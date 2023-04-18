Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Руководство ПСЖ в ближайшее время примет решение по поводу будущего Гальтье

вчера, 08:42

Владельцы ПСЖ в ближайшее время примут решение по поводу будущего Кристофа Гальтье на посту тренера команды.

Советник клуба по спортивным вопросам Луиш Кампуш на этой неделе прилетит в Доху и обсудит с Qatar Sports Investments перспективы дальнейшего сотрудничества с Гальтье. Этот вариант не является приоритетным для ПСЖ, в клубе мечтают пригласить Зинедина Зидана, но его прибытие в команду маловероятно. Другим вариантом является наставник «Болоньи» Тиаго Мотта.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиБывший игрок «Манчестер Сити» не возглавит «Тоттенхэм»
Вчера, 11:41
Нагельсманн — один из главных кандидатов на пост тренера «Реала»
Вчера, 11:16
Слухи«Аль-Наср» предложил Зидану контракт на сумму 120 млн евро
17 апреля
Слухи«Тоттенхэм» может возглавить бывший игрок клуба
17 апреля
СлухиГальтье понимает, что покинет ПСЖ после текущего сезона
17 апреля
СлухиМоуриньо — один из фаворитов на пост главного тренера сборной Бразилии
17 апреля
Сортировать
Все комментарии
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 20:29
Зидан больше мотиватор чем тактик. Не думаю что добился бы тех регалий без праймового Роналду. Но надеюсь Зизу ещё докажет что мое мнение ошибочно
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:29
Мотта ничем не лучше Галатье. ПСЖ нужен топ тренер.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:23
Выгнать и пригласить непонятно кого?
Деньги есть-ума не надо...
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:06
Не руководство ПСЖ а Месси примет решения как он сказал так и будет.
6csdmsrf9vc9
6csdmsrf9vc9
вчера в 09:43
Менять надо на Зидана, однозначно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:41
Будущее Галтье решилось после финального свистка в Мюнхене.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:36
Галатье - тренер-неудачник.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:14
Когда пиастры шуршат осенней листвой, можно перебирать не только харчи, но и тренеров.
Elliada
Elliada
вчера в 09:09
Замена Гальтье тренер Болоньи??? Сами приглашают ноунеймов, а потом увольняют из-за невыполнение надежд. Так каждый год будут тренера менять. Если Тухеля уволили за финал ЛЧ, то любой, кто не выиграет ЛЧ, обречен.

Пригласите толкового тренера, пусть не топового, и дайте ему поработать хотя бы 3 года. За 1 год нереально выстроить команду-победителя ЛЧ
adekvat
adekvat
вчера в 09:01
Они сами не знают что хотят, Зидан навряд ли пойдет если только ради денег.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 