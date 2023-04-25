«Вилла», «Брайтон» и «Ливерпуль» финишируют выше «Тоттенхэма». Трио претендует на топ-5

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вчера, 18:30

Где-то вдалеке – «Фулхэм».

Потеря «Тоттенхэмом» места в первой пятерке АПЛ – дело времени. «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» уже оторвались от «шпор» и единолично ведут борьбу за бронзовые медали – но претендентов на 5-ю строчку чемпионата много. Рассказываем, у кого какие аргументы в пользу того, чтобы сместить лондонцев.

«Астон Вилла»

Боевитый коллектив, которому отлично подходит их главный тренер. Унаи Эмери не может проявить себя в европейских грандах с мировыми звездами – он раз за разом проваливает борьбу за авторитет и не может удержать раздевалку. Так было в «Пари Сен-Жермен», «Арсенале», даже в «Спартаке». Зато с более скромными командами ситуация противоположная. С «Севильей» он на протяжении трех сезонов кряду становился победителем Лиги Европы, а возглавив «Вильярреал», завоевал четвертый титул.

«Вилла» в момент прихода испанского специалиста располагалась в районе 11-13-х мест, зато в следующие несколько месяцев начала восхождение к топ-5. После выхода из отпуска случилась 4-матчевая серия без поражений, затем – 8 игр с набранными очками. Последнее поражение клуба датируется 18 февраля.

Под руководством Эмери вновь засверкали главные действующие лица «львов» — заметно чаще начал забивать Олли Уоткинс и Джейкоб Рэмзи. Они же на пару сообразили разгром «Ньюкасла» (3:0), после которого «Виллу» начали всерьез считать претендентом на топ-5.

Приличный подбор игроков, прогресс при Унаи Эмери и гармоничный союз тренера с командой – вот что дает бирмингемцам шанс на пятую позицию.

«Ливерпуль»

Даже кризисный, «Ливерпуль» иногда показывает проблески своей привычной игры, пусть для победы над «Реалом» этого и оказалось чертовски мало. Мерсисайдцы давно приняли тот факт, что за медали в этом сезоне они бороться не смогут – и все равно не сложили руки в ожидании лета, а продолжили борьбу за топ-5.

Амплитуда турнирных колебаний «красных» достаточно сильная – с девятой строчки подопечные Юргена Клоппа поднимались на пятую, затем откатывались на восьмую. За 6 туров до окончания чемпионата у «Ливерпуля» не осталось отвлекающих факторов. Из Лиги чемпионов команда вылетела на стадии 1/8 финала, в Кубке Английской Лиги завершила выступление еще 22 декабря (2:3 от «Сити»), в Кубке страны остановилась на 4-м круге (конец января).

За последние 4 тура мерсисайдцы ни разу не остались без очков – при этом сильно покусали лидирующий в АПЛ «Арсенал» (2:2). Именно характер и проблески в игре позволяют держаться поближе к пятерке. В то же время неплохо себя проявляют новобранцы – Дарвин Нуньес и Коди Гакпо еще не адаптировались к уровню сопротивления в Премьер-Лиге, но даже так периодически забивают. Главным же бомбардиром клуба остается Мохамед Салах.

На оставшейся дистанции в глаза бросаются 2 поединка, которые и определят положение «Ливерпуля». В 34-м туре им потребуется играть с «Тоттенхэмом» — матч совсем скоро (30 апреля), сами «шпоры» в удручающем состоянии, можно претендовать на победу. Куда сложнее будет 37-й тур – тогда в противниках у «красных» будет «Астон Вилла». И в нынешних реалиях фаворита встречи выделить не получится.

«Брайтон»

Больше нет кубковых турниров, которые вынуждали бы «чаек» играть на 2 фронта. И вместе с тем есть другой козырь – «Брайтон» сыграл на 2-3 матча меньше, чем все его конкуренты. Чтобы оказаться в первой пятерке, подопечным Роберто Де Дзерби достаточно набрать 6 очков – в таком случае команда будет опережать «Тоттенхэм» на 2 балла.

В целом «Брайтон» довольно быстро привык к требованиям итальянского наставника, но лучший свой отрезок выдал зимой-весной. В январе «чайки» одержали 4 победы в 5 матчах (1 раз сыграли вничью). В феврале – 4 встречи, 1 поражение. Начиная с марта клуб провел 9 матчей и проиграл лишь дважды.

При таком темпе «чайкам» вполне под силу забраться в топ-5, именно это – основная цель (в зону еврокубков они наверняка попадут). Возможно, их шансы обойти «Тоттенхэм» даже больше, чем у «Виллы» и «Ливерпуля».

«Фулхэм» — аутсайдер с надеждами

И как жаль, что на равных участвовать в такой зарубе не может «Фулхэм». «Дачники» удивляют всех со старта сезона. При минимальном усилении парни Марку Силвы держатся ближе к зоне еврокубков, чем к зоне вылета. И в какой-то момент даже обходили «Брайтон» с «Брентфордом», подбираясь ближе к «Тоттенхэму».

Но долго удерживать такой темп при скромных возможностях невозможно – лондонцы с марта проиграли в 5 встречах подряд (в том числе вылетели из Кубка Англии) и оказались на 10-м месте. Теперь «Фулхэм» только от «Брайтона» отстает на 4 очка – а у «чаек» 2 матча в запасе. Отрыв от «Ливерпуля» — 5 баллов, от «Виллы» — 6. «Шпоры» опережают коллектив Силвы на 8 пунктов.

Помимо этого, «дачники» лишились своего главного бомбардира – Александар Митрович был дисквалифицирован за толчок судьи и пропустит еще 4 матча. Иначе говоря, против «Виллы» и «Манчестер Сити» придется играть без своего страйкера. В последнем туре предстоит еще одно испытание – встреча с «Манчестер Юнайтед». К тому моменту почти все турнирные споры будут разрешены. И максимум, за который могут зацепиться лондонцы, — это зона еврокубков. Для этого будет достаточно оказаться на 7-м месте (Кубок Англии разыгрывается между командами из топ-5).