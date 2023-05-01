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«Арсенал» хочет подписать игроков «Валенсии» и «Кристал Пэлас»

вчера, 09:36

«Арсенал» хочет укрепить линии обороны и полузащиты.

«Канониры» нацелились на подписание Марка Гуэхи из «Кристал Пэлас» и Юнуса Муса из «Валенсии».

В трансфере Гуэхи также заинтересован «Интер», а в переходе Муса — «Челси».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 12:19
А ведь может что т и получтся.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:15
Траама Салиба показала, что у нас нет равноценной замены для игроков основного состава, и как бы не старался Холдинг, но все равно его уровень это даже не лавочник Арсенала....если клуб хочет всерьез и на долго закрепиться в топ 4, то нужно иметь практически 2 равноценных состава!
Гуэхи вполне интересный вариант для конкуренции с Салиба. Англичанин молод, но при этом показывает хорошую игру в Пэлас, является основным и важным игроком обороны! Заполучить его буде сложно, т.к ко всему выше перечисленному у него еще и долгосрочный контракт с КП....тут придется хорошенечко попотеть Эду, что бы подписать данного игрока.
То же самое можно сказать и про Мусу. Юнус молод и весьма перспективен. Прошел нашу школу, но решил получать больше игрового времени на серьезном уровне и покинул Арсенал. У Юнуса так же долгосрочный контракт с "летучими мышами" и те хотят хорошенечко заработать на трансфере данного игрока. На Мусу притендуют и другие клубы, поэтому сбить цену будет сложно, учитывая то, что в деле так же Челси, а там денег много.... поможет сбить цену разве что вылет Валенсии в Сегунду, ну или желание самого игрока перейти именно в Арсенал....
Летом у Эду и Ко будет очень много работы, надеюсь они выполнят ее на отлично и подпишут тех игроков, которые нужны Артете!
shlomo
shlomo
вчера в 10:00
При удачной работе на трансфере все у Арсенала должно получиться.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:44
Собирают лучших в свою команду!
Понять Арсенал можно.
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