Нагельсманн — один из главных кандидатов на пост тренера «Реала»

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вчера, 11:16

Экс-тренер «Баварии» имеет шансы возглавить «Реал».

Немец является одним из главных кандидатов на вступление в эту должность. Нынешний наставник «сливочных» Карло Анчелотти может остаться в команде только в случае победы в Лиге чемпионов.

Известно, что Нагельсманн также может продолжить карьеру в Англии.