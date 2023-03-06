«Кёльн» – «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Кёльн» – «Бохум», который состоится 10 марта 2023 года

«Кёльн»

«Козлы» из Кёльна в чемпионате Германии находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти недавние матчи с участием «красно-белых». На выезде, пропустив три гола, «Кёльн» потерпел поражение в Штутгарте от «швабов» в 21-ом туре Бундеслиги. На своём поле «козлы» уступили «Вольфсбургу» в позапрошлом туре Бундеслиги.

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«Бохум»

«Несгибаемые» занимают последнее место в Бундеслиге на данный момент. Рассмотрим несколько футбольных встреч «Бохума» за последнее время. Пять матчей подряд «невыбиваемые» уступают своим соперникам. В матче 21-го тура чемпионата Германии на своём поле «синие» дома проиграли «бразильцам из Брайсгау». С большим счётом «несгибаемые» потерпели поражение на выезде от «бременцев».

4 марта со счётом 0:2 «Бохум» дома был повержен «горняками».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кёльн» – 1.67

Ничья – 3.95

Победит «Бохум» – 5.00

Победит «Кёльн» с форой -1.5 – 2.73

Обе забьют — нет – 2.00

Обе забьют — да – 1.81

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.00

Статистика

Четыре очные встречи подряд завершились следующим исходом: обе забьют – да

Из десяти последних матчей в четырёх «козлы» выиграли

«Невыбиваемые» за тот же период обыграли своих оппонентов в двух поединках.

Прогноз

Две крайние встречи команд завершились вничью. На текущий момент «красно-белые» выглядят предпочтительнее. Компания Pinnacle на победу «Кёльна» предлагает коэффициент 1.67.