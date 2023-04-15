У «Пари НН» лучший кризис-менеджер, «Факел» упадёт ниже. Борьба за выживание в РПЛ интереснее, чем топ-5

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сегодня, 21:53

Расклады снова меняются.

Равно как и борьба за топ-5, обостряется гонка клубов в нижней части РПЛ . По сравнению со стартом весенней части чемпионата расклады изменились – сюжеты стали чуть более запутанны.

Включились «Крылья» и «Урал»

Самарцы прокляты – и это было ясно еще осенью. Только сейчас невезение подопечных Игоря Осинькина в завершающей стадии достигло апогея. Единственное, чему можно радоваться «Крыльям» — победа над «Динамо» в Кубке и 2:1 с «Сочи», за которыми последовала отставка наставника южан Курбана Бердыева.

В остальном положение плачевное. Коллектив возобновил чемпионат «сухими» поражениями от «бело-голубых» (0:1), ЦСКА (0:4) и «Ахмата» (0:1). Первые весенние очки удалось набрать только в апреле – 1:1 с «Оренбургом», 2:1 против «Сочи» и в недавнем матче c «Химками» – 0:0.

«Урал», как это ни парадоксально при последних результатах, не производит плохого впечатления. Поражение от «Динамо» произошло из-за пропущенного на последних минутах мяча. 0:2 с «Зенитом» — это матч в Санкт-Петербурге против действующего чемпиона и гегемона лиги. ЦСКА , который обыграл уральцев сегодня, набрал уверенный ход и рвется в топ-3. И ни в одном из этих поединков «шмели» не смотрелись плохо – оказывали достойное сопротивление. Единственный матч, в котором команда Виктора Ганчаренко должна была бороться за 3 очка, — это встреча с «Ахматом». По отдельности у этих осечек есть логическое объяснение, но вместе они приводят «Урал» в положение борца за выживание. Как и «Крылья», екатеринбуржцы набрали 25 очков – и имеют перед клубами из зоны стыков фору в 6-8 баллов. Положение щекотливое.

Можно было бы включить сюда и «Локомотив», но у них как раз нет проблем с набором пунктов.

«Торпедо» — аутсайдер с сильным опережением

В случае с «автозаводцами» ничего не поменялось. Все так же команда смотрится слабее оппонентов в нижней части таблицы – даже непонятно, что смогут противопоставить «черно-белые» в борьбе хотя бы за стыки.

За 6 туров весной «Торпедо» набрал больше очков, чем за весь первый круг Премьер-Лиги. В то же время одна из побед – техническая, из-за ошибки «Пари НН» (выпустили дисквалифицированного Михайлова).

Кроме того, москвичи лишились президента Геркуса и главного тренера Талалаева. Какой у команды курс, неясно. Правда, недавнее назначение нового наставника интригует – им стал испанский специалист Пеп Клотет, который предыдущие 2 года провел в Серии B.

Определенные изменения менеджер все-таки успел привнести. «Торпедо» перешел на схему с ромбом в центре (ранее использовали «3-4-3»/«4-3-3»), Кухарчук стал использоваться в качестве второго форварда, либо «восьмерки», форвард Йорди Рейна – на позиции «десятки».

Глухим автобусом команду больше не назовешь – да и плоды такая тактика приносит – уверенные 2:0 с «Факелом», боевой матч со «Спартаком». В последнем случае никто не ожидал, что «автозаводцы» умудрятся сократить отставание с 0:2 и будут претендовать на ничью.

Выводы делать рано – позиции «черно-белых» в качестве главного претендента на вылет по-прежнему прочны. Но определенная динамика все же есть.

«Химки» могут встряхнуться с Талалаевым, «Пари НН» — с Юраном

Смена тренера – один из способов придать команде необходимый импульс. Идут на такой ход в основном клубы, терпящие неудачу за неудачей. И «Химкам», и «Пари НН» подходит это описание.

Химчане до сих пор платят за то, что летом отказались от Юрана. Писарев продержался у руля меньше месяца, Гогниев, по слухам, продолжал тренировать команду даже при негативных результатах лишь потому, что у него была поддержка со стороны одного из боссов «Химок». Теперь без работы остался и он.

Под руководством Гогниева подмосковный коллектив одержал одну победу (да и ту – в момент, когда наставник отбывал дисквалификацию). Очередным рулевым химчан назначен Андрей Талалаев. И пока клуб ближе к тому, чтобы посоревноваться с «Торпедо» за звание худших.

Нижегородцы до последнего старались следовать выбранному летом курсу – больше доверия молодым, более атакующий стиль, прогрессивный тренер. Назначение Горлова после ухода Галактионова имело небольшие шансы на успех – специалист до этого не тренировал на уровне РПЛ . Ставка не сыграла. Посыпались поражения от «Зенита», «Ростова», «Торпедо», «Локомотива». Если до этого «Пари НН» балансировал на грани зоны стыков, то теперь потерял баланс. А отставание от ближайших конкурентов – 6 очков. В итоге боссы клуба решили использовать беспроигрышный вариант – не раз и не два Сергей Юран добивался необходимого результата в сложной ситуации. Это отличный кандидат, когда речь заходит о команде, у которой все валится из рук.

Дебютировал новый тренер с двух поражений (сегодня – от «Динамо»), до окончания сезона остается 7 туров. Решить поставленную задачу крайне сложно, но первый шаг к этому сделан правильно – самому Юрану остается только одержать первую победу.

«Факелу» нужно только не упасть ниже

Наиболее стабилен среди шторма воронежский коллектив. Нет громких инсайдов о смене тренера. Нет провальной серии, негативного фона. «Факел» — наиболее точное проявление клуба из Первой лиги, который проводит первый сезон в РПЛ . При скромных финансах воронежцы цепляются за очки – хватает даже ничьих и редких побед – и сохраняют место в зоне стыков, не проваливаясь ниже. И так весь сезон.

Хотя такая стабильность на финишной прямой может сыграть с братией Пятибратова злую шутку – у «Химок» есть пространство для рывка (пусть и небольшое), а «Пари НН» старается держаться подальше от зоны вылета (пока получается – и Юран может укрепить эффект). Если химчане покинут предпоследнюю строчку, кроме «Факела» занять их место будет попросту некому.