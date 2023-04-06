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Урок зрелости от «Реала». Мадридцы учинили небывалый разгром «Барселоне»

вчера, 08:14
Эль Класико

Прямо на «Камп Ноу».

Сезон противостояния «Барселоны» и «Реала» завершен. Мадридцы, которые практически лишились шансов побороться с каталонцами за чемпионский титул, громко хлопнули перед носом команды Хави дверью в финал Кубка Испании. Первый полуфинальный матч «Барселона» выиграла со счетом 1:0, но в ответной встрече «Реал» показал, что ребятам из Каталонии еще стоит набраться опыта в подобных поединках, когда нужно собраться на решающий бой.

Тайм равных

Первую половину встречи нельзя было назвать какой-то образцовой или напоминающей настоящее жаркое противостояние «Реала» и «Барселоны». По сути, вся активность и интересные события уместились в первые и последние минуты. На обоих отрезках команды имели отличные возможности забить, а уже на третьей минуте встречи каталонцы попытались сделать встречу скандальной. В штрафной Куртуа мяч попал в руку Алабе. Однако судья решил не назначать одиннадцатиметровый, что возмутило «сине-гранатовую» часть публики.

В принципе, в испанских СМИ этот момент почти сразу прокомментировал бывший арбитр Альфонсо Перес Бурруль. По его мнению, нынешние правила четко описывают подобное попадание в руку. Алаба уже падал на газон, и заранее поставил руку на траву, она у него была опорной. И в нее попал мяч. Такое не трактуется как повод для пенальти.

Впрочем, если бы матч завершился с разницей в один мяч, то про этот эпизод в самом дебюте разговоров было бы гораздо больше. А так, «Реал» снял все сомнения дальнейшими действиями. После достаточно сумбурного и хаотичного отрезка в середине первого тайма, когда каталонцы только упражнялись в наращивании количества фолов (11:4 «в пользу» «Барселоны», чего давненько не бывало), участок игры перед перерывом выдался отменным. Тут и стычка между Винисиусом и Гави, и, конечно, гол.

Винисиус сыграл направо на Бензема, Карим хладнокровно выкатил обратно. В центре штрафной бразилец остался совершенно один и даже растерялся, кажется, на мгновение. А потом сообразил и пробил под самую штангу. Это замешательство могло стоить ему гола, потому что на ленточку примчался Кунде, однако блокировал удар неуклюже, и мяч все равно вкатывался за линию. Бензема добавил по нему, когда тот ее пересек.

Интересно, что эта контратака «Реала» началась с не использованного шикарного голевого момента у «Барселоны». Тем обиднее каталонцам было пропускать. И тем больше досады чувствуется в послематчевых словах Хави:

Думаю, первый тайм должен был завершиться в нашу пользу. Это поражение тяжело переварить. Оно очень жесткое. Второй гол стал для нас наказанием. Все в деталях. У нас был очень хороший первый тайм, но мы им не воспользовались. Я много раз говорил, что «Реал» — это сильный соперник, это победитель Лиги чемпионов, это взрослая зрелая команда. И это было видно. Мы боролись до конца, результат не описывает всей картины на поле. Но футбол – это моменты, и мы ими не пользовались.

Контроля над мячом у «Барселоны» действительно в первом тайме было существенно больше – 59 процентов. Но по ударам преимущество незначительное: 4-3, а по точным попаданиям и вовсе равенство: 2-2.

Тайм Бензема

Хави сказал, что приговором для его команды стал второй гол «Реала». Он случился сразу после перерыва, когда Модрич получил мяч справа от Эдера, спокойно сместился к штрафной и выкатил под удар Бензема, а Карим положил в нижний угол. Не прошло и десяти минут, как «Реал» сделал счет разгромным. Кессье, который в половине эпизодов не успевал за стремительными мадридцами, снова махнул мимо мяча, наступив смачно на ногу Винисиусу в своей штрафной прямо перед носом судьи. Тут и ВАР никакой не понадобился. С пенальти дубль оформил Бензема.

Уже в конце встречи, когда «Барселона» откровенно рисковала, «Реал» провел еще серию атак, которые могли завершиться голами. Одна из них стала результативной. Опять сработала связка Винисиуса и Бензема. Бразилец отдал, а француз оформил хет-трик. После не самого лучшего отрезка сезона обладатель «Золотого мяча» снова в форме.

Всего же во втором тайме «Барселона» нанесла семь ударов по воротам соперника против шести у «Реала». Но у мадридцев пять попаданий в створ, а у каталонцев – три. И владение мячом уже 53 процента в пользу столичной команды.

