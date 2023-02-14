«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария», который состоится 18 февраля 2023 года
«Боруссия» Менхенгладбах
Менхенгладбахская команда в чемпионате Германии находится на десятой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Боруссии». На выезде с разгромным счётом «жеребята» обыграли «деревенских» из Хоффенхайма в матче 18-го тура Бундеслиги. Дома «чёрно-бело-зелёные» раскатали нулевую ничью с «горняками».
Со счётом 1:4 на прошлых выходных «Гладбах» проиграл «Герте».
«Бавария»
«Баварцы» в Бундеслиге после двадцати туров возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая на одно очко берлинский «Унион». Рассмотрим успехи мюнхенской команды за последнее время. В сухую «красные» обыграли «Майнц» на их поле, поразив четыре раза их ворота в 1/8 Кубка Германии. «Бавария» на два гола от «волков» из Вольфсбурга в позапрошлом туре чемпионата ответила четырьмя мячами.
Уверенную победу одержали «баварцы» над «Бохумом» со счётом 3:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 6.40
- Ничья – 5.40
- Победит «Бавария» – 1.40
- Победит «Бавария» с форой -1.5 – 1.98
- Тотал голов больше 3.5 голов – 1.88
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.93
Статистика
- Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти за последнее время
- Только в одном матче из пяти крайних «Боруссия» выиграла
- За тот же период «Бавария» обыграла своих оппонентов в трёх поединках.
Прогноз
Мюнхенская команда не проигрывает с сентября месяца прошлого года. На победу «Баварии» с форой -1.5 компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.98. Крайняя встреча команд завершилась ничейным исходом. На данном этапе «баварцы» находятся в той форме, когда могут взять три очка в предстоящем матче с «жеребятами» даже на их поле.