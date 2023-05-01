«Арсенал» хочет подписать игроков «Валенсии» и «Кристал Пэлас»

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вчера, 09:36

«Арсенал» хочет укрепить линии обороны и полузащиты.

«Канониры» нацелились на подписание из «Кристал Пэлас» и из «Валенсии».

В трансфере Гуэхи также заинтересован «Интер», а в переходе Муса — «Челси».