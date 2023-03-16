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«Манчестер Юнайтед» поборется за право подписать Беллингема

вчера, 18:12

«Манчестер Юнайтед» намерен купить полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема.

Конкуренцию «дьяволам» составят «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Реал». «Челси» тоже присматривается к игроку, но понимает, что не входит в число фаворитов на этот трансфер. Стоимость ожидаемого перехода футболиста оценивается в 125 миллионов евро.

На данный момент бюджет МЮ на лето не утвержден, поэтому нельзя пока что сказать, последует ли от клуба официальное предложение о трансфере Джуда. По слухам, сам игрок склоняется к переходу в «Ливерпуль», однако сейчас трудно понять, смогут ли «красные» его приобрести.

Ранее сообщалось об интересе «дьяволов» к игроку «Айнтрахта».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 10:33
Уйдёт в лфк точно, если клопу дадут денег
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:01
Дороговатый полузащитник,но молодой и перспективный.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:39
Намечается славная заварушка... Джуда на расхват.
Гость
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