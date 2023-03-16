Трансфер года для ПСЖ. Салах отправится в Париж, а Месси сделает финальный выбор

1678988249

вчера, 20:37

Шейхи прощаются не только с Неймаром.

Старые друзья не завоевали Кубок чемпионов

Год назад тройка Мбаппе, Неймара и Месси не прошла «Реал». Анчелотти уступил в Париже. Но поскольку Куртуа отразил пенальти от Лионеля, то испанцы отыгрались в Мадриде. Победа «сливочных» 3:1 дополнила богатую коллекцию неудач шейхов в Лиге чемпионов. Спустя год уже без Почеттино банда Гальтье вылетела от «Баварии». Будет забавно, если немцы выиграют турнир. Тогда встреча с ПСЖ станет хорошим знаком по пути к кубку.

Месси снова себя не показал, а у Неймара травма, вылетел до конца сезона. Бразилец по-прежнему не вырос как личность, хотя пытался выскочить из штанишек Питера Пэна. Но постоянно оказывается на новых шумных вечеринках, которые бесят его парижских соседей. Неймар пропустил половину матчей ПСЖ , если суммировать все сезоны. Зачем платить ему огромные деньги, когда речь о тридцатиоднолетнем ветеране?

Можно сколько угодно крутить нарезки голов Месси и Неймара в Лиге 1, но в этом турнире ПСЖ может выиграть и без них. Ставка на тройку супервезд себя не оправдала. Не было логического продолжения – приглашения наставника, который выигрывал Лигу чемпионов, как Зидан. Посмотрим, что случится летом. Будет перестройка, но она должна включать вердикт не столько по Неймару, но и прощание с ветераном Месси.

Месси непросто будет найти клуб в Европе

В «Барселону» Лионель не попадет не только из-за финансовой составляющей, хотя она тоже важная. Есть «дело Негрейры» о выплате 1.5 млн евро одному из руководителей испанский арбитров. Свежие детали, в том числе, переговоры с дедушкой, который обещал «помочь выступать лучше», не помогают поверить в успешное для клуба завершение процесса. Месси не хочет вернуться в клуб, который накажут, как «Ювентус».

Для футболистов такого калибра важно наследие. Наследить в ПСЖ так, чтобы взять Кубок чемпионов, аргентинец пока не сумел. Зато на чемпионате мира показал, что остается одним из лучших игроков планеты. Теоретически мог бы задуматься о продолжении карьеры в одном из фаворитов ЛЧ . Интересно, как сложится судьба «Манчестер Сити» в еврокубках? Если они снова не выиграют, то Гвардиола может позвать Месси.

Разговоры ходили лет пять назад, но тогда не отпустила «Барселона». Сейчас у ПСЖ нет вариантов, Лионель может уйти свободным агентом. Поскольку «Манчестер Сити» позволяет себе вышвырнуть 49 млн евро, не считая зарплату, на Филлипса, который не нужен Гвардиоле в основе, то трансфер Месси точно осилят. Фанаты пойдут смотреть на Лионеля, как приходили смотреть на Роналду на «Олд Траффорд».

Но этот вариант подходит, только если «Манчестер Сити» не выигрывает Лигу чемпионов. Во всех остальных вселенных такой новичок слишком дорогой для «горожан» или «Баварии». Месси окажется в положении Роналду, но без ярко выраженного конфликта с ПСЖ . Париж ему не очень понравился. Частенько с женой наведывается в Барселону к друзьям. Остается разве что метод возвращения, как у Дани Алвеса.

Месси может согласиться на год в «Барселоне» почти бесплатно, а потом уехать в Саудовскую Аравию за огромными деньгами, чтобы компенсировать потерю прибыли за один сезон. Но зачем Лионелю еще одно разочарование в Лиге чемпионов? Он не побеждал в турнире восемь лет, а Хави не в том положении, чтобы гарантировать знакомому успех в финале Лиги чемпионов, ради которого аргентинец отправился в Париж.

Новичок Салах подходит руководству ПСЖ

Парижане с радостью ставили бы на мусульман чаще. Заполучили Хакими, но Погба, Мане, Канте и Бензема во французский клуб не пошли. Им не понравилась идея выступать в Лиге 1. Но поскольку ПСЖ это имиджевый проект катарских шейхов во Франции, чтобы обзавестись крутыми связями, то не исключаем приезд в состав Салаха, которого уважают миллионы приверженцев ислама.

Вингер снова задумался об уходе из «Ливерпуля». Нестабильная игра команды может лишить его путевки в Лигу чемпионов. Теперь трансфер не кажется нереальным. Тем более, самому Клоппу надо думать о прощаниях и поиске людей с мотивацией. Ушел Мане, уходит Фирмино. Возможно, поставят точку в эпохе со знаменитой тройкой в атаке «Ливерпуля». Куда податься Салаху?

«Реал» вряд ли подойдет. Перес обжегся на звезде из АПЛ Азаре. Вряд ли Флорентино хочет рисковать, переплачивая за Салаха. Трансфер 30-летнего футболиста оценивают примерно в 80 млн евро. У вингера контракт с «Ливерпулем» до 2025 года, поэтому за копейки забрать футболиста не получится. Салах точно не останется без предложений, но идеальных вариантов на так уж много.

Время идет, Мохамеду нужны паузы для передышки, которые «Ливерпуль» в этом сезоне не давал. Если семья Месси планирует летом переезд неважно куда, то вместо Лионеля ПСЖ логично подписать человека с опытом победы в Лиге чемпионов. Надо не только найти центрального форварда, когда уйдут Неймар и Месси, но удержать Мбаппе от резких движений в сторону успешного Мадрида.

Также знаем, что владелец «Ниццы» хочет купить МЮ . В УЕФА планируют разрешить такие фокусы. Также на «Юнайтед» претендуют катарские шейхи. Тогда тен Хаг получит много денег на трансферы, а Рэшфорд сможет сыграть с Мбаппе в одном составе не в Париже, а в Манчестере. ПСЖ может потерять всех форвардов основы, или остаться с Неймаром, поскольку никто его не заберет.

Поэтому вспомнили о Салахе, большой звезде футбола. Мохамед переживает непростой сезон в Ливерпуле, устал вылетать из Лиги чемпионов от «Реала», а если в Париже поставят на крутого тренера, то Салах ему явно пригодится.