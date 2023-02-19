ЦСКА предложил контракт Фалькао. Радамель согласился, но отговорили

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сегодня, 15:25

Странная ставка «армейцев».

Фалькао – запасной форвард «Райо Вальекано»

Отсутствие игровой практики это первая причина для колумбийца наведаться в РПЛ , помимо денег. И это не слухи. И не слова агент, как было с подтверждением трансфера другого колумбийского нападающего в «Локомотив». Та сделка сорвалась и привела к контракту с Дзюбой.

Но о переговорах с Фалькао заявили в самом ЦСКА . Федотов, Бабаев и Гинер решили, что «армейцам» для счастья не хватает 37-летнего нападающего, который за последние три года восемь раз оказывался в лазарете. Впрочем, после переезда в Мадрид Радамелю везло со здоровьем.

Вот только баск Ираола, который тренирует «пчел», не пускает Фалькао на поле надолго, не считает основным. В последний раз Радамель сыграл 90 минут против знакомого ему «Атлетико» в октябре и забил спасительный выездной гол в дерби, завершили матч со счетом 1:1.

Единственный поединок в сезоне, когда колумбиец сыграл от звонка до звонка. Значит, нет сил. При этом зарплата у него в районе 1.2 млн евро. «Пролетарский клуб» с радостью попрощается с запасным нападающим, у которого контракт до лета. Но зачем он ЦСКА на полгода?

Футболист проводил от 12 до 23 минут. Неужели Федотову было мало в заявке осенью Заболотного и Гайча? Адольфо с трудом пристроили в «Эллас Верону». Уж точно заявления, будто приезд Фалькао на лавку «армейцев» заведет толпу на стадион ЦСКА , нельзя воспринимать серьезно.

С таким успехом можно было вернуть Вагнера Лава

Фалькао отказал ЦСКА , ведь его советники напомнили о недвижимости в США . В будущем колумбиец хочет жить за океаном, планирует там бизнес. Тем более, одной ногой на пенсии в 37 лет. Даже удивительно, что человек с таким количеством сложных травм доиграл до таких лет.

В классе Фалькао не сомневаемся, но с таким успехом на лавку ЦСКА могли пригласить Лава. Вышло бы дешевле, Вагнер играет в Серии В за «Спорт Ресифи». Игрок много раз просился в ЦСКА . Впрочем, это тоже глупая сделка. Лучше доверять своим молодым парням в мире без еврокубков.

Переход Фалькао не заманил бы в РПЛ никаких новых Малкомов и Промесов, поскольку крутым мастерам нужны деньги и Лига чемпионов. Так что переговоры Фалькао с Карраскалем лишь огорчили, ведь их результат – отказ 37-летнего запасного форварда середняка Ла Лиги от РПЛ .

Когда молодой Радамель распял оборону «Спартака», то Карпин родил мем: «Фалькао к нам не поедет». Но фразе почти двенадцать лет. Колумбийца ждал успех в «Атлетико», голы за «Монако» и неудачные переходы в большие клубы АПЛ , где форвард надежд не оправдал, зато получал травмы.

Фалькао не тянул уровень «Галатасарая», а в «Райо Вальекано», когда толковый тренер поднял команду в первую шестерку, оказался на лавке. Радамель может выдать прощальный концерт, а на постоянной основе доверяют 22-летнему Камельо из школы «Атлетико» и испанской молодежки.

У Бабаева пропало чутье на чемпионских новичков

Гинер и Бабаев теперь не главные люди в ЦСКА , как раньше. У клуба другой владелец, давно новые порядки. Но управляют футбольными делами знакомые всем специалисты. Попытка подписать Фалькао – симптом, как и история с 300 тысячами евро зарплаты для молодого российского защитника Агапова.

Радамель сидел бы на лавке за 600 тысяч евро за полгода? Гайч получал за тренировки около миллиона евро за сезон. У Заболотного оклад ещё выше. Оба форварда бесполезные для команды. А вот сам интерес к нападающему объясним. Вместо Чалова есть лишь Медина и Карраскаль как ложные форварды, вроде Языджи.

Но в мире столько неплохих нападающих, что идти за 37-летним Фалькао – глупость. При этом своему воспитаннику Яковлеву в ЦСКА не доверяют, отправили в «Пари НН» за практикой. Вообще, трансферы «армейцев» не впечатляют. Мухина взяли за копейки, но Федотов не видит его основным.

Облякову отдали «десятку» Дзагоева, а место в твердой основе и идеальную роль Ивану пока не нашли. Зайнутдинов и Дивеев могут уйти, оголив тыл. Роша – нормальный новичок, но ничего выдающегося. Зделар и Медина – странные хавбеки, серб и чилиец пока не показали футбол мечты.

Если весной у них не получится, то в центре увидим Кучаева, Мухина и Облякова. Элитного Марио Фернандеса заменил средний серб Гайич. Мойзес технически не худший новичок, но и не футбольная элита. Бабаев может объяснить отсутствие новичков, кивая на бюджет и обстоятельства. Но раньше, где были?

Стратегическая ошибка «армейцев» — отказ от продаж

Надо было до санкций для клуба за деньги прощаться с Зайнутдиновым (звали в «Аталанту»), Чаловым («Кристал Пэлас» предлагал большой куш), Фернандесом (Марио интересовал многих, а ушел в аренду и не вернется), Карраскалем (игрок настроения) и Дивеевым – хочет в АПЛ .

ЦСКА отстал от «Зенита» на 13 пунктов, не в гонке за «золото». Важно подготовить новый чемпионский состав, а дорогие трансферы пока исключены, ведь ценные последние ставки не сыграли. Эджуке не отработал 11.5 млн евро на поле. Гайч и Фукс – неудачные подписания, их стоимость сильно упала.

Боясь повторить такие ошибки, побежали по старой памяти за Фалькао, но Радамель не приедет. Зато Чалов, если ЦСКА плохо пройдет весну, а сам Федор будет в голевой форме, может уйти. Не забывайте, что есть клуб под названием «Зенит». Там к Сергееву и Кассьерре есть вопросы. Чем Чалов не вариант?

Россиянин сочетает умение работать в оттяжке и в штрафной площади, но опытнее, чем Писарский. ЦСКА вряд ли сможет сейчас отказать «Зениту». Но даже если представить, что переход Фалькао был нужен, чтобы подстраховаться на случай потери Чалова, то это не второй Нобоа, адаптированный к РПЛ .

Радамель мог не заиграть, или получить травму на морозном поле. Скауты ЦСКА удивляют. Если хотят, чтобы с Фалькао играли Карраскаль и Чалов, то это ужасная схема, которая убьет прогресс Федора. Хорошо, если Радамель не передумает, ведь никакую раздевалку он за три месяца не изменит.

Вот приезд Суареса – другой разговор, уругваец в форме, что доказывает в «Гремио». Но Луис ЦСКА не по карману (зарплата 3.7 млн евро). А приезд Фалькао не десять лет назад, а сейчас – деньги на ветер. А заодно констатация, что Федотову пока не до конца доверяют после непростой осени.