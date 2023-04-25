Развязка чемпионской гонки в АПЛ. «Арсенал» потеряет лидерство, «Сити» нарастит отрыв

«Канониры» все чаще терпят неудачи.
Полезно узнать о «Манчестер Сити»
- Этот матч – то, чего так долго ждали «горожане». Весь сезон они провели в непривычной для себя позиции. «Небесно-голубые» давно потеряли первую строчку в чемпионате и были вынуждены держаться на хвосте у «Арсенала». В то же время отставание было довольно мизерным – это тот случай, когда титул так близко, но так далеко. Еще осенью мы говорили, что гонка «Арсенала» и «Сити» в этом сезоне – это марафон, в котором на первый план выйдет выносливость. И она на стороне подопечных Пепа Гвардиолы – «горожане» не первый год идут в топ-2, поэтому знают, как берутся титулы. В пользу «Арсенала» же – молодая кровь и спортивная наглость. Так лондонцы и завоевывали симпатии.
- Понимая важность предстоящего поединка, стоит отметить и то, в каком состоянии к нему подходит «Сити». Коллектив не проигрывает с начала февраля. За этот период «небесно-голубые» успели добраться до финала Кубка Англии, в Лиге чемпионов выбили «Лейпциг» и «Баварию», в чемпионате обыгрывали «Астон Виллу», «Арсенал», «Ньюкасл», «Ливерпуль».
- За это время «горожане» перешли на схему с тремя центральными защитниками. Гвардиола переместил центрбека Джона Стоунза в опорную зону, использовал Илкая Гюндогана на позиции инсайда и опорника, больше игрового времени доверил Рияду Марезу. Команда стала чаще использовать атаки с ходу – тренерская мысль Пепа постепенно дополняется новыми инструментами.
- Что важнее — в крайне напряженном графике «Сити» не мучают травмы. Клуб участвует в Лиге чемпионов, в полуфинале сыграет с мадридским «Реалом». В финале Кубка Англии ждет манчестерское дерби с «Юнайтед». И непосредственно АПЛ – там помимо «Арсенала» играть предстоит с «Челси», «Фулхэмом» и «Брайтоном».
Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (3-4-2-1): Эдерсон – Диаш, Аке, Аканджи – Грилиш, Родри, Стоунз, Силва – Де Брюйне, Гюндоган – Холанд.
Полезно узнать об «Арсенале»
- Для «канониров» самый тяжелый период – конец апреля-май. Начинается финальная борьба за титул – и один матч может обнулить все старания на протяжении кампании. В последних турах подопечные Микеля Артеты потеряли нить игры, очки стали даваться на порядок сложнее. Во встрече против «Ливерпуля» лондонцы повели в счете 2:0 уже к 28-й минуте – ворота Алиссона поразили Габриэл Мартинелли и Габи Жезус. Но на последних минутах обоих таймов свое слово сказали Мохамед Салах с Роберто Фирмино, в результате чего мерсисайдцы набрали 1 балл. На следующих выходных мы наблюдали похожий сценарий в поединке с «Вест Хэмом» — снова «пушкари» ведут в 2 мяча, но упускают преимущество. После матча Артета попытался взбодрить команду:
Нам нужен безжалостный настрой, чтобы пойти и добить соперника. Мы доминировали в игре, забили два красивых гола. После этого совершили огромную ошибку, прекратив пытаться забить третий и четвертый мячи. Думали, что сможем просто сохранить результат. В тот момент у них появилась надежда. Заслуга «Вест Хэма» в том, что они воспользовались этим.
Но с «Саутгемптоном» пришлось отыгрываться уже самому «Арсеналу». Очки удалось спасти на финишной прямой благодаря голам Эдегора и Сака.
- Лондонцам не остается ничего, кроме как бороться за золото Премьер-Лиги – из кубковых турниров коллектив вылетел довольно быстро, а в Лиге Европы остановился уже на стадии 1/8 финала. Непроходимым для «канониров» оказался «Спортинг».
