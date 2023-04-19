ЦСКА вернулся к победам, но Помазун их остановил. В Кубке сохраняется интрига

1681933917

вчера, 22:51

У москвичей впереди только сложные матчи.

У «армейцев» роскошный календарь

Зрителям будет интересно, а команде сложно. Если вылетят от «Урала», то последуют в финал Пути регионов. Если сразу пройдут в большой финал, то среди потенциальных соперников, кроме екатеринбуржцев, победитель пары сенсационного «Акрона» против «Краснодара». «Горожане» выигрывали у «Крыльев Советов» 2:0, умудрились пропустить дважды, но выиграли в серии пенальти.

ЦСКА выбивал команду Ивича, но может с ними поделить или право на большой финал, или сам кубок. Впереди минимум 9 игр за семь с половиной недель. Большие нагрузки, особенно если присмотреться к календарю. После «Урала» матч с «Локомотивом», который вернулся к победам. Дзюба редко огорчал Акинфеева за карьеру, но против ЦСКА у него 10 ассистов.

«Ахмат» в Грозном – всегда опасный противник. «Оренбург» опасен. Игроки «Торпедо» нанесли ЦСКА поражение в первом круге, будет матч-реванш. «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» — три финальных соперника в чемпионате. Добавьте возможный финал против Ивича, Калешина или Ганчаренко. Календарь не мешал радоваться серии из пяти побед, но «Урал» ее прервал.

Тревожность растет. Ради успеха с «Зенитом» и «Уралом» в чемпионате «армейцы» отдали много сил. «Крылья Советов» обыграли в один мяч. Победа над «Химками» сейчас не показатель, этот коллектив в ужасном состоянии. Судить ЦСКА и тренерскую работу Федотова будут в начале июня после финала Кубка, если туда попадут.

Ганчаренко не любит игры против ЦСКА

Виктор Михайлович тренировал «армейцев», но не только их. Случился его восьмой поединок против ЦСКА в карьере. Есть шесть поражений, одна победа по пенальти прошлой осенью и теперь ничья в первом матче финала Пути РПЛ . Соперник знакомый. В последнем туре чемпионата Заболотный и Чалов обыграли «Урал». Но чем чаще встречаетесь – тем сложнее фавориту удивить.

Помазун спасал «Урал», разок его подстраховал напарник, вынес мяч с линии после удара Дивеева. А рядом спорные решения арбитров. Перед голом «шмелей» нарушили правила на игроке ЦСКА . А Заболотный очень хотел упасть. Другой рефери мог предложить продолжить игру. Но Левников назначил пенальти, словно оправдываясь после засчитанного гола «Урала» с фолом в атаке.

Москвичи допустили осечку после побед. Второй поединок против «Краснодара» в Кубке был сложнее, чем первый. Матчи с «Крыльями Советов» получились напряженными для Федотова. Сопротивление повышает ценность серии успехов, а костью в горле осталось поражение от «Сочи». С тремя очками против Бердыева шли бы сейчас на чистом втором месте в РПЛ , выше Карпина и Абаскаля.

«Динамо» отстало от ЦСКА на пять пунктов, но борьба не закончена. Престижнее быть вторым, чем четвертым, невзирая на отсутствие путевок в ЛЧ . С моральной точки зрения тоже важный шаг, ведь у ЦСКА любопытный симбиоз легионеров и местных игроков. Для обеих групп нужна понятная спортивная мотивация. Чем ближе будут к «Зениту» в итоге в Премьер-Лиге, тем лучше на будущее для тренера.

Федотову пора планировать трансферы

Успешная игра ЦСКА может привести к уходу части молодых футболистов. Карраскаль хочет в элитные лиги. Чалов выступал за «Базель». У Фёдора удачный сезон в РПЛ – 14 голов и 2 ассиста, а еще важная для скаутов потенциальных покупателей удачная смена амплуа. Глупо отказываться, если нападающего позовут в команду, которая сыграет в Лиге чемпионов, куда рвется Головин с «Монако».

Зайнутдинова и Дивеева знают скауты итальянских клубов. Если четыре игрока из основы уйдут, причем из числа лучших в сезоне – напомним, Карраскаля в этот список добавили технические данные и яркий старт сезона, то нужна адекватная замена. ЦСКА ищет новичков, причем готов к экзотичным вариантам. Например, в чемпионате может оказаться первый египтянин, напарник Салаха в сборной.

Клуб-семья на много лет в нынешних условиях невозможен. Но можно с уважением относиться к коллегам. Как только Карраскаль, Чалов, Зайнутдинов и Дивеев получат дельные приглашения, ЦСКА не стоит срывать трансферы. Вот Семак сказал, что «Зениту» должен льстить интерес ПСЖ к Малкому. И это верная логика. Только по методу трамплина можно создать в лиге успешную команду.

Победа в Кубке поможет поверить в себя

«Армейцы» до сих пор могут проиграть чужому вратарю. И в возрасте Акинфеева поздно менять привычки. Игорь снова гадал до удара, отскочил от места, куда пробил Бикфалви. Из таких мелочей складываются осечки. Но если создадут единый коллектив под началом Федотова, то через год ЦСКА будет конкурентом для «Зенита». Но важен идеальный скаутинг на этом тернистом пути.

Например, Виллиан и Мойсес пришлись ко двору. Мендес и Зделар уже не такие однозначные успехи, но тренер даже Заболотного настроил. Антон вернулся к приличной игре и навредил «Уралу», нарисовав пенальти. ЦСКА нужен трофей, ведь в чемпионате седьмой год без первого места, а в Кубке России не выигрывали десять лет. Матчи против «Урала» невероятно важные.

Поражение от «Сочи» было символом, что Федотов может проиграть бывшей команде. «Урал» вообще его родной клуб как игрока. Перестановки в обороне иногда заставляют Акинфеева совершать смертельные номера. Например, в Екатеринбурге в РПЛ взял удар Бикфалви после выхода один на один. В опорной зоне нет нового Вернблума, Дзюба попробует выдумать новый ассист.