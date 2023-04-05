МЮ шокировал не только в Ливерпуле. Гостевая статистика в АПЛ – сущий кошмар

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вчера, 19:00

Особенно против сильных соперников.

Начали с разгрома от «Брентфорда»

Результаты «дьяволов» на выезде в чемпионате шокируют. 9 неудачных матчей из 14. Причем впереди выездные поединки против «Тоттенхэма», «Брайтона» (сначала в Кубке Англии, а потом в АПЛ ) и борцов за выживание. А первая гостевая игра тен Хага в МЮ закончилась разгромом 4:0. Оборона имени Магуайра чудила, Эриксен и де Хеа совершали ошибки, которые приводили подопечных Томаса Франка к новым и новым голам.

«Брентфорд» отпраздновал важную для себя разгромную победу. Теперь это девятый клуб в таблице АПЛ . Если брать поединки против команд из первой десятки, то МЮ обыграл на выезде в чемпионате лишь одного из девяти возможных оппонентов. Речь о виктории 2:1 в ноябре над «Фулхэмом». Но сразу надо добавить, что «Ливерпуль» и «Челси» сейчас идут ниже десятого места. А этих оппонентов в гостях тен Хаг не обыгрывал.

Выездная статистика удручает. Шесть из семи поражений МЮ в АПЛ были гостевыми. Причем только «Ньюкасл» не смог забить третий мяч в ворота Де Хеа. В остальных случаях пропускали от трех до семи мячей. Суммарно во всех 14 выездных матчах пропустили 29 мячей, а в 13 домашних играх допустили лишь 8 роковых ошибок в защите.

МЮ не изменил разгром в Ливерпуле

Команда пытается учиться на своих ошибках, но пока получается неудачно. Разумеется, после поражений на старте пришли победы. Иначе тен Хаг не удержался на своем посту. Но дерби в первом круге против «Манчестер Сити» не забыли. Пропустили шесть мячей от «горожан», а могли все десять. Сами забили трижды, но Холанд пятью голевыми участиями объяснил, что рано МЮ мечтать о борьбе за титул. Рэшфорд не отличился ни разу, а лучшего человека в центр атаки тогда не было.

Тен Хаг снова напоминает, что его команда нуждается в усилении. Жирный намек на вратарскую позицию и место в центре атаки. Также не исключено, что по-прежнему ищут лучшего напарника для Каземиро и Фернандеша, чем Эриксен или Фред. 0:7 в Ливерпуле стали для МЮ рекордным поражением в двадцать первом веке. Этот счет будет преследовать тен Хага еще долго. Причем кому уступили? Середняку сезона АПЛ . Клопп после того матча вылетел от «Реала», уступил «Борнмуту», был разгромлен Гвардиолой и не обыграл «Челси» без главного тренера.

Многое о психологии нынешнего состава МЮ говорит факт, что погром против «Ливерпуля» их не разозлил. Без воина Каземиро, но с Антони и Санчо они возвращаются если не во времена Рангника, то в точку в истории, где никто не верил, что в обозримом будущем у «дьяволов» появится идеальный сезон с борьбой за серьезные трофеи.

Рискуют путевкой в Лигу чемпионов

Не в бирюльки играют. Накануне продажи клуба Глейзерам нужно, чтобы «Манчестер Юнайтед» оставался коллективом из Лиги чемпионов. Пусть даже на самом деле они фавориты Лиги Европы, где убрали с пути «Барселону» и готовятся к очередному матчу против нового испанского соперника. Шансы на успех имеются, но тен Хаг видит, как его команда не справляется в АПЛ , где дома дела идут намного лучше, чем в гостевых поединках. Причем не сказать, что осечки не по делу и нечестные.

Фанаты «дьяволов» спустились с небес на землю, когда уступили на выезде «Ньюкаслу» со счетом 2:0. Организованная и дисциплинированная команда Хау не сильнее по составу. Даже после продажи «сорок» этот клуб не стал богаче, чем «Манчестер Юнайтед», который тратил на новичков миллиарды фунтов. Но гармоничную основу тен Хаг пока не создал. Составят списки тех, кто покинет клуб летом. Также важно не отрезать от себя ценных игроков, вылетев за пределы первой четверки в чемпионате.

Ведется нешуточная борьба. «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» в разном настроении, ведь у одних стабильный тренер, а другие меняют наставника, но их победы ухудшат дела МЮ . Успеха Кейна и Триппьера на финише сезона достаточно, чтобы встретили Рэшфорда в сборной с шутками о грозе Лиги Европы из красной части Манчестера.

Для перестраховки нужно взять кубок УЕФА

Повторят результат Моуриньо и выиграют Лигу Европы? Появление в музее МЮ нового кубка УЕФА означает прямую путевку в Лигу чемпионов, как случилось с «Айнтрахтом». Но победа немцев над «Барселоной» напоминает, что во втором еврокубке сюрпризы случаются не реже, чем в Лиге чемпионов. А в АПЛ тен Хаг тренирует команду, которая отпустила «Арсенал» даже с учетом разницы в количестве матчей минимум на 16 пунктов.

В таблице выездных результатов «Манчестер Юнайтед» на скромном седьмом месте. Понятно, что у клубов разное количество сыгранных в гостях матчей. Но когда не сильно опережаешь «Челси» и идешь наравне с «Тоттенхэмом» в гостевой таблице, то пора задуматься. В таблице домашних игр МЮ в четверке, но и там показал результаты «Ливерпуля» по очкам. Зато играет не настолько результативно. Вот что подводит в борьбе за третье место.