- Чтобы понять градус напряжения в последних турах, достаточно посмотреть на календарь. На отрезок, когда «Арсенал» начал терять очки, выпадают сразу несколько принципиальных противостояний. После игры с «Ман Сити» предстоит встретиться с «Челси». «Аристократы» тремя турами позже сыграют и с «горожанами» — непонятно, в чью сторону качнется фортуна. Сразу после – поединок с «Ньюкаслом», который устроил гонку за топ-3 с МЮ. Плюс в последних шести турах «сороки» потерпели лишь одно поражение. Еще через неделю – матч против «Брайтона», претендующего на топ-5. «Канонирам» не позавидуешь.
Ориентировочный состав «Арсенала» (4-3-3): Рамсдейл – Зинченко, Магальяес, Холдинг, Уайт – Эдегор, Партей, Джака – Мартинелли, Жезус, Сака.
Полезно узнать о противостоянии
- Опыт последних 20 встреч недвусмысленно говорит в пользу «Сити» — 15 побед «небесно-голубых» против трех у «канониров». 2 поединка завершились при ничейном счете.
- Обе встречи текущего сезона сложились в пользу команды Гвардиолы – 3:1 в чемпионате и 1:0 в Кубке.
- «Арсеналу» тяжело играть с «Сити» в гостях – за 10 лет «канониры» добыли победу лишь в одном официальном матче, который проходил на поле «горожан». Это произошло в январе 2015 года. Авторами голов лондонцев стали Санти Касорла и Оливье Жиру.
Прогноз Soccer.ru: на данном этапе прогноз для «Арсенала» неутешительный – их единственный козырь уже не дает результата, отрыв сокращается. У «горожан» 2 матча в запасе – и если в обоих они добудут победу, окажутся на первом месте. Еще один аргумент – большая вариативность в выборе стартового состава. «Канониры» практически не меняют старт от матча к матчу, чтобы не терять в качестве, но футболисты измотаны. Ждем очередной победы на классе от «небесно-голубых» — борьба за чемпионство в АПЛ закончится завтра.
Кому проигрывать то? команде без истории? да обойдутся, надо брать чемпионат сегодня, здесь и сейчас
Кому проигрывать то? команде без истории? да обойдутся, надо брать чемпионат сегодня, здесь и сейчас
Перед началом сезона ни кто и не думал , что Арсенал навяжет борьбу за чемпионство, так что мы уже прыгнули выше головы! Этот сезон наглядно показал, что молодость и задор это конечно же хорошо, но глубины состава и опыта нам еще не хватает для больших побед. Лично для меня второе место не будет провальным, тут важнее что мы вернулись в ЛЧ а это значит будет дополнительное финансирование, для нас это очень нужные деньги, т.к у нас нет богатых Шейхов или безумных Манков, которые раскидываются деньгами....наш Кронке все же считает каждый фунт..... думаю этот сезон покажет тому же Кронке и всем остальным, что состав нужно укреплятьи скамейку тоже тогда думаю через сезон можно смело замахнуться на уверенную победу в АПЛ! Главное чтоб дали спокойно работать Артете, и помогали финансово для необходимых покупок
Перед началом сезона ни кто и не думал , что Арсенал навяжет борьбу за чемпионство, так что мы уже прыгнули выше головы! Этот сезон наглядно показал, что молодость и задор это конечно же хорошо, но глубины состава и опыта нам еще не хватает для больших побед. Лично для меня второе место не будет провальным, тут важнее что мы вернулись в ЛЧ а это значит будет дополнительное финансирование, для нас это очень нужные деньги, т.к у нас нет богатых Шейхов или безумных Манков, которые раскидываются деньгами....наш Кронке все же считает каждый фунт..... думаю этот сезон покажет тому же Кронке и всем остальным, что состав нужно укреплятьи скамейку тоже тогда думаю через сезон можно смело замахнуться на уверенную победу в АПЛ! Главное чтоб дали спокойно работать Артете, и помогали финансово для необходимых покупок