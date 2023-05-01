«Арсенал» хочет подписать игроков «Валенсии» и «Кристал Пэлас»

«Арсенал» хочет укрепить линии обороны и полузащиты.
«Канониры» нацелились на подписание Марка Гуэхи из «Кристал Пэлас» и Юнуса Муса из «Валенсии».
В трансфере Гуэхи также заинтересован «Интер», а в переходе Муса — «Челси».
«Арсенал» хочет укрепить линии обороны и полузащиты.
«Канониры» нацелились на подписание Марка Гуэхи из «Кристал Пэлас» и Юнуса Муса из «Валенсии».
В трансфере Гуэхи также заинтересован «Интер», а в переходе Муса — «Челси».
Гуэхи вполне интересный вариант для конкуренции с Салиба. Англичанин молод, но при этом показывает хорошую игру в Пэлас, является основным и важным игроком обороны! Заполучить его буде сложно, т.к ко всему выше перечисленному у него еще и долгосрочный контракт с КП....тут придется хорошенечко попотеть Эду, что бы подписать данного игрока.
То же самое можно сказать и про Мусу. Юнус молод и весьма перспективен. Прошел нашу школу, но решил получать больше игрового времени на серьезном уровне и покинул Арсенал. У Юнуса так же долгосрочный контракт с "летучими мышами" и те хотят хорошенечко заработать на трансфере данного игрока. На Мусу притендуют и другие клубы, поэтому сбить цену будет сложно, учитывая то, что в деле так же Челси, а там денег много.... поможет сбить цену разве что вылет Валенсии в Сегунду, ну или желание самого игрока перейти именно в Арсенал....
Летом у Эду и Ко будет очень много работы, надеюсь они выполнят ее на отлично и подпишут тех игроков, которые нужны Артете!
Гуэхи вполне интересный вариант для конкуренции с Салиба. Англичанин молод, но при этом показывает хорошую игру в Пэлас, является основным и важным игроком обороны! Заполучить его буде сложно, т.к ко всему выше перечисленному у него еще и долгосрочный контракт с КП....тут придется хорошенечко попотеть Эду, что бы подписать данного игрока.
То же самое можно сказать и про Мусу. Юнус молод и весьма перспективен. Прошел нашу школу, но решил получать больше игрового времени на серьезном уровне и покинул Арсенал. У Юнуса так же долгосрочный контракт с "летучими мышами" и те хотят хорошенечко заработать на трансфере данного игрока. На Мусу притендуют и другие клубы, поэтому сбить цену будет сложно, учитывая то, что в деле так же Челси, а там денег много.... поможет сбить цену разве что вылет Валенсии в Сегунду, ну или желание самого игрока перейти именно в Арсенал....
Летом у Эду и Ко будет очень много работы, надеюсь они выполнят ее на отлично и подпишут тех игроков, которые нужны Артете!
Понять Арсенал можно.
Понять Арсенал можно.