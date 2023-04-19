Едва не привёз пенальти и впечатлил слаломом. Главный талант «Милана» — цель грандов

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сегодня, 15:20

Леау готовится к большому трансферу.

«Россонери» боятся потерять Леау бесплатно

Рафа часто улыбается, празднует победы с фанатами «Милана». Но это хитрый молодой человек, о чем напоминает расставание с родным клубом. Фанаты напали за базу «Спортинга», атаковали игроков и тренеров. Случилось это пять лет назад. Больше других досталось Басу Досту, но форвард остался в команде еще на сезон. А вот юный Рафа Леау нашел предлог, чтобы сбежать. Никого не спросил, перешел свободным агентом в «Лилль».

У Рафаэля хорошие адвокаты. Сначала он проиграл «Спортингу», игрока обязали выплатить 16.2 млн евро компенсации за односторонний разрыв контракта (клуб запрашивал 45 млн евро). Таких денег у Леау нет, пошел в Федеральный суд Швейцарии. Адвокаты футболиста пару недель назад получили вердикт. Со штрафами за просрочку набежало 20.3 млн евро, но футболист через суд заставил «Лилль» заплатить вместо него. Удобно устроился.

«Милан» не хочет остаться ни с чем, просит Леау продлить контракт на улучшенных условиях. Парень не переживал из-за зарплаты четыре года назад, согласился на 1.5 млн евро. Теперь его статус поменялся. Предлагают 5 млн евро и 2 бонусами. Игрок простит 7.5 с порога. Главная цель «россонери» — повысить рыночную стоимость игрока, ведь претенденты богатые. В случае нового контракта «Милан» запросит за трансфер 100 млн евро.

Рафа мог выбить миланцев из Лиги чемпионов

Ни один опытный фанат «Милана» не скажет, что его команда играла намного лучше, чем «Наполи». Скорее признает, что старательно терпели чужие атаки, грамотно работали вторым номером. Могли дважды пропустить с пенальти. В одном случае польский рефери указал на «точку», а в другом после размашистого подката Леау отказался, хотя Спаллетти после матча напомнил о том эпизоде. Опасная игра была. И не важно, попал ли сам Лосано по мячу.

Если подкат Леау мог навредить здоровью атакующего игрока, то это пенальти. Спорный эпизод, «Милану» повезло. Как и с Меньяном, который взял удар Кварацхелии после назначенного пенальти в другом эпизоде. Тоже можно спорить. Нет четкого объяснения ФИФА , когда рука падающего защитника «опорная», а когда нет. Интуитивно понятно, что если конечность преграждает путь передаче, то могут указать на «точку», но трактовки двоякие, что огорчает.

А фанаты «Наполи» огорчены, что их куражная команда вылетела от рационального «Милана». Сейчас модно критиковать Хвичу. Матчи против «россонери» провел не так, как может. Но кто смотрел рядовые поединки «Наполи», тот знает, что грузин прошел колоссальный путь взросления. Его решения намного качественнее, чем были в «Рубине». Он точно один из лидеров фаворита Серии А. Не стоит скидывать негатив на одного человека, хотя он и промахнулся.

Как и Жиру, которому пенальти заработал Леау – адресат приза «Игрок матча». Рафу наградили за идеальный слалом с голевым пасом. «Милан» выставил «автобус» в гостях — 26 % владения, 27 % брака в передачах, ставка на редкие ответные атаки, счет 23:6 по ударам. Зато впереди сыграли продуктивно. Жиру промахивался, но забил в важный для «Милана» момент. И Леау, хотя создал всего два шанса – один удар и один пас, напомнил о ценности момента.

Природные данные шикарные, но нужен опыт

Есть два Леау, и второй сырой. Хватает лишние желтые карточки. Любит отрабатывать в защите. Например, против «Наполи» садился глубоко на фланге, помогая. Но рвение объясняется физическими данными. Леау может развить скорость в 35 километров в час. Но для него не проблема потеряться на двенадцать матчей, оставив на этом отрезке «Милан» и сборную Португалии без забитых мячей.

На чемпионате мира Леау почти не играл, лишь два выхода на замену. Зато напомнил о таланте, ведь забил Гане и Швейцарии. Причем во втором случае вышел на 87-й минуте матча. Вихрем пройтись по чужой обороне, стать героем эпизода – все это 23-летний футболист умеет. Но нет зрелой цельной игры, которая превратила бы главного таланта «Милана» в вожака. Зато есть идеальные мгновения.

Дубль в Неаполе и проход всех подряд ради путевки в полуфинал Лиги чемпионов выделяют Леау. В январе говорили, что им заинтересовался «Манчестер Сити». Пусть Грилиш начал понимать задачи Гвардиолы, у «горожан» теперь гибридная схема с центральными защитниками по всей ширине обороны. Леау, учитывая интерес к работе без мяча, может стать подходящим новичком. Ждём кастинг в финале?

Будущее Леау зависит от класса нового тренера

В переход в «Реал» не верится. Винисиус и Родриго в порядке. Перес поступит глупо, если подпишет Леау без тактического плана по его внедрению в состав. Но кто сказал, что Рафаэль через пару лет будет вингером? Может работать на острие. Скауты «Арсенала» оценивали португальца, хотя есть Сака и Мартинелли. Также, поскольку Мане и Сане могут покинуть «Баварию», в торгах появились немцы.

«Милан» спешит с новым контрактом, а Леау может остаться в Италии еще на сезон. Но переговоры будут сложными. Игрок, который самовольно ушел из родного клуба, не боится опеки на поле, но за его пределами предпочитает свободу. Также отметим, что попытки некоторых фанатов «Наполи» вывести португальца из себя расистскими криками не сработали. Рафаэль вообще не отреагировал.

Персонажи, у которых главная надежда в атаке нигериец Осимхен, поступили некрасиво, но Леау ответил на поле. Растет звезда, но ее масштаб не знаем. Важно найти тренера, который сможет объяснить Леау то, что объясняли молодым Месси и Роналду их наставники. Парни формата Рафы часто хотят карьеру, как у Роналдиньо, а оказываются вторым Робиньо, который не реализовал потенциал.

У Пиоли нет такого авторитета, как у сэра Алекса. А у «Милана» такой игры, как у старой «Барселоны» Гвардиолы, чтобы Леау создавали столько моментов, как неудержимому Холанду в Манчестере. Пока португалец мечтает сыграть в финале в Стамбуле с «Миланом». Но он понимает, что ближайшее лето лучше подходит для трансфера, чем следующее, когда будет отвлекать Евро-2024.

Лучше закрепиться в новой команде сразу, параллельно доказав Роберто Мартинесу право играть в твердой основе сборной Португалии. А пока путь Леау как сюжет матча в Неаполе. Рафа заработал пенальти для Жиру, и ему удался слалом. Но два гола «Наполи» с пенальти были рядом, тогда Леау из героя стал бы соавтором неудачи.