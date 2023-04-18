Руководство ПСЖ в ближайшее время примет решение по поводу будущего Гальтье

Владельцы ПСЖ в ближайшее время примут решение по поводу будущего Кристофа Гальтье на посту тренера команды.
Советник клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш на этой неделе прилетит в Доху и обсудит с Qatar Sports Investments перспективы дальнейшего сотрудничества с Гальтье. Этот вариант не является приоритетным для ПСЖ, в клубе мечтают пригласить Зинедина Зидана, но его прибытие в команду маловероятно. Другим вариантом является наставник «Болоньи» Тиаго Мотта.
Деньги есть-ума не надо...
Деньги есть-ума не надо...
Пригласите толкового тренера, пусть не топового, и дайте ему поработать хотя бы 3 года. За 1 год нереально выстроить команду-победителя ЛЧ
Пригласите толкового тренера, пусть не топового, и дайте ему поработать хотя бы 3 года. За 1 год нереально выстроить команду-победителя ЛЧ