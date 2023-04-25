Развязка чемпионской гонки в АПЛ. «Арсенал» потеряет лидерство, «Сити» нарастит отрыв

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вчера, 21:33

«Канониры» все чаще терпят неудачи.

Полезно узнать о «Манчестер Сити»

- Этот матч – то, чего так долго ждали «горожане». Весь сезон они провели в непривычной для себя позиции. «Небесно-голубые» давно потеряли первую строчку в чемпионате и были вынуждены держаться на хвосте у «Арсенала». В то же время отставание было довольно мизерным – это тот случай, когда титул так близко, но так далеко. Еще осенью мы говорили, что гонка «Арсенала» и «Сити» в этом сезоне – это марафон, в котором на первый план выйдет выносливость. И она на стороне подопечных Пепа Гвардиолы – «горожане» не первый год идут в топ-2, поэтому знают, как берутся титулы. В пользу «Арсенала» же – молодая кровь и спортивная наглость. Так лондонцы и завоевывали симпатии.

- Понимая важность предстоящего поединка, стоит отметить и то, в каком состоянии к нему подходит «Сити». Коллектив не проигрывает с начала февраля. За этот период «небесно-голубые» успели добраться до финала Кубка Англии, в Лиге чемпионов выбили «Лейпциг» и «Баварию», в чемпионате обыгрывали «Астон Виллу», «Арсенал», «Ньюкасл», «Ливерпуль».

- За это время «горожане» перешли на схему с тремя центральными защитниками. Гвардиола переместил центрбека Джона Стоунза в опорную зону, использовал Илкая Гюндогана на позиции инсайда и опорника, больше игрового времени доверил Рияду Марезу. Команда стала чаще использовать атаки с ходу – тренерская мысль Пепа постепенно дополняется новыми инструментами.

- Что важнее — в крайне напряженном графике «Сити» не мучают травмы. Клуб участвует в Лиге чемпионов, в полуфинале сыграет с мадридским «Реалом». В финале Кубка Англии ждет манчестерское дерби с «Юнайтед». И непосредственно АПЛ – там помимо «Арсенала» играть предстоит с «Челси», «Фулхэмом» и «Брайтоном».

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (3-4-2-1): Эдерсон – Диаш, Аке, Аканджи – Грилиш, Родри, Стоунз, Силва – Де Брюйне, Гюндоган – Холанд.

Полезно узнать об «Арсенале»

- Для «канониров» самый тяжелый период – конец апреля-май. Начинается финальная борьба за титул – и один матч может обнулить все старания на протяжении кампании. В последних турах подопечные Микеля Артеты потеряли нить игры, очки стали даваться на порядок сложнее. Во встрече против «Ливерпуля» лондонцы повели в счете 2:0 уже к 28-й минуте – ворота Алиссона поразили Габриэл Мартинелли и Габи Жезус. Но на последних минутах обоих таймов свое слово сказали Мохамед Салах с Роберто Фирмино, в результате чего мерсисайдцы набрали 1 балл. На следующих выходных мы наблюдали похожий сценарий в поединке с «Вест Хэмом» — снова «пушкари» ведут в 2 мяча, но упускают преимущество. После матча Артета попытался взбодрить команду:

Нам нужен безжалостный настрой, чтобы пойти и добить соперника. Мы доминировали в игре, забили два красивых гола. После этого совершили огромную ошибку, прекратив пытаться забить третий и четвертый мячи. Думали, что сможем просто сохранить результат. В тот момент у них появилась надежда. Заслуга «Вест Хэма» в том, что они воспользовались этим.

Но с «Саутгемптоном» пришлось отыгрываться уже самому «Арсеналу». Очки удалось спасти на финишной прямой благодаря голам Эдегора и Сака.

- Лондонцам не остается ничего, кроме как бороться за золото Премьер-Лиги – из кубковых турниров коллектив вылетел довольно быстро, а в Лиге Европы остановился уже на стадии 1/8 финала. Непроходимым для «канониров» оказался «Спортинг».

- Чтобы понять градус напряжения в последних турах, достаточно посмотреть на календарь. На отрезок, когда «Арсенал» начал терять очки, выпадают сразу несколько принципиальных противостояний. После игры с «Ман Сити» предстоит встретиться с «Челси». «Аристократы» тремя турами позже сыграют и с «горожанами» — непонятно, в чью сторону качнется фортуна. Сразу после – поединок с «Ньюкаслом», который устроил гонку за топ-3 с МЮ . Плюс в последних шести турах «сороки» потерпели лишь одно поражение. Еще через неделю – матч против «Брайтона», претендующего на топ-5. «Канонирам» не позавидуешь.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-3-3): Рамсдейл – Зинченко, Магальяес, Холдинг, Уайт – Эдегор, Партей, Джака – Мартинелли, Жезус, Сака.

Полезно узнать о противостоянии

- Опыт последних 20 встреч недвусмысленно говорит в пользу «Сити» — 15 побед «небесно-голубых» против трех у «канониров». 2 поединка завершились при ничейном счете.

- Обе встречи текущего сезона сложились в пользу команды Гвардиолы – 3:1 в чемпионате и 1:0 в Кубке.

- «Арсеналу» тяжело играть с «Сити» в гостях – за 10 лет «канониры» добыли победу лишь в одном официальном матче, который проходил на поле «горожан». Это произошло в январе 2015 года. Авторами голов лондонцев стали Санти Касорла и Оливье Жиру.