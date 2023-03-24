Нагельсманна неожиданно увольняют из «Баварии». Замена в лице Тухеля на подходе

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сегодня, 08:48

Юлиан узнал об увольнении в СМИ .

Руководство обвиняет Нагельсманна в почти упущенном чемпионстве

СМИ разразилось информацией о том, что руководство «Баварии» приняло решение уволить Юлиана Нагельсманна. В последние дни немецкий специалист не работал с командой из-за предоставленных выходных и проводил время, катаясь на лыжах в Австрии. Причем сообщается, что сам Юлиан не ожидал такого развития событий и был сильно удивлен, прочитав о своем предстоящем увольнении в интернете.

В 25-м туре мюнхенский клуб потерпел поражение от леверкузенского «Байера» со счетом 1:2. Потерянные очки позволили «Боруссии» вырваться на первое место, опередив «Баварию» на 1 очко. Сразу после международного перерыва двух лидеров чемпионата ждет очная встреча, в которой многое может решиться.

К слову, перед встречей с подопечными Хаби Алонсо в немецком издании Bild появился эксклюзив – тактика «Баварии» на игру с «Бохумом», которая завершилась со счетом 3:0 в пользу мюнхенцев. Эксклюзив раскрывал схему позиционной атаки, расстановки при розыгрыше от ворот и при прессинге. Подобное сильно удивило не только Нагельсманна, но и всю общественность, которая следит за Бундеслигой. Такие случаи уже происходили с «Баварией», когда ее тренировал Пеп Гвардиола. Тот же Bild сливал информацию из раздевалки команды, что сильно выбивало ее из колеи.

После окончания чемпионата мира и возобновления клубного футбола «Бавария» успела потерпеть 2 поражения и 3 раза сыграть вничью. Казалось бы, это не так уж и много, поскольку у баварцев было 10 очков отрыва от «шмелей», но оппонентам этих осечек было достаточно, чтобы нагнать лидеров и поставить вопрос о чемпионстве.

Финальный отрезок сезона имеет особое значение – «Бавария» все еще претендует на требл, но также и вовсе может остаться без трофеев впервые за очень долгое время. После матча с «Боруссией» их ожидает встреча с «Фрайбургом» в 1/4 финала Кубка Германии. До финала еще далеко, а в розыгрыше еще остались оппоненты, способные победить мюнхенцев. То же касается и Лиги чемпионов, где их соперником будет «Манчестер Сити».

Томас Тухель, скорее всего, подпишет контракт с «Баварией» на 2,5 года

По данным журналиста немецкого издания Kicker, соглашение с Тухелем может быть заключено в ближайшие дни. Сообщается, он вел серьезные переговоры с «Тоттенхэмом» и был очень заинтересован в том, чтобы возглавить лондонский коллектив, но после того, как на него вышли из Мюнхена, все переговоры были завершены.

Томас долгое время изучал испанский язык. На тот случай, если его пригласят в один из грандов Ла Лиги, но последнее время жил в Мюнхене. С начала недели со специалистом переговоры вела «Бавария», и Тухелю удалось впечатлить руководство своими планами по развитию команды. Боссам клуба не составило труда убедить главного тренера принять предложение.

Информация о назначении Томаса на пост менеджера «Баварии» настолько распространилась, что комментарий по этому поводу успел дать Жоау Канселу:

Я узнал об этом только сейчас. Я знаю, что не увижу Нагельсманна по возвращению в Мюнхен. Он хотел моего трансфера в клуб, за что я ему очень благодарен. Что касается Тухеля, то он стал виновником нашего поражения в финале Лиги чемпионов, когда я был в «Манчестер Сити». Надеюсь, нам удастся победить в этом году вместе.

Предыдущее свое назначение на пост главного тренера Тухель получил как раз в самый разгар сезона – тогда ему удалось пробиться с «Челси» в финал Лиги чемпионов, победив в нем. На этот раз задача стоит не легче.

Нагельсманн был ошеломлен информацией об увольнении

После победы над ПСЖ в сторону молодого тренера со всех сторон лилась лишь похвала. Его команда обыграла противников с большими вложениями, с огромным количеством индивидуально сильных игроков, но не встретила должного сопротивления во многом благодаря тренерским установкам. После победы в противостоянии тренерское мастерство Юлиана выделял и президент «Баварии» Герберт Хайнер:

Я думаю, что Юлиан прошел длинный путь. Он топ-тренер и доказал в противостоянии с ПСЖ , что он превосходный тактик и стратег на высочайшем европейском уровне. Мы хотим построить что-то значимое с ним и подписали контракт на пять лет. За эти полтора года прогресс очевиден. Юлиан здорово справляется. Разговоры о тренере идут извне, не мы их начали.

Когда Нагельсманн переходил в мюнхенский клуб, руководство баварцев выплатило рекордную сумму «Ред Буллу» в размере 25 миллионов евро, чтобы заполучить молодого специалиста.

Стоит отметить, что результаты «Баварии» в этом сезоне Лиги чемпионов впечатляют. Команда провела 8 матчей, победив в каждом из них. «Бавария» – единственный коллектив, который имеет на своем счету показатель в 100% побед в текущем розыгрыше еврокубков. При этом они смогли забить 21 мяч, пропустив всего лишь 2 – оба от «Виктории Пльзень». И это поражает, учитывая, что другими соперниками были миланский «Интер», «Барселона» и ПСЖ .

Очевидно, что информация об увольнении 35-летнего специалиста шокировала и его самого, и болельщиков команды, и даже «Тоттенхэм», у которого увели Томаса Тухеля. Лондонцы вынуждены переключиться на другие варианты, поскольку сами планируют уволить своего главного тренера Антонио Конте, а основным кандидатом станет именно Юлиан Нагельсманн.