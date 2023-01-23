«Ювентус» злится и нервничает. Матч с «Аталантой» показал новых туринцев

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вчера, 10:02

Аллегри должен найти новую мотивацию у команды.

Непростые времена

Расследование в отношении финансовых махинаций «Ювентуса» не казалось чем-то серьезным. По крайней мере, для турнирного положения. Можно было представить, что кто-то получит условные сроки, кто-то выхватит крупные штрафы, но удар был нанесен более сильный – минус 15 очков. И из тройки лидеров туринцы выпали на десятое место.

Само собой, в таких условиях «Ювентус» попал в центр всеобщего внимания. Хоть дело и касалось не непосредственно игровых моментов, а скорее кабинетных и «бумажных». Следующий после объявления решения Серии А матч как раз располагал к пристальному вниманию – игра с «повеселевшей» «Аталантой». Вопрос состоял в том, скажется ли ситуация вокруг клуба и его делового положения на футболистах.

Внутри команды на развитие ситуации вокруг клуба особо не реагировали в публичной плоскости. После решения о снятии очков в философском ключе высказался ветеран Леонардо Бонуччи, который сравнил клуб с семиглавым драконом. А Аллегри заявил, что не бросит в трудной ситуации команду. Хотя совсем недавно он мог опасаться, что сам клуб его «бросит» после неудач в еврокубках. К сплоченности команду призывали и руководители «Ювентуса». Но как это выглядело на поле?

Нервные качели

Нельзя сказать, что в матче с «Аталантой» чувствовалось давление на игроков «Ювентуса». Притянуть за уши можно разве что быстрый гол «Аталанты», который случился в том числе из-за ошибки Щесного. Вратарь пустил в ближний угол, неудачно отбив удар. Но еще до перерыва туринцы не просто пришли в себя, а смогли ответить двумя голами. И туринские лидеры себя достойно проявили. В первую очередь, Ди Мария, который будто получил вторую молодость.

Собранности «Ювентусу» не хватило в начале второго тайма, когда он опять пропустил. Причем дважды. И снова туринцы проявили характер, сумев сравнять счет. Причем не только характер, а еще и неплохую выучку и креативность. Третий гол был забит после хитрого розыгрыша штрафного. Можно было заметить, как Аллегри радовался ему – сильнее, чем когда-либо какому-либо забитому мячу. Этот гол и подход к розыгрышу стандарта показал, что никакой подавленности нет.

Финальный отрезок матча «Ювентус» проводил активнее соперника и стремился вырвать победу, атаковал большими силами. Одно только рвение вышедших на замену Кьезы и Куадрадо показало, насколько по-боевому настроена команда. И если в начале матча можно было предположить, что туринцев ситуация подавляет, то к концу игры вывод был бы другой: это положение «Ювентус», напротив, мотивирует и злит.

В суете и суматохе проскакивала некоторая нервозность. К ее признакам можно отнести и частые падения туринцев, в том числе в чужой штрафной. Один только забег Ди Марии за судьей и потягивание его за футболку чего стоит. Или рывок Кьезы к Хатебуру с желанием дать по лицу. Все это – признаки заведенности, той самой злости, которая стала ответной реакцией на все, что обрушилось на команду. Аллегри теперь нужно лишь грамотно структурировать и направить этот поток эмоций.

Цифры

Стандартным матч для «Ювентуса» не назовешь. Определенные процессы внутри происходят. Взять, к примеру, игру в обороне. До прошлого тура у «Ювентуса» было восемь матчей подряд без пропущенных мячей. Туринцы их выиграли с общим счетом 14:0. Но в прошлом туре пропустили пять от «Наполи» (1:5).

Это можно было бы списать на невероятную форму неаполитанцев и разовый провал туринцев. Но сейчас они пропустили снова много: три от «Аталанты». Кто-то в этом заподозрит уже тенденцию. Хотя можно списать этот показатель на характер игры самой «Аталанты», которая шесть матчей подряд забивает как минимум два мяча. Так что спешить с выводами о форме «Ювентуса» в обороне не стоит. Есть признаки того, что туринцы, напротив, устроят теперь на злости настоящую феерию.

В конкретно этой игре они «перестреляли» атакующую «Аталанту» и заставили ее на значительном отрезке матча играть впереди излишне аккуратно. Подопечные Гасперини зачастую ходили в атаку втроем. Да, умудрялись и так обострять, но от безбашенности «Аталанту» «Ювентус» своим напором предостерегал.

Туринцы нанесли 15 ударов против 14 у соперника. В то же время в створ попали восемь раз, а «Аталанта» всего четыре. Три попытки из четырех оказались голевыми – тут повезло с реализацией. Самыми бьющими стали Ди Мария, Милик, Лукман и Хелунд – у всех по три попытки. Насколько они выдались эффективными, можно судить по итоговой статистике: трое из четверых свои фамилии на табло записали.

Владение мячом осталось за «Аталантой», которая просто дольше разыгрывала мяч, доставляя его в переднюю линию. Ее игроки владели мячом 53 процента времени. И точность передач тоже оказывалась чуть выше – 84 процента против 82 у «Ювентуса».

Новый бомбардир

Помимо «Ювентуса», в целом в центре внимания оказался и форвард «Аталанты» Адемола Лукман. Гасперини как-то умудряется раскрывать и раскрывать новых футболистов, постепенно делая из них звезд, потом ругаясь с ними и расставаясь, но извлекая потом новых лидеров. И этот процесс тянется уже годами, не иссякая. Лукмана можно назвать такой звездой. Он идеально вписывается в концепцию игры Гасперини, быстро принимая решения в пользу развития атаки, действуя напористо и агрессивно.

Адемола забил в матче с «Ювентусом» два мяча. И это его третий дубль подряд. Такой темп позволил ему выйти на чистое второе место в гонке бомбардиров Серии А. Примечательно, что лидирует его соотечественник из Нигерии Виктор Осимхен. Форвард «Наполи» забил 13 мячей, а у Лукмана 11 голов. Разрыв небольшой. И если учесть голевой ритм, взятый «Аталантой», гонка может получиться увлекательной. Их основными преследователями являются Лаутаро Мартинес из «Интера» и Мбала Н'Дзола из «Специи» с девятью голами.