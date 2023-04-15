«Краснодар» — снова в топ-5. Южное дерби на «Фиште» без Бердыева приведёт к провалу «Сочи»

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сегодня, 00:05

«Быки» набрали ход.

Полезно узнать о «Сочи»

- К предстоящему дерби сочинцы готовятся уже без Курбана Бердыева. Опытного специалиста хватило на 5 туров. Под его руководством коллектив стартовал с уверенной победы над ЦСКА , неожиданных разгромов от «Оренбурга» и «Факела». Накопившийся негативный фон удалось подправить победой над «Динамо», но сразу за ней последовали 1:2 против «Крыльев Советов».

- Изначально Бердыев приходил на место Вадима Гаранина потому, что южане завершали первую часть чемпионата на 9-й строчке Премьер-Лиги – на фоне прошлогоднего серебра такой результат воспринимался как провальный. Под руководством нового специалиста ничего кардинально не изменилось. По слухам, это одна из причин отставки.

- Другой причиной называли стиль игры, который Бердыев привил «Сочи». И эта претензия крайне нелогична. Прежде всего из-за бэкграунда наставника – боссы сочинцев знали, кого берут на пост главного тренера. На протяжении всей своей карьеры Курбан Бердыев в первую очередь ориентировался на системность в защите – и так приносил медали «Ростову» и «Рубину» (в том числе золото сезонов-2008 и 2009), одерживал победу над «Барселоной» с казанцами в ЛЧ -2009/10. И из-за состава самого «Сочи». Это самый возрастной коллектив в РПЛ , в составе которого нет полноценных топ-исполнителей. Курбан Бекиевич умеет работать с таким подбором игроков, выводить их на новый уровень – но в рамках своей системы.

- Теперь интересно следить за тем, как будет развиваться ситуация с Владиславом Сарвели. Экс-форвард «Крыльев» под руководством Бердыева стал чаще выходить в стартовом составе, пусть так и не отметился результативными действиями. У нападающего не идет игра в новой команде, хотя предыдущий сезон он завершил в качестве лучшего бомбардира «Крыльев» в РПЛ .

- На матч с «Краснодаром» «Сочи» выйдет под руководством Дмитрия Хохлова – он назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.

Ориентировочный состав «Сочи» (3-4-2-1): Адамов – Юрганов, Дркушич, Терехов – Макарчук, Нобоа, Кравцов, Маргасов – Юсупов, Бурмистров – Мелкадзе.

Полезно узнать о «Краснодаре»

- «Быки» с приходом Владимира Ивича постепенно улучшают свое турнирное положение. Коллектив уже находится в непосредственной борьбе за первую пятерку – отстает от «Ахмата» и «Динамо» лишь на 1 балл и на 6 очков – от ЦСКА . При этом в перспективе южане вполне способны обойти «бело-голубых» — если москвичи в последнее время стагнируют, то «горожане» набирают мощность. За 9 матчей весенней части сезона «Краснодар» потерпел лишь 2 поражения, причем лишь одно из них в чемпионате (2:3 с «Локомотивом»). После неудачного выезда в столицу коллектив разгромил «Химки», выбил «Ростов» из Кубка и не дал Юрану начать в роли наставника «Пари НН» с победы.

- Сперцян под руководством серба продолжает прогрессировать. Личный рекорд результативности уже побит – теперь хавбек набивает ассистентские баллы. В общей сложности на его счету 17 очков по системе гол+пас за 21 матч чемпионата. И интерес к полузащитнику растет – по последним данным, Эдуарда просматривали селекционеры «Интера», «Байера», «Фрайбурга» и менхенгладбахской «Боруссии». Да и сами «горожане» пытаются найти своим воспитанникам выход в Европу – в случае со Сперцяном речь идет о полноценном трансфере, переговоры будут вестись с «Миланом». Сафонова намерены отдать в аренду клубу, который бы выступал в еврокубках – так на него обратят внимание и другие команды.

- Если сделки получится оформить, в короткой перспективе это, конечно, ударит по команде – но есть футболисты, которые способны смягчить этот удар. Намного результативнее стал играть Никита Кривцов – весной он забил 4 из 5 своих голов в текущем чемпионате, а также оформил дубль в кубковой встрече с «Ахматом». Аналогичная ситуация с Джоном Кордобой – колумбиец подправил дела с реализацией и имеет в активе 10 мячей и 3 ассиста за 17 матчей РПЛ .

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Сафонов – Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков – Сперцян, Черников, Баньяц – Ахметов, Кордоба, Кобнан.

Полезно узнать о противостоянии

- «Сочи» — недавно появившаяся на свет команда, поэтому между собой они с «Краснодаром» сыграли всего 10 матчей, 2 из них были товарищескими.

- Несмотря на то, что сочинцев нельзя отнести к фаворитам РПЛ , они оказывают достойное сопротивление своим соседям – в 8 официальных встречах трижды «Сочи» одерживал победу. В четырех поединках сильнее оказывались «быки», 1 раз команды ограничились ничьей.

- «Леопарды» давно не обыгрывали «Краснодар» дома – за сухой победой (2:0) на «Фиште» в марте 2020 года последовали ничья и обидное поражение 1:2. Тогда сочинцы повели в счете на 19-й минуте, но пропустили дважды.

Прогноз Soccer.ru: крайне сомнительно, что в нынешнем состоянии «Сочи» представляет угрозу для «быков». Нет понимания, в каком направлении движется команда, в какой футбол будет играть – им остается лишь дотерпеть до лета и начать сбор уже с новым тренером. Тем временем «горожане» приблизились к топ-5 и не хотят откладывать на следующие выходные то, что можно сделать в эти. Подопечные Владимира Ивича одержат уверенную победу.