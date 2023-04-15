«Ростов» присоединится к клубам, которые огорчили «Зенит». Семаку не стоит рассчитывать на победу

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сегодня, 16:05

Соперник хорош под давлением.

Полезно узнать о «Ростове»

- В двух последних встречах подопечные Валерия Карпина сбавили ход. Кубковое дерби против «Краснодара» сложилось для ростовчан неудачно – подвела реализация, хотя по игре преимущество было на их стороне. «Быки» удержали ничейный счет, а в серии пенальти выбили «Ростов» из турнира. После этого команда отправилась на выезд к «Оренбургу» — и поединок с южноуральцами складывался тоже очень тяжело. До 80-й минуты хозяева вели 2:0, лишь мячи Голенкова и Осипенко позволили избежать второго поражения кряду.

- При этом, если смотреть на весь весенний этап сезона, назвать его неудачным язык не поворачивается. С «Уралом» в Кубке южане играли в момент, когда «шмели» продолжали свою серию без поражений и были в хорошей форме. То же самое можно сказать о «Локомотиве» — под руководством Михаила Галактионова «железнодорожники» перестали быть мальчиками для битья. В трех последующих турах коллектив Карпина набрал 9 очков (2:1 с «Пари НН» и «Торпедо», 1:0 с «Химками»).

- Что важнее, «Ростов» играет стабильнее, чем «Спартак». Между этими клубами, как казалось, будут разыгрываться медали. Но весной «красно-белые» сильно сдали, потеряли уверенность и стали чаще пропускать. Теперь к ним на расстояние вытянутой руки подобрался ЦСКА . Ростовчане подобных проблем не испытывают – и потому воспользовались осечками москвичей. Обыграв «Химки», «жёлто-синие» забрались на второе место, а в последующих турах нарастили отрыв от «Спартака» до 3 очков.

- Еще более ценными такие результаты делает ситуация с травмированными игроками. В лазарете у «Ростова» сейчас находятся главный ассистент Даниил Уткин, лучший бомбардир Дмитрий Полоз, Евгений Чернов и Николай Поярков, оба – левые защитники. И сменщик Песьякова Никита Медведев. В таких условиях играть с «Зенитом» даже дома будет крайне тяжело.

Ориентировочный состав «Ростова» (4-1-4-1): Песьяков – Сильянов, Осипенко, Мелехин, Лангович – Глебов – Байрамян, Щетинин, Миронов, Тугарев – Комличенко.

Полезно узнать о «Зените»

- Два поражения подряд остались в прошлом – петербуржцы взбодрились и вспомнили, что очередной титул они еще не завоевали. Мартовский отрезок для них и правда сложился неудачно. Тревожные звоночки были еще в 19-м туре – тогда подопечные Сергея Семака принимали на своем поле «Химки», команду из зоны вылета РПЛ . И гости смело играли с «сине-бело-голубыми» на встречных курсах. После этого «Зенит» на своем поле сошелся с «Динамо» в Кубке России – и москвичи сенсационно выбили хозяев из турнира. Этим ничего не закончилось – последовало «сухое» поражение против ЦСКА (0:1). Ни в одном из них не прослеживалось хронических проблем – дело было в мотивации футболистов из Санкт-Петербурга.

- И, видимо, петербуржцы эту проблему решили. После перерыва на матчи сборных «Зенит» уверенно переиграл «Урал» и одержал победу над «Локомотивом» в гостях. Последние, к слову, могли стать угрозой для подопечных Семака. «Железнодорожники» при Михаиле Галактионове начали огромными шагами возвращаться в топ-5. На таком сильном импульсе «красно-зеленые» имели шансы зацепиться за очки – и в первом тайме ничуть не уступали сопернику в игровом плане. Только во второй половине все встало на свои места.

- Центральная ось чемпионов видоизменилась – окончательно место в старте отвоевал Далер Кузяев. Текущий сезон для него – пожалуй, лучший за весь период в Санкт-Петербурге. Хавбек активно участвует в продвижении мяча, забил уже 5 голов и отдал 3 ассиста. Семаку даже пришлось искать новую позицию для Клаудиньо – бразилец провел 1 матч в качестве левого вингера.

- Скауты Санкт-Петербурга, видимо, прорабатывают вариант, при котором команду покинут легионеры. По слухам, клуб планирует усилить сразу несколько линий игроками с российским паспортом. В шорт-листе все талантливые россияне – Сафонов, Пиняев, Глушенков, Дивеев. Конечно, искать замену Малкому и другим бразильцам может и не потребоваться. Но боссы «Зенита» решили перестраховаться.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-3-3): Кержаков – Сантос, Ренан, Родригао, Караваев – Клаудиньо, Вендел, Кузяев – Мостовой, Сергеев, Малком.

Полезно узнать о противостоянии

- В первом круге соперники сыграли между собой в Санкт-Петербурге – тогда победа досталась «Зениту», но при 1:1 на табло ростовчане перешли в активное наступление и имели игровое преимущество. Добыть 3 очка «Зениту» удалось благодаря голам Вендела и Кузяева в заключительной трети поединка.

- У подопечных Валерия Карпина в очных противостояниях с петербуржцами та же проблема, что у всех команд Премьер-Лиги – они очень давно не выигрывали. Последняя победа южан над «сине-бело-голубыми» случилась в далеком 2019 году. До этого – в 2016-м.

- В основном встречи коллективов довольно результативные, но был и период голевой засухи – с декабря 2016-го по ноябрь 2018 года «Ростов» и «Зенит» в очных матчах не забили ни разу (3 безголевые ничьи).