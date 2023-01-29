Непростой выбор для чемпиона мира. Месси зовут в США и Саудовскую Аравию, «Барса» и ПСЖ тоже в игре

У Лео несколько вариантов.
«Барселона» пытается активировать экономические рычаги, чтобы вернуть Лионеля
О возможном возвращении Месси в «Барселону» писали еще в момент его перехода в ПСЖ. И это оказалось бы самым романтичным вариантом развития карьеры аргентинца, так как именно в цветах каталонской команды Лео стал одним из лучших футболистов в истории. При этом если летом 2021-го обсуждение возвращения не имело какой-либо конкретики, то теперь всё будто обрастает некоторыми предпосылками к воссоединению аргентинца и «блауграны».
«Думаю и надеюсь, что история Лионеля Месси с „Барселоной“ еще не закончилась», – говорил президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта летом 2021 года.
Большое внимание на фоне слухов о летнем трансфере уделяется взаимоотношениям Месси и Лапорты. Президент уже правил в «Барселоне» с 2003 по 2010 год, когда Лео делал первые шаги в профессиональном футболе. К лету 2021 года Лапорта был снова избран президентом клуба и пытался всеми возможностями удержать аргентинца, но из-за финансовых проблем «Барсы» не смог продлить контракт.
Да и сейчас, если Месси захочет вернуться, ему придется пойти на существенное понижение заработной платы. Особенно на фоне тех средств, которые он получает в ПСЖ. С другой стороны, возвращение в «Барселону» немного застопорит перестройку команды, поскольку все будут снова акцентированы на звездном игроке, а вся игра будет строиться через него. Возможно, это будет сковывать множество талантливых футболистов «Барсы».
Бекхэм держит ухо востро и пытается убедить Месси переехать в Майами
Слухи о контактах между американским «Интером» и Месси появляются на протяжении нескольких последних лет. А представители команды из Майами уже не раз заявляли, что хотят заполучить аргентинца:
«Подписывать таких игроков, как Месси, – это цель клуба. Лео Месси ни с кем нельзя сравнить, он стоит особняком. Мы хотим быть для всех в США ориентиром, и для этого нужно подписывать топовых игроков и организовывать шоу. Можно ли вообще рассчитывать на то, что Месси будет играть за „Интер“? Всё зависит от него и его желания. Мы хотим подписывать лучших, а Месси – лучший в истории», – говорит коммерческий директор американского клуба.
Одним из совладельцев «Интера» является давний друг Лео — Дэвид Бекхэм. Информация о контактах двух легендарных футболистов всплывала далеко не раз. К тому же англичанин хочет привлечь в команду и других товарищей Месси — Бускетса и Альбу. Опорный полузащитник уже объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона, а «Интер» является главным претендентом на его подписание.
Препятствием возможному переезду за океан, как и в случае с «Барсой», может стать финансовая составляющая. В МЛС прописан потолок зарплат, который сильно ограничивает команды и не позволяет создавать суперклубы по аналогии с ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Сити». В американской лиге позволяется иметь в своем составе 3 игроков, которые могут иметь зарплату за пределами потолка зарплат.
На данный момент самым высокооплачиваемым исполнителем лиги является швейцарец Шакири, который зарабатывает около 8 миллионов евро в год, что более чем в 4 раза меньше той заработной платы, что есть у Месси в ПСЖ. Однако американцы имеют в своем рукаве аргумент в виде акций клуба. Сообщалось, что Лео, чтобы убедить его переехать в США, будет продано 35% ценных бумаг.
В Саудовской Аравии хотят создать свое Эль Класико
На фоне переезда в Саудовскую Аравию Криштиану Роналду появились слухи о возможном переходе Лео в «Аль-Хиляль», который является главным оппонентом «Аль-Насра». Заинтересованный в Месси клуб является самым титулованным в стране. Если верить СМИ, то предложенный аравийским коллективом контракт даже жирнее того, что был подписан португальцем.
Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что Лео вместе со своим отцом уже ездили в Саудовскую Аравию для проведения переговоров. Ситуация напоминает ту, что была с Криштиану и слухами вокруг его перехода в «Аль-Наср». В случае с португальцем тоже казалось, что переезд практически невозможен из-за высоких амбиций спортсмена, а клуб из Аравии ничего кроме денег предложить не сможет.
Вариант с возможным переездом на аравийский полуостров исключать не стоит, но он все же маловероятен. В отличие от Роналду Месси все еще пользуется спросом на мировой арене, и он остается одним из фаворитов в борьбе за «Золотой мяч». Переход в «Аль-Хиляль» значительно снизил бы шансы на победу в борьбе за звание лучшего футболиста года.
В ПСЖ не теряют надежды сохранить аргентинца
Текущий контракт новоиспеченного чемпиона мира истекает летом 2023 года, а обсуждение нового соглашения в самом разгаре. Одним из важнейших вопросов является срок договора. Изначально в планах было подписание сделки на два года с возможностью продления еще на один, но сейчас разговоры ведутся относительно схемы 1+1.
Ожидается также и увеличение заработной платы игрока. В то же время ПСЖ стоит помнить о финансовом фэйр-плей. УЕФА уже наложил на французский клуб штраф в размере 65 миллионов евро, и ПСЖ необходимо выплатить 10 из них в этом году.
Желание играть в Лиге чемпионов и бороться за большие трофеи уменьшает шансы на отъезд аргентинца из Европы. «Барселона» все еще не оправилась от финансовых проблем и пока не уверена, сможет ли осилить трансфер Месси. На фоне всего этого продление текущего контракта является наиболее вероятным вариантом развития событий.
Последним был Рон образца голов через себя Юве, или Суарес образца игры под Энрике.
Последним был Рон образца голов через себя Юве, или Суарес образца игры под Энрике.