Немного цифр

Вернемся к главному герою встречи. За четыре последних матча Бензема забил семь мячей. Карим добился большого исторического достижения. Он вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории Эль Класико. У него теперь 16 голов в 43 матчах с «Барселоной». Карим обогнал Рауля. Впереди Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду с 18 голами, а лидирует в списке бомбардиров противостояния Лионель Месси с 26 голами. Также Бензема стал вторым в аналогичном списке ассистентов. На его счету 11 голевых пасов, а у того же Месси – 14.

К слову, болельщики «Барселоны» вспомнили в этой встрече своего главного кумира. На десятой минуте игры «Камп Ноу» закричал «Месси! Месси!», призывая руководство все же задуматься о возвращении Лионеля. У того как раз наметились проблемы с продлением контракта в ПСЖ. Однако боссы «Барселоны» не раз подчеркивали, что с их жесткими финансовыми ограничениями о Месси остается только мечтать.

Если уж продолжать окунаться в историю, то можно накопать, что «Реал» не выходил в финал Кубка Испании девять лет. Это кажется невероятно долгим отрезком для такой команды. В финале 2014 года как раз была обыграна «Барселона». А нынешняя победа стала крупнейшей для «Реала» в этом противостоянии в 21-м веке. В последний раз каталонцы от «сливочных» пропускали четыре мяча и больше в январе 1995 года – 0:5. А в гостях у «Барселоны» с такой разницей «Реал» выигрывал аж в январе 1963 года – 5:1.

Урок зрелости

И Хави, и обозреватели испанской газеты Marca назвали это слово – «зрелость». Это то, что отличало «Реал» в этом противостоянии. Испанские журналисты также отметили, что эта игра больше отражает статус команд, чем та огромная разница в турнирной таблице, которая образовалась к нынешней точке чемпионата. Как ни парадоксально.

Каталонцы много суетились и мало успевали. У «Реала» же, напротив, лидеры набрали форму. Модрич и Кроос вспомнили о своем великолепном взаимодействии в центре поля, а Алаба и Эдер дали заряд энергии в центре обороны. Отдельно можно выделить Камавингу, которого Анчелотти все чаще использует слева в защите, но на самом деле Эдуардо отыгрывает и в середине, и часто оказывается в самых неожиданных местах, но почти всегда уместно. Это дает новые возможности команде.

Заряженными оказались и Винисиус с Бензема. Эпизоды с голами показали, насколько каталонцы могут терять концентрацию и скорость. Каждый раз им не хватало движения и стремления отработать до конца эпизод, что делали представители «Реала». Мадридцы были злее, но эта злость направлялась в нужное футбольное русло, что отличает опытную команду, имеющую хорошую физическую подготовку. «Барселона» станет чемпионом, но только потому, что там нет решающих матчей. А вот в турнирах, где они есть, каталонцы в этом сезоне себя не проявили.

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Realistroni
Realistroni
вчера в 12:30
"В последний раз каталонцы от «сливочных» пропускали четыре мяча и больше в январе 1995 года – 0:5"
В 2008 году чемпионат Испании 4:1
Gelious
Gelious
вчера в 11:36
Левандовски прям Месси после 13го. Никакой в главных матчах. Разве что Месси хоть в молодости прям круто играл
112910415
112910415
вчера в 10:54
анализировать и делать выводы
Elliada
Elliada ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
вчера в 09:57
Я всегда это говорил. Посмотри, что случилось с Баварией после его ухода. Ничего. В чемпионате на первом месте, играют в 1/4 ЛЧ. Барселона что с ним, что без него вылетела в ЛЕ. В важных матчах он вообще незаметен. Ладно бы, если бы он не забивал, но создавал моменты. Так нет. Он вообще незаметен. Вообще не понимаю, зачем было его подписывать. Решили строить новую Барсу, но позвали старого, бесполезного поляка.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 08:55
Барсе однозначно нужно купить в летнее окно центрального защитника ...Второй гол чистейшая ошибка Серхио Роберто , да и в первом провалилась опорная зона. Сказалось отсутствие Френки де йонга. Ну да ладно.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 08:49
Левандовски в очередной раз показал, что он топовый игрок только против Эльче, Жироны или Гройтер-Фюрта
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:42
Разгром полнейший,не смогла Барса даже размочить счет!!!
Elliada
Elliada
вчера в 08:39
Пенальти на Алабе не поставили, но такой же поставили в матче Португалии на ЧМ. Либо у Барселоны украли пенальти, либо дали липовый Португалии.
Гость
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