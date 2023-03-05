«Ливерпуль» забил семь мячей МЮ. Трудно поверить, что это реальность

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вчера, 22:22

Историческое событие для АПЛ .

Клопп настроил команду, как обещал

Параллельно играли «Сочи» и ЦСКА , удобно сравнивать скорости. Понятно, что интенсивность поединка в Ливерпуле была предсказуемо выше. Но впечатляла именно разница по времени, которое команды Клоппа и тен Хага давали друг другу на принятие решений. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» провели роскошный первый тайм по прессингу, скоростям, грамотно принятым решениям и переходу из обороны в атаку. Клопп победил достойного соперника с серией из 11 матчей без поражений.

В обратном направлении – из атаки в защиту, обеим сторонам работалось сложнее. Но этому есть объяснение. «Ливерпуль» вышел побеждать, словно это финал. А в МЮ помнили, что не брали три очка на «Энфилде» с 2016 года, когда Руни огорчил Миньоле. Тот матч в основе начал Хендерсон, а сегодня хавбек снова принял участие в избиении принципиального соперника. Хотя до матча тен Хаг заявил, что ему объяснили, насколько это принципиальный матч, он не сумел настроить команду.

«Манчестер Юнайтед» решил не подстраиваться под соперника. Предложили работавшую схему «4-2-3-1». Это стало первой ошибкой тен Хага. Вторая ошибка – подумать, что легко сдержать на флангах Салаха и Робертсона, Нуньеса и Александер-Арнольда. «Ливерпуль» набрал форму, а сегодня полноценно вернулся, ведь показали себя и Гакпо, и Фабиньо, и названные выше игроки. Теперь у Клоппа матч в запасе и три очка до четвертого места, на котором «Тоттенхэм».

Тен Хаг не перестроился в перерыве матча

После мяча, когда Гакпо красиво уложил мяч в дальний угол, завершив усилия Робертсона, у МЮ был шанс перестроиться. Могли учесть методы соперника, предпринять несколько замен. Давить на Алиссона. Придумать нечто умнее, чем пытаться напугать Трента переводом на его фланг Бруну Фернандеша. У Эрика тен Хага были инструменты для камбэка после одного гола. Вместо этого позволили «Ливерпулю» завестись, сели глубже, а затем посыпалась оборона Де Хеа.

Лишь после третьего гола «красных» их соперники пытались собраться, но не получилось. Сегодня точно не был вечер Мартинеса. Да и Каземиро, чей гол отменили в первом тайме, не стал центральной фигурой. Причем Карлоса попросту обошли. С ним не вступали в прямую борьбу, предполагая неприятности, а уводили мяч из зоны бразильца на фланги. У опытного хавбека не получилось правильно выбрать высоту обороны всего МЮ , отсюда 15 ударов из штрафной Де Хеа.

У «Ливерпуля» получалось все, что нужно для разгрома. Нуньес и Гакпо забили по два мяча. Салах сыграл матч, по которому его будут помнить. У Мохамеда дубли голами и ассистами. Египтянин мощным ударом от перекладины отправил МЮ в нокдаун еще на 66-й минуте. При счете 4:0 остается лишь одна задача – выжать гол престижа. У МЮ не получилось, а вот Клопп выпустил на поле Фирмино, чьи действия сделали счет полностью неприличным. Соперника смяли.

Жаль, что «Ливерпуль» ожил так поздно

Сезон в АПЛ и так интересный. Но могло выйти еще круче, играй команда Клоппа всегда четко, как сегодня. Или как в дебюте матча против «Реала». Но были объективные причины для спада. Например, усталость и травмы. Теперь они поймали МЮ в момент, когда «дьяволы» выдохлись после серии сложных матчей против «Барселоны» и остальных соперников. А «Ливерпуль» выдохнул и морально готовится к давлению на неидеальную защиту Куртуа в Мадриде.

Им нужна была яркая победа, чтобы поверить в возвращение еще до продажи клуба, на которую намекают требовательные фанаты, требуя отставки нынешнего руководства. «Ливерпулю» есть на кого опереться на этом пути. Салах забил МЮ в шестом поединке во всех турнирах подряд. Мохамед стал первым игроком в истории «Ливерпуля» с таким престижным в глазах фанатов достижением. Также у египтянина новый клубный голевой рекорд.

Если Клопп сможет переключиться на работу через Нуньеса и Гакпо на постоянной основе, а не эпизодически, то вспомним МЮ времен Фергюсона. Шотландец после кризисов возвращался на вершину. А пока этот матч вернул в прошлое. Тен Хага во времена, которые сам не застал в Манчестере – когда «Юнайтед» тренировал Рангник. А Клопп вернулся минимум к матчу Суперкубка, когда Холанд промахнулся, а «красные» попали. Позже тоже «попали», но уже в другом значении этого слова.

Весенняя задача Клоппа – Лига чемпионов

Посмотрим, чем продолжится такая завязка сюжета. Случился неприличный разгром МЮ после того, как тен Хаг объективно многое изменил к лучшему. Бедный Рэшфорд после шестого гола «Ливерпуля» напоминал «восемнадцатилетнего» суданского голкипера, который выглядит на пятьдесят пять лет. Получилась победа в стиле видео, где хулиган задирает невысокого паренька, а тот оказывается профессиональным панчером и попадает в челюсть.

Шесть голов после перерыва скушал бедняга Де Хеа. Давид как-то шутил, что внутри команды готовят о проклятии МЮ . Тен Хаг снял трофейную черную метку в Кубке Лиги, прошел «Барселону» в Лиге Европы. Но есть нечто вечное для МЮ . До восьми матчей продолжилась серия без побед на «Энфилд Роуд». Даже нулевые ничьи были успехом. Теперь Клопп сможет пошутить, что стоило отложить три мяча на Мадрид, а тен Хагу остается жить будущим.