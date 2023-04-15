У «Пари НН» лучший кризис-менеджер, «Факел» упадёт ниже. Борьба за выживание в РПЛ интереснее, чем топ-5

Расклады снова меняются.
Равно как и борьба за топ-5, обостряется гонка клубов в нижней части РПЛ. По сравнению со стартом весенней части чемпионата расклады изменились – сюжеты стали чуть более запутанны.
Включились «Крылья» и «Урал»
Самарцы прокляты – и это было ясно еще осенью. Только сейчас невезение подопечных Игоря Осинькина в завершающей стадии достигло апогея. Единственное, чему можно радоваться «Крыльям» — победа над «Динамо» в Кубке и 2:1 с «Сочи», за которыми последовала отставка наставника южан Курбана Бердыева.
В остальном положение плачевное. Коллектив возобновил чемпионат «сухими» поражениями от «бело-голубых» (0:1), ЦСКА (0:4) и «Ахмата» (0:1). Первые весенние очки удалось набрать только в апреле – 1:1 с «Оренбургом», 2:1 против «Сочи» и в недавнем матче c «Химками» – 0:0.
«Урал», как это ни парадоксально при последних результатах, не производит плохого впечатления. Поражение от «Динамо» произошло из-за пропущенного на последних минутах мяча. 0:2 с «Зенитом» — это матч в Санкт-Петербурге против действующего чемпиона и гегемона лиги. ЦСКА, который обыграл уральцев сегодня, набрал уверенный ход и рвется в топ-3. И ни в одном из этих поединков «шмели» не смотрелись плохо – оказывали достойное сопротивление. Единственный матч, в котором команда Виктора Ганчаренко должна была бороться за 3 очка, — это встреча с «Ахматом». По отдельности у этих осечек есть логическое объяснение, но вместе они приводят «Урал» в положение борца за выживание. Как и «Крылья», екатеринбуржцы набрали 25 очков – и имеют перед клубами из зоны стыков фору в 6-8 баллов. Положение щекотливое.
Можно было бы включить сюда и «Локомотив», но у них как раз нет проблем с набором пунктов.
«Торпедо» — аутсайдер с сильным опережением
В случае с «автозаводцами» ничего не поменялось. Все так же команда смотрится слабее оппонентов в нижней части таблицы – даже непонятно, что смогут противопоставить «черно-белые» в борьбе хотя бы за стыки.
За 6 туров весной «Торпедо» набрал больше очков, чем за весь первый круг Премьер-Лиги. В то же время одна из побед – техническая, из-за ошибки «Пари НН» (выпустили дисквалифицированного Михайлова).
Кроме того, москвичи лишились президента Геркуса и главного тренера Талалаева. Какой у команды курс, неясно. Правда, недавнее назначение нового наставника интригует – им стал испанский специалист Пеп Клотет, который предыдущие 2 года провел в Серии B.
Определенные изменения менеджер все-таки успел привнести. «Торпедо» перешел на схему с ромбом в центре (ранее использовали «3-4-3»/«4-3-3»), Кухарчук стал использоваться в качестве второго форварда, либо «восьмерки», форвард Йорди Рейна – на позиции «десятки».
Глухим автобусом команду больше не назовешь – да и плоды такая тактика приносит – уверенные 2:0 с «Факелом», боевой матч со «Спартаком». В последнем случае никто не ожидал, что «автозаводцы» умудрятся сократить отставание с 0:2 и будут претендовать на ничью.
Выводы делать рано – позиции «черно-белых» в качестве главного претендента на вылет по-прежнему прочны. Но определенная динамика все же есть.
«Химки» могут встряхнуться с Талалаевым, «Пари НН» — с Юраном
Смена тренера – один из способов придать команде необходимый импульс. Идут на такой ход в основном клубы, терпящие неудачу за неудачей. И «Химкам», и «Пари НН» подходит это описание.
Химчане до сих пор платят за то, что летом отказались от Юрана. Писарев продержался у руля меньше месяца, Гогниев, по слухам, продолжал тренировать команду даже при негативных результатах лишь потому, что у него была поддержка со стороны одного из боссов «Химок». Теперь без работы остался и он.
Под руководством Гогниева подмосковный коллектив одержал одну победу (да и ту – в момент, когда наставник отбывал дисквалификацию). Очередным рулевым химчан назначен Андрей Талалаев. И пока клуб ближе к тому, чтобы посоревноваться с «Торпедо» за звание худших.
Нижегородцы до последнего старались следовать выбранному летом курсу – больше доверия молодым, более атакующий стиль, прогрессивный тренер. Назначение Горлова после ухода Галактионова имело небольшие шансы на успех – специалист до этого не тренировал на уровне РПЛ. Ставка не сыграла. Посыпались поражения от «Зенита», «Ростова», «Торпедо», «Локомотива». Если до этого «Пари НН» балансировал на грани зоны стыков, то теперь потерял баланс. А отставание от ближайших конкурентов – 6 очков. В итоге боссы клуба решили использовать беспроигрышный вариант – не раз и не два Сергей Юран добивался необходимого результата в сложной ситуации. Это отличный кандидат, когда речь заходит о команде, у которой все валится из рук.
Дебютировал новый тренер с двух поражений (сегодня – от «Динамо»), до окончания сезона остается 7 туров. Решить поставленную задачу крайне сложно, но первый шаг к этому сделан правильно – самому Юрану остается только одержать первую победу.
«Факелу» нужно только не упасть ниже
Наиболее стабилен среди шторма воронежский коллектив. Нет громких инсайдов о смене тренера. Нет провальной серии, негативного фона. «Факел» — наиболее точное проявление клуба из Первой лиги, который проводит первый сезон в РПЛ. При скромных финансах воронежцы цепляются за очки – хватает даже ничьих и редких побед – и сохраняют место в зоне стыков, не проваливаясь ниже. И так весь сезон.
Хотя такая стабильность на финишной прямой может сыграть с братией Пятибратова злую шутку – у «Химок» есть пространство для рывка (пусть и небольшое), а «Пари НН» старается держаться подальше от зоны вылета (пока получается – и Юран может укрепить эффект). Если химчане покинут предпоследнюю строчку, кроме «Факела» занять их место будет попросту некому.