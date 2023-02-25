Весна реваншей. У Дзюбы «горят глаза», а у разочарований осени перезагрузка

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сегодня, 18:16

Сильные футболисты мечтают об успешной игре.

Вратарь

Денис Адамов («Сочи»)

Сразу у нескольких сильных вратарей были проблемы осенью. Максименко проиграл конкуренцию Селихову. Одоевский получил травму. Голкиперы «Оренбурга» страдали в отдельных матчах. Но для команды реваншистов выберем Адамова. Если сильный молодой вратарь берет 59% ударов в лиге, где Сафонов тащит 80%, хотя Матвея нагружали работой намного чаще, то надо задуматься. Тем более, Бердыев на сборах не забывал также ветерана Джанаева, которого давно знает.

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит»)

Концентрируемся на сильных игроках. В составах аутсайдеров, конечно же, достаточно тех, кто может играть лучше. Но, в отличие от прошлого сезона, в этом Караваев пропустил из-за травмы всего четыре дня. И видел на своем фланге Сутормина и Кузяева. Основной правый латераль «Зенита» сильно уступает левому, Дугласу Сантосу. Вячеславу пора играть ярче и заметнее. Возможно, уход Ловрена заставит его чаще страховать оборону по правому флангу, и это важная для Семака зона.

Кайо Пантелеао(«Краснодар»)

Оборона «Краснодара» — страшный зверь, опасный для бедняги Сафонова. Кайо – её символ. В нем живут два защитника. Один многое умеет, а другой снимался в порнографических футбольных фильмах в матчах против «Оренбурга», «Факела» и ЦСКА , причем дважды с учетом кубкового безумия. Бразилец должен управлять линией обороны «горожан», но 27-летний игрок не справляется.

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Дьявол в деталях. На фоне напарников, сыгравших ужасно, Дмитрий неплохо прошел осень. Но это как выделять удачные отрезки Живоглядова, которому Галактионов привез конкурента из худшей команды РПЛ – Смольникова. Да, у Баринова были неплохие матчи против слабых соперников. Но рядом ошибки в центре поля – заставлял Карпукаса работать за двоих, и в защите. Так играть, имея класс Баринова, нельзя.

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Рамирес прикрылся атакующими действиями – два гола, два ассиста. Но почему он в 28 лет не вызывается в сборную Эквадора? Кристиан не умеет играть в защите. В недавней игре с ЦСКА соперник в основном издевался над 20-летним Волковым, но дойдет очередь и до Рамиреса. Кристиан должен быть вожаком, один из самых взрослых на поле. Весной ему важно перезагрузиться с помощью идей и методик тренера Ивича.

Полузащитники

Денис Глушаков («Пари НН»)

Глушаков не просто разочаровал осенью, а озадачил. Год назад в «Химках» Денис стал российской версией Нобоа. Забил 10 голов, сделал 2 ассиста, прекрасная работа без мяча и роль лидера. Сейчас же провел ужасную осень. Глушакова словно подменили. Но поскольку это мастер реваншей, посмотрим на Дениса в составе «Пари НН» у нового тренера, который моложе Дениса на пару месяцев.

Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

Травма украла у Рифата более семи месяцев. Менялись наставники «Локомотива», команда начала тонуть без плеймейкера, который связывал линии. Учитывая приезд Пиняева, Глушенкова и Дзюбы, Рифату будет сложнее вернуться в основу, но желаем Жемалетдинову успехов весной. До травмы 26-летний хавбек был одним из лучших российских игроков по уровню формы. Выделялся фантазией, которой многим коллегам не хватает.

Виктор Мозес («Спартак»)

Молодой Бакаев уехал в резерв «Зенита». Игнатов замещал Мозеса, Абаскаль доверяет молодому хавбеку. Но вряд ли Михаил будет в основе, когда сможет играть Мозес. Или Виктор сам не найдет места в старте? Пруцев, Литвинов и Зобнин могут быть основной тройкой в полузащите, а Соболев, Николсон (Бальде) и Промес – в атаке. Мозесу точно нужно взять реванш у судьбы после травмы. Иначе ближайшие месяцы будут его последними в «Спартаке».

Нападающие

Гамид Агаларов («Ахмат»)

У лучшего снайпера прошлого сезона РПЛ лишь 1 гол, 1 выход в основе, 327 минут на поле в основе «Ахмата». В «Уфе» Гамид забил 19 мячей и сделал 1 ассист, а теперь Конате с Ильиным его оттеснили. Возможно, стоило найти новый клуб зимой? Ни один тренер мира не держит на лавке футболиста, который лучше всех. Желаем Агаларову удачи и голов, ведь чутье у него есть, хотя стиль своеобразный.

Матео Кассьерра («Зенит»)

На счету колумбийца было 14 голов и 4 ассиста в 22 матчах за «Сочи». Великолепная игра привлекла внимание «Зенита». Но в Санкт-Петербурге получили форварда, который удивительным образом не попадал в командный футбол с бразильцами. У Сергеева до сих пор неплохие шансы быть в основе. Разве что Кассьерра учел ошибки осени, вернется с голами и заставит Семака выбрать именно его.

Артём Дзюба («Локомотив»)

Осенью страдал. Монтелла начал воевать с рослыми форвардами. Балотелли ушел после ссоры с Винченцо, а Дзюба оказался в запасе. В основе его турецкой команды в атаке бегал атакующий хавбек. С Артемом разорвали контракт. Пару месяцев сидел без дела. Рассматривал зарубежные варианты, но вернулся домой. Попробует спасти «Локомотив» от вылета. Пока Галактионов доволен.

Понятно, что список неполный, ведь не только эти футболисты ждут весенних матчей, чтобы взять реванш за прошлые промахи, поэтому дополняйте своими кандидатами. От кого ждёте сюрпризов после жесткого приземления в первой части сезона?