Нагельсманн — один из главных кандидатов на пост тренера «Реала»

Экс-тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн имеет шансы возглавить «Реал».
Немец является одним из главных кандидатов на вступление в эту должность. Нынешний наставник «сливочных» Карло Анчелотти может остаться в команде только в случае победы в Лиге чемпионов.
Известно, что Нагельсманн также может продолжить карьеру в Англии.
Одно не пойму, почему Реал не рассматривают кандидатуру Вадима Евсеева?... ну а кроме шуток, то думаю, что тут в первую очередь будет желание самого Анчелотти. Контракт с Реалом действует до 24 года, а например, со сб. Бразилии можно заключить долгосрочный, выгодный, не слишком обременительный и престижный контракт. Если Анчелотти возьмет еще кубок Испании, пройдя Барселону, то и увольнять его будет не за что. Я вот еще не могу решить для себя - как выгоднее было бы играть с Сити - в 2-x матчах или в 1? Если, конечно, пройти Челси (трудности прошлого сезона с этим клубом все помнят).
Одно не пойму, почему Реал не рассматривают кандидатуру Вадима Евсеева?... ну а кроме шуток, то думаю, что тут в первую очередь будет желание самого Анчелотти. Контракт с Реалом действует до 24 года, а например, со сб. Бразилии можно заключить долгосрочный, выгодный, не слишком обременительный и престижный контракт. Если Анчелотти возьмет еще кубок Испании, пройдя Барселону, то и увольнять его будет не за что. Я вот еще не могу решить для себя - как выгоднее было бы играть с Сити - в 2-x матчах или в 1? Если, конечно, пройти Челси (трудности прошлого сезона с этим клубом все помнят).