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Нагельсманн — один из главных кандидатов на пост тренера «Реала»

вчера, 11:16

Экс-тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн имеет шансы возглавить «Реал».

Немец является одним из главных кандидатов на вступление в эту должность. Нынешний наставник «сливочных» Карло Анчелотти может остаться в команде только в случае победы в Лиге чемпионов.

Известно, что Нагельсманн также может продолжить карьеру в Англии.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:28
Это просто слух...
Интересно, для чего?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:40
Рот прищепкой замкнул, чтобы в бан не попасть за ненормативную лексику..
(Свят, свят, свят..... На Пасхальную неделю - Светлую седмицу, толкают грех на душу взять...)
Nety
Nety
вчера в 15:32
Не понимаю как Реал из команды где акцент на индивидуальное мастерство, перейдёт на систему.
амурец
амурец
вчера в 15:08
Шутка?
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 14:36
В Испании, фюрер был до 1975года.
salleeh
salleeh
вчера в 14:23
В Испании фюрер не нужен…)))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 13:04
Тех,кто фанатично не сосредоточен (с рождения) на судьбе "Реала". И смешно не говорит -"МЫ",в применении к этому клубу.
112910415
112910415
вчера в 12:47
а интересный же вариант ...
ну, правда !
Capral
Capral ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 12:41
И при чем здесь Барселона?
R. Carlos
R. Carlos ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 12:33
Кого это нас ?
Capral
Capral
вчера в 12:16
Из Баварии, Анчелотти уволили не из-за за отсутствия победы в ЛЧ, но только за то, что стал прививать Баварии итальянский стиль игры. В каждом клубе -свои понятия...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:00
Нас испанщина достала новостями из "Реала", ноют так,что эти стоны достигают "Барселоны".
Elliada
Elliada
вчера в 11:59
Ну и политика, конечно, у Реала. Если не выиграешь ЛЧ, сразу на выход. Что будет, если Реал в этом сезоне выиграет ЛЧ? Будут пугать Карло увольнением в следующем году?
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:58
Пора бы ему уже определиться...
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:54
Анчелотти и Нагельсманн это как Сёмин и Талалаев....:)))

Одно не пойму, почему Реал не рассматривают кандидатуру Вадима Евсеева?... ну а кроме шуток, то думаю, что тут в первую очередь будет желание самого Анчелотти. Контракт с Реалом действует до 24 года, а например, со сб. Бразилии можно заключить долгосрочный, выгодный, не слишком обременительный и престижный контракт. Если Анчелотти возьмет еще кубок Испании, пройдя Барселону, то и увольнять его будет не за что. Я вот еще не могу решить для себя - как выгоднее было бы играть с Сити - в 2-x матчах или в 1? Если, конечно, пройти Челси (трудности прошлого сезона с этим клубом все помнят).
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:39
Похоже зря его Бавария уволила.
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:36, ред.
Не ну тупо же сейчас делать такие вбросы, журналюгам ли ж бы людей подкормить ложными новостями. Не вижу резона менять Анчелотти на Нагельсманна. В Реал М не такая уж и плачевная ситуация, чтобы менять Карло, бессмысленно. То ли дело Челси, это да, логично пойти туда Юлиану, команда показывает дно игру, тренера как такового нет. А сливочные сейчас в ЛЧ пройдут до финала, ещё и выиграют, и зачем им тогда менять тренера, бред.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:26
Такие новости будут появляться каждую неделю
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