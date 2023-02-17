«Арсенал» едет к бывшему тренеру, опасность для «Тоттенхэма». В АПЛ начинается 24-й тур

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сегодня, 19:17

Расстановка сил в топ-5 вот-вот изменится.

«Астон Вилла» – «Арсенал»

- «Канониры» все-таки вернулись к роли догоняющих после поражения от «Манчестер Сити». Удерживать лидерство в АПЛ было тяжело, но лондонцы довольно долго справлялись с этой задачей. Теперь главное не поплыть после серии осечек – на протяжении последних 3 матчей чемпионата команда не одержала ни одной победы.

- Унаи Эмери встречается со своим бывшим клубом. Это возможность для испанского менеджера посмотреть, как все изменилось с момента его ухода – и шанс отомстить за свое увольнение. Время подобрано отлично – «Астон Вилла» может воспользоваться слабостью соперника и догнать «Челси» в таблице.

«Брентфорд» – «Кристал Пэлас»

- «Пчелам» повезло попасть на «Арсенал» в тот момент, когда лондонцы перестали справляться с насыщенным календарем чемпионата Англии. «Брентфорд» отнял очки у «пушкарей» и все еще идет в группе преследователей «Тоттенхэма» (отрыв – 5 очков).

- С момента последней победы «Пэлас» прошло немало времени – полтора месяца (обыграли «Борнмут» 31 декабря). Зато команда отнимает очки у сильных оппонентов – МЮ (1:1), «Ньюкасла» (0:0), «Брайтона» (1:1). Перед встречей с «Ливерпулем» стоит запастись еще тремя баллами.

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»

- «Лесники» избавились от необходимости играть на 2 фронта, вылетев из Кубка Лиги от МЮ , и могут сконцентрироваться на основной задаче – закрепиться в АПЛ . Получается с переменным успехом – за победой над «Лидсом» последовали 0:2 от «Фулхэма». В эти выходные к «Ноттингему» приедет самый грозный соперник.

- После победы над «Арсеналом» «горожане» наконец избавились от раздражающего фактора – вернули себе первое место в лиге. Расслабляться все равно не стоит – еще неизвестно, как «канониры» поведут себя после неудачи.

«Вулверхэмптон» – «Борнмут»

- Лопетеги потихоньку выправляет положение «волков» — они уже не борются за выживание и за последние 6 игр в АПЛ проигрывали лишь дважды. При этом «Борнмут» — команда из зоны вылета, поэтому победа над ней позволит сильнее оторваться от нижней тройки.

- «Вишни» только в последних турах вспомнили, что им жизненно необходимо набирать очки. После 4-матчевой серии поражений «Борнмут» сыграл вничью с «Ноттингемом», а через 3 недели повторил результат в игре с «Ньюкаслом».

«Эвертон» – «Лидс»

- «Ирискам» не удалось продлить позитивный импульс от прихода Шона Дайча на пост главного тренера. Специалист начал с сенсационной победы над «Арсеналом», но в 23-м туре «Эвертон» проиграл «Ливерпулю». Команде надо выбираться из зоны вылета, пока разрыв не увеличился.

- «Лидс» не может остановить падение даже после увольнения Джесси Марша. Клуб не выигрывал в АПЛ с начала ноября и находится совсем близко к зоне вылета. Видимо, отставка Бьелсы все же была ошибкой.

«Челси» – «Саутгемптон»

- Не падение, а издержки перестройки. Лондонцы проиграли первый матч плей-офф ЛЧ с «Боруссией» и остаются вдалеке от зоны еврокубков в чемпионате. В последних 9 встречах на счету «аристократов» 1 победа, но боссы не собираются прощаться с Поттером.

- «Саутгемптону» в нынешнем положении остается радоваться, что удалось не проиграть «Вулверхэмптону» всухую – коллектив продолжает идти на последнем месте в чемпионате и теряет шансы ликвидировать отставание в 3 очка.

«Брайтон» – «Фулхэм»

- Главный матч тура для футбольных гиков. Команды не относятся к числу грандов, зато отлично понимают установки тренера и реализуют их.

- «Брайтон» в 4 очках от занимающего 5-е место «Тоттенхэма» — на прошлых выходных «чайки» сыграли вничью с «Кристал Пэлас», при этом в последний раз терпели поражение в конце декабря (2:4 от «Арсенала»).

- «Фулхэм» дышит «Брайтону» в спину – тоже набрал 35 баллов, причем успел отобрать очки у «Челси» и обыграть «Ноттингем». Противостояние будет принципиальным.

«Ньюкасл» – «Ливерпуль»

- «Сороки» поменялись местами с «мерсисайдцами» и теперь сами борются за топ-3. Правда, после двух ничьих кряду «Ньюкасл» далеко отпустил МЮ – отрыв теперь составляет 5 очков.

- Клопп предпринимает новую попытку забраться в зону еврокубков – пока такая возможность сохраняется. Хотя будущее «красных» остается туманным. Стало еще хуже, чем было осенью – при этом после игры с «Ньюкаслом» «Ливерпулю» предстоит встретиться с «Реалом».

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»

- Предыдущий поединок с «Лестером» завершился для МЮ минимальной победой, но по сравнению с тем отрезком «лисы» сделали рывок вперед – в последних 4 встречах подопечные Брендана Роджерса одержали 3 победы и 1 раз сыграли вничью.

- Чувствуется разница в мотивации «Юнайтед» и «Лестера». Первые хотят ухватиться за борьбу «Сити» и «Арсенала» за чемпионство и оторваться от «Ньюкасла». Последним предстоит долгий путь в топ-10. Вопрос в том, что окажется сильнее.

«Тоттенхэм» – «Вест Хэм»

- Гостевое поражение от «Милана» в ЛЧ не должно сказываться на духе «шпор», если те хотят вклиниться в топ-3 АПЛ . Лондонцы и так отстают на 7 очков от «Юнайтед» — и в игре с «Вест Хэмом» их устроит только победа.

- «Молотобойцы» неожиданно ожили и стали набирать очки в последних турах – коллектив вырвался из зоны вылета, успел огорчить «Ньюкасл» и «Челси». На очереди принципиальный поединок с «Тоттенхэмом».