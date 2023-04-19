«Спартак» сенсационно вылетел от «Акрона». Команда Калешина – герои Кубка России

1681923122

сегодня, 19:52

Фаворит ужасно сыграл до перерыва.

Без Промеса от «Спартака» остается одно название

После первого тайма на ум приходило знаменитое финское определение мёотохапия. Это чувство стыда за нелепые и глупые действия других людей. При всем уважении к «Акрону» и Калешину, а они в этом уважении в футбольном кубке искупались после побед над москвичами, очень бросалось в глаза, что «Спартак» не вышел на поле. Дрались, оступались, но исправлялись и перестраивались только хозяева.

Лишь «Акрон» до перерыва развивал атакующую мысль, заставлял соперника выносить мяч с линии ворот и выходил один на один. А «Спартак» даже подарок хозяев – Зобнина сбил защитник в штрафной, не распаковал. Кейта пошел к «точке», чтобы реабилитироваться за удар в перекладину против «Торпедо». Но вратарь Волков не просто так становился героем серий пенальти в Кубке.

«Спартак» нельзя понять и простить за попытку исправиться после первого тайма. Один ответный гол ничего не меняет. И активная игра Зиньковского тоже. Они знали, что Калешин выбил «Локомотив» и «Динамо». Но Абаскаль помог коллеге, чем мог. Когда нет подвигов Промеса – Квинси создал 22 мяча в двадцати матчах РПЛ , то остается растерянный, вялый и безыдейный фаворит, который «привозит» в обороне.

«Красно-белые» садились слишком низко до окончания первой 45-минутки, но при этом оставляли свободные зоны – катастрофическая игра для фаворита. После перерыва «Акрон» действовал по счету, но цифры на табло слишком сильно влияли на игру, как и усталость команд. Москвичи не провели идеальный второй тайм, ведь счет был не 2:3 в их пользу.

«Спартаку» забил головой человек ростом с Наполеона

Во времена уроженца Аяччо средний рост европейских мужчин был скромным. 169-сантиметровый Наполеон был выше многих знакомых. Автор второго мяча головой в ворота «Спартака» — Салтыков, лишь на три сантиметра выше. В мире двадцать первого века он крошка, так как средний показатель теперь под метр восемьдесят. Незаконно так слабо играть в защите, особенно если клуб с бюджетом 8-11 миллиардов рублей в год выступает против середняка Первой лиги.

«Акрон» работал четко. У Понсе было несколько хороших шансов, один из них реализовал. Оборона «Спартака» не обнаруживалась, вся надежда была на то, что хватит совести после перерыва, чтобы показать индивидуальное мастерство. Но когда горишь 0:2 в гостях против тотального аутсайдера, то возвращаться тяжело. Особенно если соперник уже обыгрывал команды, которые не в худшей форме весной, чем «красно-белые». «Локомотив» на ходу, но не умеет пока работать первым номером.

У «Динамо» проблем больше, но не играли против «Акрона» хуже, чем «Спартак». Калешин не увидел много смертельных подходов к воротам Волкова. Заходящее солнышко любило просто так лишь фанатов «Акрона», но не «Спартака». Хозяева неплохо контролировали игру, а оппонент и фаворит был сломлен морально. Штурм на старте второго тайма не удался. Гости из столицы уступали «красно-черным» настолько, что Максименко мог пропустить третий мяч.

«Акрон» показательно выбил фаворита из Кубка России

Поражения бывают разными. Стань Волков героем серии пенальти после ничьей сегодня, а «красно-белые» создали бы океан крутых моментов, то говорили бы о кубковом характере, терпении «Акрона», и так далее. Но сегодня в игре было 70 ужасных минут для «Спартака». Калешин видел, как его ребята не просто побеждают по счету, а переигрывают гостей. Унизительно. Иначе не сформулировать, потому что Абаскаля предупредили три московских клуба – «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

«Спартак» уже проигрывал в Кубке середняку «Уралу». Тоже урок, ведь у Ганчаренко тренерская команда. «Акрон» сформировали вокруг наставника. Калешин не вывел «Балтику» в РПЛ , не выведет клуб из самарской области. Но после нового успеха попадет в клуб Премьер-Лиги. И если ему дадут время, то получат толковый коллектив. Никакой паники у хозяев поля не было. Зажевали матч. Игра не смотрелась намного ярче, когда «Спартак» сократил отставание. Скорости на пределе не включили.

Болельщики футбола из прошлого называли разгромленные команды «припухшими». «Спартак» по счету не разнесли, но фаворит припух так, что не скоро забудут. Сейчас мир серьезной богатой команды РПЛ , если ее зовут не «Зенит», сводится к дерби, если они есть, к матчам против Семака и к поединкам в Кубке России. Когда дают вторую жизнь, то надо ценить новый формат турнира. Абаскалю достался единственный участник соревнования из низшей лиги, самый скромный из всех.

Сегодня стоило побеждать. Забить с пенальти, добавить во втором тайме для верности еще один гол. Вместо этого Дуарте, который пошел в атаку после перерыва, Денисов, Мартинс и Пруцев, Игнатов и Чернов поставили пятно на репутации. Футбол – крутая штука, раз «Акрон» может обыграть «Спартак». Долгое время аутсайдер выходил из обороны через пас, а не вынос мяча куда подальше. Солидная команда на поле была, но не в белой форме. «Спартаку» достался белый флаг.

Неловко вспоминать, но Абаскаль громил «Зенит» в этом сезоне Кубка. Столько усилий, нервов – знаменитая драка, и надежд после победы год назад, а в финал Пути регионов прошел скромнейший клуб. Поздравляем команду, тренера, фанатов и весь город. Результат заслуженный, невзирая на затяжку времени в конце. Калешин снова бьет москвичей, спасает Кубок России от предсказуемости.