Их главные соперники – «Бавария» и «Аякс». «Железный союз» удивил всех вокруг

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сегодня, 14:29

Крутые болельщики и удача ведут «Унион» вперед.

Клуб с долгой и любопытной историей

Третье место во второй Бундеслиге четыре года назад стало высшим достижение в истории «Униона» на тот момент, хотя клуб основан 116 лет назад в столице тогда еще Германской Империи. Фанаты помнят финал Кубка в 2001-м, но два гола Беме оставили горькие следы. «Унион» не сумел, будучи клубом третьего дивизиона, выиграть трофей.

А началась их история в 1906-м, когда три небольших команды из пригородов Берлина решили создать единую, назвав её «Олимпия». Из выбора имени понятно, что играла молодежь. Дальше ждало объединение с любительскими командами, новое имя – «Унион», то есть «Союз». Затем первая страшная война. Ушла половина состава, а вернулся один из пяти.

После второй большой войны оказались в советской зоне, что ясно по сохранению названия. Из ГДР до постройки стены убежали самые сильные игроки «Униона». Собрали новую команду, но в 1949-м после матча с «Гамбургом» почти все снова бежали на запад. У спортсменов полно влиятельных знакомых. Им объяснили, какой будет жизнь под надзором Штази.

«Унион» предсказуемо превратили в «клуб простых рабочих», то есть в аутсайдера. Зато у берлинцев почти всю их послевоенную историю был огромный плюс. «Железные парни» сохранили болельщиков, за них болели диссиденты и «неформалы». Даже когда после дебюта в Кубке УЕФА неудачно меняли тренеров, копили долги и провалились в Оберлигу – четвертый дивизион, народ поддерживал команду.

В мае 2019-го дождались чуда. Скромный клуб выбил в стыках именитый «Штутгарт». «Унион» впервые в истории оказался в Бундеслиге. А два года назад стали первым клубом, дебютировавшим в Лиге конференций от Германии. Оказалось, это было лишь начало успешного отрезка.

«Унион» в одном пункте от «Баварии»

Уже победа, когда сыграно 20 туров. Но не триумф, ведь Мюнхен по-прежнему на балл выше, невзирая на серию шальных ничьих, которыми воспользовалась не только «Боруссия» из Дортмунда. У «шмелей» выше шансы на реальную борьбу за трофей, если подопечные Нагельсманна продолжат чудить. Но «Унион» намного опаснее, чем могло показаться соперникам.

Для скромной команды из Берлина второе промежуточное место и шанс повоевать за Лигу чемпионов, пока «Лейпциг», «Айнтрахт» и «Байер» позволяют – огромный успех, которым нужно наслаждаться. Шутка ли, зимой команда швейцарца Урса Фишера приглашала самого Иско. Если бы не проваленный медицинский осмотр, то испанец мог усилить немецкий «Лестер».

Впрочем, нет, эта аналогия работает лишь в отношении таблицы. Для начала у «Униона» нет Раньери. Тренер немцев на родине ничего значимого не выиграл, хотя работал с «Базелем», а не только «Цюрихом». С этой командой у Фишера есть победа в Кубке Швейцарии в качестве футболиста, но лучший сезон в тренерской карьере Урс переживает прямо сейчас.

Одна из причин успеха – тренер работает давно. Именно Фишер вывел «Унион» в Бундеслигу. Если заведет в ЛЧ , то превзойдет болгарина Васильева с финалом Кубка. А если выиграет чемпионат, то случится главная сенсация Бундеслиги со времен победы «Айнтрахта» из Брауншвейга в 1967-м.

Играть на пределе весь сезон сложно

Если пошли осечки у «Арсенала», у которого разница между ожидаемыми и реальными очками большая, но скромнее, чем у «Униона», то Фишеру рано расслабляться. В таблице по ожидаемым очкам берлинцы на восьмом месте. У «Монако» похожий подход к футболу – победы, невзирая на xG, основаны на классе игроков атаки, которые обыграли ПСЖ .

Результативные Головин, Бен-Йеддер и Эмболо перекрывают ошибки в фазе без мяча, как и сэйвы Нюбеля. «Унион» же на предпоследнем месте в Бундеслиге по качеству моментов, хотя на первом месте по недопущению явных шансов соперников. Совсем другая история, хотя одинакова аномалия, если говорим об очках, которые удалось перебрать.

«Униону» улыбается удача. У них нет Мареза и Варди. Нет Шмейхеля, Хута и Моргана в обороне. Нет будущего чемпиона мира Канте в центре. Но есть серия из девяти матчей без поражения на глазах у родных болельщиков, 7 побед и две мировые. А гостевые осечки в количестве четырех поражений пока не мешают идти сразу за «Баварией».

В Берлине веселый «автобус». Низкие прессинг и владение. Частая работа наверху. По реализации выше «Баварии». Преследователи фаворита в четверг сыграют против «Аякса» в ЛЕ . «Унион» спасают игры дома и селекция. Например, зимой латераль Риерсон уехал в Дортмунд, а вместо него подписали Юрановича, призера чемпионата мира.

«Унион» гонится за первым клубом мира по версии одного из престижных рейтингов, имея бюджет в шесть раз скромнее, чем у «Баварии». Фанаты с ними будут до конца. Когда в начале века не хватало денег на лицензию, то болельщики сдавали кровь за деньги, чтобы «Унион» выжил. «Дом старого лесника» — так называется их стадион, был пустым только во время пандемии. Арена снова забита под завязку.

Впрочем, вряд ли Фишер станет чемпионом. Ресурсы ограничены, впереди выезды в Мюнхен и Дортмунд. Зато нет сомнений, что это народная команда. Их организованный стиль по схеме «3-5-2» с младшим братом Хедиры и результативным Хаберером в центре поля, суринамцем Бекером в атаке и датским голкипером Ренновым чаще работает. Фишер в кепке и в очках — как Бердыев, а «Унион» — как «Рубин»?

«Лейпциг» Марко Розе не проигрывал в восемнадцати матчах подряд с сентября, а встретили «Унион» дома – случилась волевая победа берлинцев после красиво удара с лету, глупой игры рукой в штрафной площади и отмены гола «Лейпцига». «Унион» удачливый, но характерный и симпатичный по игре.