Неймар – разочарование 21 века в футболе. Мог превзойти Роналдиньо

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Прогулял уникальный талант.

Бразилец не реализовал свой потенциал

Когда палец указывает на небо, то глупый смотрит на палец. Фраза звучала в нескольких фильмах, смысл простой, но глубокий. Умный человек считает знаки и смотрит глобально. Никто не таращится на дорожный указатель, не отрываясь, все мгновенно считывают значение и оценивают путь. Нельзя кивать лишь на голы Неймара и трофеи, хотя там приличная коллекция – 26 штук. Больше, чем у тренера Анчелотти, но папа Карло не торчал шесть сезонов в чемпионате Франции.

Бразилец рано начал карьеру дома, его «Сантос» выиграл Кубок Либертадорес. В «Барселоне» вингер попал к Суаресу и Месси, сложно найти учителей лучше. И он их подвел. Притащил в офис каталонского клуба чек на 222 млн евро и отчалил в ПСЖ . «Палец» это финты Неймара, его победы во Франции, где должен собирать все трофеи. А «небо» — то, чего не добился, вроде «Золотого мяча» за стабильный сезон. Мудрый болельщик также видит количество скандалов.

После поражения от «Монако» случился новый конфликт, с участием португальского консультанта ПСЖ , де-факто спортивного директора Кампуша. Луиш с радостью выполнит установку «начальника» Мбаппе и отправит Неймара в другой клуб. Но покупателя найти сложно. Если старичок Роналду капризный, но профессиональный, то все директора грандов в Европе знают, что творит бразилец за пределами поля. Не хотят связываться, рискуя деньгами руководства.

Неймар превратился в обузу для парижан

Соседи в парижском пригороде Буживаль постоянно жалуются на шумные вечеринки, которые Неймар устраивает в особняке. И публика там богатая. Представьте, каково быть семейным банкиром и юристом, когда твой сосед подросток с армией моделей и нетрезвых друзей, не дает нормально жить. Это лучше, чем жизнь в общежитии, это не просьба посочувствовать французским буржуа, но неадекватные соседи – находка и для обычного многоэтажного дома, и для элитного пригорода.

Мэр Буживаля подаст заявление в прокуратуру после неоднократных нарушений общественного порядка Неймаром и его гостями. Представьте, как бразилец встречает тех, кто просил его по-человечески не превращать арендованный особняк в ночной клуб. Причем это крайне важный момент для оценки футболистам. Бразилец далеко не мальчик, ему 31 год. В таком возрасте хроническое недосыпание уже сказывается на физических возможностях атлета. И показывает уважение к ПСЖ .

В Париже игрок давно, не раз представители клуба рассказывали в интервью, что Неймар на самом деле не такой, как рассказывают. Но красные карточки накануне дня рождения сестры стали мемом. И знаменитая история, когда лишь частные детективы спасли Жуниора от обвинения в изнасиловании – оказалось, что предполагаемая жертва сама набросилась на игрока, просила ей навредить физически на камеру, а тот правильно отказался, ничему его не научила.

Потеряли если не Пеле, то Роналдиньо

Надеемся, Мбаппе не проводит досуг с инфантильным Неймаром, который обычно не отыгрывает за чемпионат и двадцати матчей. Не хочется, чтобы Килиан стал новым Анелька вместо роли Анри. А если говорим о бразильских аналогиях, то «селесао» приобрели лучшего снайпера в истории. Неймар повторил рекорд Пеле, хотя и сыграл на тридцать два матча больше. Но не получили легенду без оговорок, вроде чемпионов мира в составе «селесао» разных поколений.

Сократес и Гарринча могли кивать на алкоголизм. Зависимость помешала сыграть все матчи так, как позволял класс. Но Неймар не алкоголик. Скорее Роналдиньо подходит, ведь скатывался в Барселоне и продолжил кутить в Милане. Также Неймар не может заявить, что его карьеру уничтожили травмы. У Роналдо были серьезные проблемы с эндокринной системой, эпилептический припадок с остановкой сердца перед финалом ЧМ -1998, не самые удачные операции на коленях.

У Жуниора было немало мелких травм, но найдутся тренеры и врачи, которые отчасти обвинят игрока. Не всегда готовился качественно. Много разного говорит защитникам, получая в ответ по ногам. Неймар ведет себя, будто он Пеле, помноженный на Гарринчу, Роналдо и Роналдиньо. Но даже если признать, что футболист такой результативности и таланта заслуживает места в списке легенд, то ставим его в рейтинге ниже Сократеса, Ромарио и Ривалдо.

Президенту ПСЖ пора показать характер

Игрока с зарплатой Неймара мало кто захочет подписать, невзирая на доступную стоимость трансфера – около 70 млн евро, дешевле, чем переход Мудрика с бонусами. В «Челси» Боэли бразильца не запихнули, хотя пробовали. Сам Неймар мог испугаться АПЛ , где опека качественнее, чем во Франции. В Лиге 1 ни одна команда сезона не умеет обороняться. Даже «Лансу» крупно везет, могли пропустить намного больше. Как и ПСЖ , где спасает Доннарумма.

Неймар остается специалистом по избиению младенцев? Не обязательно. У него бывают роскошные непростые для ПСЖ матчи, но говорим о месте на футбольном облаке, а не о домике на дереве для звезд средней руки, которые в расцвете сил готовы уехать в чемпионат Франции. Увы, способ жизни и нежелание готовиться так, как менее одаренные, превратили Неймара в проблему для ПСЖ . Невзирая на 12 голов и 10 ассистов, от него нужно избавляться.