ухо востро и пытается убедить Месси переехать в Майами

Слухи о контактах между американским «Интером» и Месси появляются на протяжении нескольких последних лет. А представители команды из Майами уже не раз заявляли, что хотят заполучить аргентинца:

«Подписывать таких игроков, как Месси, – это цель клуба. Лео Месси ни с кем нельзя сравнить, он стоит особняком. Мы хотим быть для всех в США ориентиром, и для этого нужно подписывать топовых игроков и организовывать шоу. Можно ли вообще рассчитывать на то, что Месси будет играть за „Интер“? Всё зависит от него и его желания. Мы хотим подписывать лучших, а Месси – лучший в истории», – говорит коммерческий директор американского клуба.

Одним из совладельцев «Интера» является давний друг Лео — Дэвид Бекхэм. Информация о контактах двух легендарных футболистов всплывала далеко не раз. К тому же англичанин хочет привлечь в команду и других товарищей Месси — Бускетса и Альбу. Опорный полузащитник уже объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона, а «Интер» является главным претендентом на его подписание.

Препятствием возможному переезду за океан, как и в случае с «Барсой», может стать финансовая составляющая. В МЛС прописан потолок зарплат, который сильно ограничивает команды и не позволяет создавать суперклубы по аналогии с ПСЖ , «Челси» и «Манчестер Сити». В американской лиге позволяется иметь в своем составе 3 игроков, которые могут иметь зарплату за пределами потолка зарплат.

На данный момент самым высокооплачиваемым исполнителем лиги является швейцарец Шакири, который зарабатывает около 8 миллионов евро в год, что более чем в 4 раза меньше той заработной платы, что есть у Месси в ПСЖ . Однако американцы имеют в своем рукаве аргумент в виде акций клуба. Сообщалось, что Лео, чтобы убедить его переехать в США , будет продано 35% ценных бумаг.

В Саудовской Аравии хотят создать свое Эль Класико

На фоне переезда в Саудовскую Аравию Криштиану Роналду появились слухи о возможном переходе Лео в «Аль-Хиляль», который является главным оппонентом «Аль-Насра». Заинтересованный в Месси клуб является самым титулованным в стране. Если верить СМИ , то предложенный аравийским коллективом контракт даже жирнее того, что был подписан португальцем.

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что Лео вместе со своим отцом уже ездили в Саудовскую Аравию для проведения переговоров. Ситуация напоминает ту, что была с Криштиану и слухами вокруг его перехода в «Аль-Наср». В случае с португальцем тоже казалось, что переезд практически невозможен из-за высоких амбиций спортсмена, а клуб из Аравии ничего кроме денег предложить не сможет.

Вариант с возможным переездом на аравийский полуостров исключать не стоит, но он все же маловероятен. В отличие от Роналду Месси все еще пользуется спросом на мировой арене, и он остается одним из фаворитов в борьбе за «Золотой мяч». Переход в «Аль-Хиляль» значительно снизил бы шансы на победу в борьбе за звание лучшего футболиста года.

В ПСЖ не теряют надежды сохранить аргентинца

Текущий контракт новоиспеченного чемпиона мира истекает летом 2023 года, а обсуждение нового соглашения в самом разгаре. Одним из важнейших вопросов является срок договора. Изначально в планах было подписание сделки на два года с возможностью продления еще на один, но сейчас разговоры ведутся относительно схемы 1+1.

Ожидается также и увеличение заработной платы игрока. В то же время ПСЖ стоит помнить о финансовом фэйр-плей. УЕФА уже наложил на французский клуб штраф в размере 65 миллионов евро, и ПСЖ необходимо выплатить 10 из них в этом году.

Желание играть в Лиге чемпионов и бороться за большие трофеи уменьшает шансы на отъезд аргентинца из Европы. «Барселона» все еще не оправилась от финансовых проблем и пока не уверена, сможет ли осилить трансфер Месси. На фоне всего этого продление текущего контракта является наиболее вероятным вариантом развития событий.