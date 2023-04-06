Урок зрелости от «Реала». Мадридцы учинили небывалый разгром «Барселоне»

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вчера, 08:14

Прямо на «Камп Ноу».

Сезон противостояния «Барселоны» и «Реала» завершен. Мадридцы, которые практически лишились шансов побороться с каталонцами за чемпионский титул, громко хлопнули перед носом команды Хави дверью в финал Кубка Испании. Первый полуфинальный матч «Барселона» выиграла со счетом 1:0, но в ответной встрече «Реал» показал, что ребятам из Каталонии еще стоит набраться опыта в подобных поединках, когда нужно собраться на решающий бой.

Тайм равных

Первую половину встречи нельзя было назвать какой-то образцовой или напоминающей настоящее жаркое противостояние «Реала» и «Барселоны». По сути, вся активность и интересные события уместились в первые и последние минуты. На обоих отрезках команды имели отличные возможности забить, а уже на третьей минуте встречи каталонцы попытались сделать встречу скандальной. В штрафной Куртуа мяч попал в руку Алабе. Однако судья решил не назначать одиннадцатиметровый, что возмутило «сине-гранатовую» часть публики.

В принципе, в испанских СМИ этот момент почти сразу прокомментировал бывший арбитр Альфонсо Перес Бурруль. По его мнению, нынешние правила четко описывают подобное попадание в руку. Алаба уже падал на газон, и заранее поставил руку на траву, она у него была опорной. И в нее попал мяч. Такое не трактуется как повод для пенальти.

Впрочем, если бы матч завершился с разницей в один мяч, то про этот эпизод в самом дебюте разговоров было бы гораздо больше. А так, «Реал» снял все сомнения дальнейшими действиями. После достаточно сумбурного и хаотичного отрезка в середине первого тайма, когда каталонцы только упражнялись в наращивании количества фолов (11:4 «в пользу» «Барселоны», чего давненько не бывало), участок игры перед перерывом выдался отменным. Тут и стычка между Винисиусом и Гави, и, конечно, гол.

Винисиус сыграл направо на Бензема, Карим хладнокровно выкатил обратно. В центре штрафной бразилец остался совершенно один и даже растерялся, кажется, на мгновение. А потом сообразил и пробил под самую штангу. Это замешательство могло стоить ему гола, потому что на ленточку примчался Кунде, однако блокировал удар неуклюже, и мяч все равно вкатывался за линию. Бензема добавил по нему, когда тот ее пересек.

Интересно, что эта контратака «Реала» началась с не использованного шикарного голевого момента у «Барселоны». Тем обиднее каталонцам было пропускать. И тем больше досады чувствуется в послематчевых словах Хави:

Думаю, первый тайм должен был завершиться в нашу пользу. Это поражение тяжело переварить. Оно очень жесткое. Второй гол стал для нас наказанием. Все в деталях. У нас был очень хороший первый тайм, но мы им не воспользовались. Я много раз говорил, что «Реал» — это сильный соперник, это победитель Лиги чемпионов, это взрослая зрелая команда. И это было видно. Мы боролись до конца, результат не описывает всей картины на поле. Но футбол – это моменты, и мы ими не пользовались.

Контроля над мячом у «Барселоны» действительно в первом тайме было существенно больше – 59 процентов. Но по ударам преимущество незначительное: 4-3, а по точным попаданиям и вовсе равенство: 2-2.

Тайм Бензема

Хави сказал, что приговором для его команды стал второй гол «Реала». Он случился сразу после перерыва, когда Модрич получил мяч справа от Эдера, спокойно сместился к штрафной и выкатил под удар Бензема, а Карим положил в нижний угол. Не прошло и десяти минут, как «Реал» сделал счет разгромным. Кессье, который в половине эпизодов не успевал за стремительными мадридцами, снова махнул мимо мяча, наступив смачно на ногу Винисиусу в своей штрафной прямо перед носом судьи. Тут и ВАР никакой не понадобился. С пенальти дубль оформил Бензема.

Уже в конце встречи, когда «Барселона» откровенно рисковала, «Реал» провел еще серию атак, которые могли завершиться голами. Одна из них стала результативной. Опять сработала связка Винисиуса и Бензема. Бразилец отдал, а француз оформил хет-трик. После не самого лучшего отрезка сезона обладатель «Золотого мяча» снова в форме.

Всего же во втором тайме «Барселона» нанесла семь ударов по воротам соперника против шести у «Реала». Но у мадридцев пять попаданий в створ, а у каталонцев – три. И владение мячом уже 53 процента в пользу столичной команды.

Немного цифр

Вернемся к главному герою встречи. За четыре последних матча Бензема забил семь мячей. Карим добился большого исторического достижения. Он вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории Эль Класико. У него теперь 16 голов в 43 матчах с «Барселоной». Карим обогнал Рауля. Впереди Альфредо Ди Стефано и Криштиану Роналду с 18 голами, а лидирует в списке бомбардиров противостояния Лионель Месси с 26 голами. Также Бензема стал вторым в аналогичном списке ассистентов. На его счету 11 голевых пасов, а у того же Месси – 14.

К слову, болельщики «Барселоны» вспомнили в этой встрече своего главного кумира. На десятой минуте игры «Камп Ноу» закричал «Месси! Месси!», призывая руководство все же задуматься о возвращении Лионеля. У того как раз наметились проблемы с продлением контракта в ПСЖ . Однако боссы «Барселоны» не раз подчеркивали, что с их жесткими финансовыми ограничениями о Месси остается только мечтать.

Если уж продолжать окунаться в историю, то можно накопать, что «Реал» не выходил в финал Кубка Испании девять лет. Это кажется невероятно долгим отрезком для такой команды. В финале 2014 года как раз была обыграна «Барселона». А нынешняя победа стала крупнейшей для «Реала» в этом противостоянии в 21-м веке. В последний раз каталонцы от «сливочных» пропускали четыре мяча и больше в январе 1995 года – 0:5. А в гостях у «Барселоны» с такой разницей «Реал» выигрывал аж в январе 1963 года – 5:1.

Урок зрелости

И Хави, и обозреватели испанской газеты Marca назвали это слово – «зрелость». Это то, что отличало «Реал» в этом противостоянии. Испанские журналисты также отметили, что эта игра больше отражает статус команд, чем та огромная разница в турнирной таблице, которая образовалась к нынешней точке чемпионата. Как ни парадоксально.

Каталонцы много суетились и мало успевали. У «Реала» же, напротив, лидеры набрали форму. Модрич и Кроос вспомнили о своем великолепном взаимодействии в центре поля, а Алаба и Эдер дали заряд энергии в центре обороны. Отдельно можно выделить Камавингу, которого Анчелотти все чаще использует слева в защите, но на самом деле Эдуардо отыгрывает и в середине, и часто оказывается в самых неожиданных местах, но почти всегда уместно. Это дает новые возможности команде.

Заряженными оказались и Винисиус с Бензема. Эпизоды с голами показали, насколько каталонцы могут терять концентрацию и скорость. Каждый раз им не хватало движения и стремления отработать до конца эпизод, что делали представители «Реала». Мадридцы были злее, но эта злость направлялась в нужное футбольное русло, что отличает опытную команду, имеющую хорошую физическую подготовку. «Барселона» станет чемпионом, но только потому, что там нет решающих матчей. А вот в турнирах, где они есть, каталонцы в этом сезоне себя не проявили.