«Локомотив» обвинит судью в поражении от «Спартака». Московское дерби получилось огненным

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вчера, 22:39

Иванов засчитал спорный важный гол.

В таком дерби всё решают эпизоды

Как вам борьба Игнатова и Тикнизяна? Футболист «Спартака» касался двумя руками защитника. Закрутились в танго, перешли на борьбу, но после просмотра повтора судья не разобрался. Не зафиксировал фол. Игнатов не поднимал руки, а облокотился на соперника. Трудно понять, почему проигнорировали толчки. А Тикнизян неправ, что не выбил мяч.

Но Игнатов давил весом на оппонента, не позволяя подняться. А Михаила руками никто не толкал. Это не силовая обоюдная борьба, а фол. А вот другой эпизод тоньше. Оборона «Спартака» позволила Миранчуку вбежать в штрафную площадь. В идеале нужна линия офсайда, чтобы исключить «вне игры», но оценим именно борьбу Хлусевича и Антона.

В пользу защитника говорит желание дотянуться к мячу, а Миранчук переключился с возможности ударить на поиск контакта. Антон легко коснулся мяча, выстрел не получился. Рука Даниила была у спины Миранчука, касание в ногах скорее было, чем нет. Судьи – Иванов и Казарцев, посчитали эпизод рядовым. Фанаты «Локомотива» будут спорить.

На скорости малейшие касания влияют. А фанаты «Спартака», коих на матче хватало, защитят Хлусевича легкостью контакта. Это абсолютно точно не пенальти на сто процентов. И одновременно «Спартак» был в сантиметрах от беды, если бы контакт в ногах был очевиднее. Оборона Абаскаля несколько раз ошибалась в первом тайме.

Особенно это касается перестроений по ширине поля. Хлусевич прижимался к тройке в обороне, боясь упустить оппонентов. Денисов пытался работать повыше, но Чернов и Джикия пока не в такой форме, чтобы вечно побеждать. Например, позволили Миранчуку сравнять счет, причем спустя две минуты после богатырского удара Игнатова.

Галактионов учел ошибки первой игры

Михаил Михайлович использовал схему «4-2-3-1». Миранчук вышел на позиции «десятки», Дзюба, Пиняев и Глушенков сформировали тройку форвардов. Карпукас и Баринов закрывали центр поля. В этот раз они намного лучше работали против Зобнина, Литвинова и Пруцева. Инертность хавбеков «Спартака» – одна из причин, почему у «Локомотива» многое получалось, в отличие от старта первой игры.

Хозяева поля не проигрывали борьбу, контролировали мяч, но соперник прибавил после первого матча. Тикнизян активно ходил вперед, его действия в основе первой голевой атаки. Смольников слышал подсказки Галактионова и тоже играл не хуже, чем Наиль. Не хватало разве что связи плеймейкеров и Дзюбы – отсюда замена Глушенкова на Камано.

Вот только Франсуа растворился на зеленом поле в зеленой футболке. Скорости у вингера нет, не может от Джикии убежать. Но третий гол «Спартака», конечно же, прибил моральный дух «Локомотива». Тяжело выплыть, когда общий счет был 3:1 в пользу Абаскаля. Галактионов неплохо поработал, как и Миранчук, сделавший дубль.

Абаскалю не нравилась игра «Спартака»

Видно не только по красноречивой реакции на бровке, но также по указаниям и замене Зиньковского в перерыве. Структура игры поплыла. Промес с Игнатовым закрывали позицию «ложного форварда», но не нашлось места широкому футболу. Отмечаем, что хорошо в итоге сыграл Игнатов – у Михаила гол плюс пас, но в концовке победитель охранял победный счет в надежде на индивидуальный класс Промеса.

Квинси создал гол Мартинсу – классно пробил. «Спартак» очевидно сильнее, чем соперник. Но в феврале нет огромной разницы в скоростях и функциональной готовности. Сегодня не только у Зиньковского не пошла игра. Пруцева тоже не было видно. Латерали не показали себя в атаке. Промес появился, лишь когда окончательно перешел на левый фланг. «Спартак» в порядке, если помнить о времени года – конец февраля, но далек от пика.

Отсюда шансы «Локомотива» на камбэк в конце. Без гола Зобнина хватало одного удара, например, стандарта с участием Дзюбы, чтобы отправить команды бить пенальти. По одиннадцатиметровому в ворота Максименко обязательно будут споры, но эпизод с борьбой Игнатова и Тикнизяна на первом плане. Вряд ли найдется много профессиональных арбитров, работающих экспертами, которые защитят позицию Иванова.

Сам факт, что рефери позвали к монитору, указывает на разночтение позиций. Арбитры VAR увидели фол. Иванов не Безбородов, у него не настолько крутая форма в последние годы, поэтому приглашаем к дискуссии. К «Спартаку» нет вопросов, старались. Но когда вовремя забиваешь второй мяч, то куда проще писать сценарий концовки матча. Абаскалю повезло, при счете 1:1 в дерби могли увидеть другой итог.

«Локомотив» совершил многовато ошибок

Собрали недостаточно длительных качественных отрезков, чтобы рассказывать, будто точно заслужили пройти дальше в Пути РПЛ и оставить «Спартак» за бортом. Миранчук хорош, но не вся команда. Зато классно, что есть теперь новый формат Кубка. «Локомотив» не покидает турнир после решений Иванова, а получит еще один шанс выйти в финал. А «Спартак» будет в полуфинале главного пути, то есть имеет перестраховку.

Вылетевшие из Пути РПЛ в полуфинале и финале получат вторые шансы в Пути регионов. А вот «Локомотив», если проиграет еще раз, покинет турнир. Понятно, что фанаты двух клубов и остальные зрители справедливо сделают акцент на судействе – делитесь своим мнением, ведь эпизоды любопытные. Но отметим также, что футбол не был февральским. «Спартак» выжал максимум с перевеса по сумме двух матчей.

Лантратов еще и два пенальти в концовке потащил от Промеса, как умеет. Но Илья во втором случае покинул линию до удара, Квинси все-таки забил сегодня. Конечно, сыграй лучше «Локомотив», то даже с голом Зобнина у Галактионова был бы шанс на камбэк в настолько диком поединке. Но это известная серая зона — «если бы». Главное спорное решение судья принял при счете 1:1.