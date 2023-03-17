«Боруссия» Менхенгладбах – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Менхенгладбах – «Вердер», который состоится 17 марта 2023 года

«Боруссия» Менхенгладбах

«Жеребята» в чемпионате Германии занимают на текущий момент десятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей менхенгладбахской команды. В Майнце, пропустив четыре мяча, «Боруссия» в сухую проиграла местным «карнавальникам» в 22-ом туре Бундеслиги. Нулевую ничью «чёрно-бело-зелёные» раскатали дома с «Фрайбургом».

На прошлых выходных со счётом 0:3 «Гладбах» проиграл в Лейпциге «красным быкам».

«Вердер»

«Бременцы» после двадцати четырёх туров находятся на одну строчку ниже «чёрно-бело-зелёных» в турнирной таблице чемпионата Германии. Рассмотрим несколько футбольных встреч «музыкантов» за последнее время. Забив три безответных гола в ворота соперника, «зелёно-белые» взяли верх над «Бохумом» в матче 22-го тура Бундеслиги. С разницей в один гол «Вердер» уступил «фуггерам» на выезде.

12 марта, открыв счёт первыми в матче, «бременцы» проиграли дома леверкузенским «львам» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Менхнгладбах – 1.89

Ничья – 3.95

Победит «Вердер» – 3.85

Победит «Боруссия» Менхенгладбах с форой -1.5 – 3.05

Обе забьют — нет – 2.46

Обе забьют — да – 1.53

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.34

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.58

Статистика

За последнее время три очных матча из пяти закончились исходом тотал больше 3.5 голов

В трёх играх из пяти крайних «Боруссия» проиграла

«Вердер» уступил своим соперникам в четырёх поединках.

Прогноз

Прошлая встреча «жеребят» с «бременцами» подарила болельщикам шесть голов. «Музыканты» обыграли со счётом 5:1 «жеребят». Непросто определить, кто одержит победу в предстоящей встрече, но с большой долей вероятности мы увидим не меньше четырёх голов в матче. Компания Pinnacle на тотал больше 3.5 голов предлагает коэффициент 2.34.