«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария», который состоится 18 февраля 2023 года

«Боруссия» Менхенгладбах

Менхенгладбахская команда в чемпионате Германии находится на десятой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Боруссии». На выезде с разгромным счётом «жеребята» обыграли «деревенских» из Хоффенхайма в матче 18-го тура Бундеслиги. Дома «чёрно-бело-зелёные» раскатали нулевую ничью с «горняками».

Со счётом 1:4 на прошлых выходных «Гладбах» проиграл «Герте».

«Бавария»

«Баварцы» в Бундеслиге после двадцати туров возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая на одно очко берлинский «Унион». Рассмотрим успехи мюнхенской команды за последнее время. В сухую «красные» обыграли «Майнц» на их поле, поразив четыре раза их ворота в 1/8 Кубка Германии. «Бавария» на два гола от «волков» из Вольфсбурга в позапрошлом туре чемпионата ответила четырьмя мячами.

Уверенную победу одержали «баварцы» над «Бохумом» со счётом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 6.40

Ничья – 5.40

Победит «Бавария» – 1.40

Победит «Бавария» с форой -1.5 – 1.98

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.88

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.93

Статистика

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти за последнее время

Только в одном матче из пяти крайних «Боруссия» выиграла

За тот же период «Бавария» обыграла своих оппонентов в трёх поединках.

Прогноз

Мюнхенская команда не проигрывает с сентября месяца прошлого года. На победу «Баварии» с форой -1.5 компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.98. Крайняя встреча команд завершилась ничейным исходом. На данном этапе «баварцы» находятся в той форме, когда могут взять три очка в предстоящем матче с «жеребятами» даже на их поле.