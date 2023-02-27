Худшие команды сезона. Выбираем только сильных, «Челси» и «Ливерпуль» во главе

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сегодня, 16:50

Поттер идёт на дно с другими дайверами.

Знаем, что худшие в таблицах топ-5 – «Саутгемптон», «Кремонезе» и так далее. Но глупо даже заикаться, что они разочаровали сильнее всех. У фанатов «Барселоны», которые вчера жестко прошлись по Хави после двух подряд поражений, больше аргументированных претензий к своей команде, чем нестыковок в погружениях аутсайдеров.

А есть категория клубов, чьи матчи вы часто смотрите. Они с деньгами, фанатами и статусом, но играют ужасно. Ресурсы выделили под борьбу за высокие места, а получили нечто в стиле «Челси». Шесть матчей без побед, риск вылететь из Лиги чемпионов и понимание, что отношения Поттера со злыми фанатами ухудшаются день ото дня. Кто составит «Челси» компанию?

7-е место. «Аталанта»

В этом списке могли быть «Фиорентина» и «Валенсия», но их неудачи давно не удивляют. Сильными клубами они, к сожалению, больше не являются. «Фиалки» в прошлом сезоне рванули с 14-го места на 7-е, но раз команду покинул талисман Кокорин, то не видать им удачи. А если серьезно, то «Фиорентина» и «Валенсия», где правит непонятная семейка Лимов, давно ни на что не претендовали. В отличие от «Аталанты». Гасперини два года назад был третьим. Выходил в финалы Кубка Италии. Но трофей не взяли. Жесткий тренер ссорился с футболистами, уходили важные люди. Миранчук таковым не был, но ему лучше в «Торино». «Аталанта» проиграла 4 из 5 последних матчей, отстают от лидера «Наполи» на 24 очка в Серии А. Лишь снятие пунктов с «Ювентуса» оставляет их в первой шестерке. Скорее всего, клуб из Бергамо будет скатываться, ведь многие приходят, чтобы засветиться и уехать, а селекция не может всегда идеально возмещать потери.

6-е место. «Вильярреал»

Полуфиналист Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы. Но без тренера Унаи Эмери, который отправился в Бирмингем, чтобы огорчать «Эвертон» — еще одного участника списка, испанская команда из маленького городка скатилась в таблице. «Вильярреал» на десятом месте в сезоне, по ходу которого «Атлетико» восстанавливается после прошлогодних неудач, а «Реал Сосьедад» и «Бетис» ведут борьбу за место в первой четверке. «Вильярреал» ставит на крутых ветеранов и имеет в распоряжении не старых интересных игроков, но везение их покинуло. Короли керамической плитки несколько раз удивляли в ЛЧ , но теперь снова спад.

5-е место. «Байер»

Учитывая актуальный расклад сезона, «Байер» должен находиться в первой четверке, как в прошлый раз. Но из Лиги чемпионов вылетели. А в Бундеслиге рисковали утонуть в борьбе за выживание. Хаби Алонсо поднял «Байер» чуть выше в таблице, но у команды Лунёва нестабильные результаты. Проход «Монако» в серии пенальти в Лиге Европы не воодушевил Азмуна и компанию на победу над «Фрайбургом». Сердар теперь в основе, помог избежать поражения, но от Вирца, Диаби, Гложека, Шика и Демирбая до начала сезона ждали большего. «Байер» показывал очаровательный футбол, но надолго не хватило.

4-е место. «Севилья»

Концовка матча против ПСВ в гостях объясняет, почему «Севилья» — традиционный борец за первую четверку в Испании, сейчас на 14-м месте, в двух пунктах от прямого вылета. В любимом турнире – Лиге Европы, команда Сампаоли забила команде Ван Нистелроя трижды. Но в ответном поединке пропустили два мяча. Снова показали, что от былой стабильности не осталось и следа. «Севилья» не та, что раньше. Бойцовские приемы показал лишь запасной голкипер Дмитрович. Ответил дикому фанату ПСВ , который выбежал на поле и ударил вратаря кулаком по лицу.

3-е место. «Эвертон»

Лэмпард возглавлял клуб из числа самых богатых на планете. Расходы на трансферы сопоставимы с тратами Клоппа в «Ливерпуле». А получилась команда для зоны вылета. У нового тренера Дайча будет возможность спасти «ирисок» от первого за 72 года вылета из высшего дивизиона, но горечь от этого не исчезнет. Состав нормальный, а футбол никакой. В первой тройке рейтинга три клуба АПЛ – турнир невероятно тяжелый, но это не сильно оправдывает «Эвертон». Год назад боролись за выживание и не играли на все деньги. «Вест Хэм» и «Лестер» скатились после приличного прошлого года, но у них шансы на реванш в будущем намного выше, чем у несчастных «ирисок».

2-е место. «Челси»

Не первые, ведь объективных причин, почему «Челси» так плохо играет в футбол, больше, чем у победителя. Неудачно поменяли тренера, выгнали сильного наставника Тухеля. Были травмы ключевых исполнителей, вроде Канте и Джеймса. Наметился спад у тех, кто выручал на пути к победе в Лиге чемпионов. В списке не только Менди и Маунт. Боэли накупил новичков, но у них ничего не получается. Поттер выглядит растерянным. Плюется от результатов и плохо понимает, чего команде не хватает. «Челси» на 10-м месте в таблице, ведь не умеют отвоевать и воспользоваться пространством.

1-е место. «Ливерпуль»

Представьте, что в августе вам сказали, что «Ливерпуль» в конце февраля отпустит «Арсенал» в таблице на 21 пункт, имея матч в запасе. А теперь это факт. Артета в чемпионской борьбе, а Клоппу нужно переигрывать команды уровня набравшего ход МЮ , чтобы конкурировать не с «Фулхэмом» и «Брайтоном» за место в Лиге Европы. Вряд ли получится подняться в первую четверку, ведь седьмой сезон Клоппа как «черная метка». Юрген надеется пережить это падение. Но изначально речь шла о фаворите АПЛ наравне с «Манчестер Сити», финалисте ЛЧ прошлого года.

Травмы и усталость – аргументы, но почитайте, что пишут сами фанаты «красных» о качестве футбола команды. Тут с ними согласятся все эксперты. «Ливерпуль» пробуждается отрезками, но куда чаще спят в защите и зевают в атаке. Это фиаско Юргена. От тренера бегут важные менеджеры, а боссы хотят продать клуб, поэтому не спешат с трансферами.