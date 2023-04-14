«Челси» приблизится к «Ливерпулю», у «Ноттингема» есть шансы с МЮ. На пороге 31-й тур АПЛ

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сегодня, 13:04

Для многих он приходится между еврокубковыми баталиями.

«Астон Вилла» – «Ньюкасл»

- Эмери рвется в топ-5 – в последний раз «Астон Вилла» терпела поражение 18 февраля (2:4 с «Арсеналом»). После этого коллектив на протяжении 7 туров подряд набирал очки – и теперь идет на 6-м месте, отставая от «Тоттенхэма» на 6 очков.

- В эти выходные их серия может прерваться – «Ньюкасл» тоже в отличной форме и успел обыграть МЮ . За счет этого опережает манкунианцев при равенстве очков (56 баллов).

«Вулверхэмптон» – «Брентфорд»

- У Хулена Лопетеги явно тяжелый этап в карьере – после провала в «Севилье» он возглавил «Хэмптон», который к тому моменту пробил дно АПЛ . Под руководством испанского менеджера «волки» выбрались на 13-ю строчку. Но 2 победы за 5 последних матчей – не лучший показатель.

- Да и до зоны вылета 4 очка. А играть предстоит с «Брентфордом» — «пчелы» все еще претендуют на еврокубки и хотят зацепиться за 6-7-е места. Надо отыгрывать отставание в 3-4 очка – на попадание в топ-5 не стоит надеяться.

«Тоттенхэм» – «Борнмут»

- Показатели «шпор» после ухода Конте – 1:1 с «Эвертоном» и тяжелая победа над «Брайтоном». Даже так этот результат можно занести в актив – «чайки» ищут подходы к первой пятерке, а лондонцы не спешат терять позиции.

- На дне таблицы АПЛ произошла новая смена караула – туда вновь устремился «Лестер», а «Борнмут» пошел наверх. «Вишни» в прошлом месяце успели больно покусать «Ливерпуль» и «Фулхэм» — обе команды питали надежды на первую пятерку. Стоит их опасаться и «Тоттенхэму».

«Саутгемптон» – «Кристал Пэлас»

- «Саутгемптон» прочно обосновался на последней строчке чемпионата и не спешит ее отдавать, хотя разница между «святыми» и «Лестером» — всего 2 очка. Что интересно, коллектив умудряется отбирать очки у МЮ и «Тоттенхэма», но «Вест Хэму» и «Брентфорду» проигрывает.

- Вот кто поражает в своем постоянстве, так это «Пэлас» — «орлы» проигрывали на протяжении 4 туров подряд, но когда к их 12-й строчке приблизился «Лидс», подопечные Роя Ходжсона врубили пятую скорость и разгромили «павлинов» (5:1). Можно довести до трех побед кряду.

«Эвертон» – «Фулхэм»

- На фоне провального отрезка с октября по январь «ириски» под руководством Шона Дайча еще весьма неплохи. «Эвертон» набрал очки с «Ноттингемом», «Брентфордом», «Челси» и «Тоттенхэмом» и лишь в прошлые выходные проиграл МЮ (0:2). «Ириски» все еще близки к зоне вылета, но также имеют шансы забраться с 17-го места на 15-е.

- А вот у «дачников» началась темная полоса. Лондонцы очень долго при своем скромном составе держались неподалеку от «Тоттенхэма» и Ко, но на больших отрезках удерживать темп им еще сложно. «Фулхэм» вылетел из Кубка, что сопровождалось четырьмя поражениями в АПЛ . Клуб откатился на 10-е место, и даже до потенциальной окраины зоны еврокубков – 7 очков.

«Челси» – «Брайтон»

- Матч против «Брайтона» приходится аккурат между баталиями «аристократов» с «Реалом» в ЛЧ . Поединок в Мадриде завершился безоговорочным поражением (0:2). На отдых у игроков в этот период есть всего по 3 дня – хотя с глубиной скамейки лондонцев это не так страшно. Что касается турнирных перспектив, «синие» на 4 очка отстают от «Брентфорда» (9 место) и на 14 – от «Тоттенхэма» (5-е).

- «Брайтон» — один из тех клубов, которые хотят обогнать «Челси». И пока у «чаек» есть фора в 7 очков, даже поражение будет ощущаться не так остро. В то же время в спину «чайкам» дышит «Ливерпуль» — любая осечка чревата.

«Манчестер Сити» – «Лестер»

- Дождались-таки «горожане» осечки «Арсенала» — лондонцы потеряли очки с «Ливерпулем», а сам «Сити» разгромил «Саутгемптон». Самое интересное только начинается – «небесно-голубые» неожиданно легко обыграли «Баварию» в ЛЧ и стали ближе к «канонирам». На позитивном импульсе вполне могут не заметить «Лестер». А разрыв между МС и «Арсеналом» — 6 очков.

- «Лисы» без Брендана Роджерса продолжают падение. После 0:1 с «Борнмутом» команда – на предпоследнем месте АПЛ .

«Вест Хэм» – «Арсенал»

- «Молотобойцам» хватило легкого соприкосновения с зоной вылета, чтобы осознать бедственность положения – «Вест Хэм» добыл важные очки с «Саутгемптоном» и «Фулхэмом», благодаря чему сейчас занимает 14-е место.

- Однако «Вест Хэму» придется тяжело сразу по нескольким причинам – скажется и плотность календаря (матч АПЛ – через 3 дня после ЛК и за 3 дня до ответной встречи), и статус соперника. «Арсенал» не зря идет на первом месте – к тому же 2:2 с «Ливерпулем» отрезвили «пушкарей». Для коронации еще рано, нельзя расслабляться с «Сити» на хвосте.

«Ноттингем» – «Манчестер Юнайтед»

- Удивительно, как при своей провальной игре «лесники» еще не оказались на последней строчке, – в этом месяце «Ноттингем» набрал очки лишь с «Хэмптоном», зато проиграл «Лидсу» и «Вилле». Подопечные Стива Купера – в тяжелейшем положении перед встречей с «Юнайтед».

- Упускать победу на финишной прямой всегда обидно – а если это происходит из-за автогола твоего капитана, для описания досады просто слов не находится. Манкунианцам одинаково важны чемпионат и ЛЕ – и там, и там приходится играть на полную. Такой напряженный график может помочь соперникам МЮ .

«Лидс» – «Ливерпуль»

- «Павлины» после поражения от «Пэлас» откатились на 16-е место и вновь вынуждены вспомнить о борьбе за выживание. При этом нить игры «Лидс» нащупал – и в последних 5 встречах набрал 7 очков.