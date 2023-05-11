«Милан» провалил старт. «Интер» разобрался с соседом по городу

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сегодня, 01:16

2:0 после первого полуфинала Лиги чемпионов.

Проблема ожиданий

Когда образовались «ветки» после жеребьевки четвертьфиналов Лиги чемпионов, стало понятно, что нас ждет путь не очень сбалансированный. Условный «путь чемпионов» и «путь нечемпионов». Сейчас модно делить турниры с вылетом на такие вот ветки. Лига чемпионов обходится без такого разделения.

Однако с одной стороны сетки сгрудились три итальянские команды и «Бенфика». Всю эту компанию на такой стадии турнира видеть непривычно. А на другой стороне сетки запутались «Бавария», «Реал» и «Манчестер Сити» с болеющим, но тогда еще не очень понятно, насколько сильно, «Челси». Условная группа постоянных претендентов на победу в турнире.

Соответствующее отношение и к нынешним полуфиналистам. Встреча «Реала» с «Манчестер Сити», которые становятся «старыми соперниками» по Лиге чемпионов, воспринимается как досрочный финал турнира. Внутриитальянские разборки, которые свелись к выяснению отношений в одном городе Милане, на фоне могучего противостояния титанов кажутся неким приветом в прошлое и случайностью. Даже появление на этой стадии «Милана», который проскочил «Наполи» в четвертьфинале выглядит нетривиально. Поэтому градус интереса, несмотря на статус полуфинала Лиги чемпионов, у этого противостояния не так велик. Дебютом встречи команды попытались вернуть интерес.

Страстное начало

Как и в Мадриде, в Милане на старте матча одна команда выглядела на голову сильнее другой. С той лишь разницей, что в Испании опытный в таких делах «Реал» относительно спокойно дождался, пока натиск «Манчестер Сити» схлынет, а потом игру распрямил и даже перехватил инициативу. У «Реала» для этого есть ресурсы и соответствующий опыт.

У «Милана» с этим проблемы. «Россонери» регулярно плохо вкатываются в игру, им требуется время на раскачку. Конечно, не всегда это приводит к столь плачевным последствиям, однако и матчи на таком уровне «Милан» в последний раз проводил давным-давно. Здесь же «Интер» подошел к игре не как к очередному противостоянию с клубом из Серии А, а как к битве в полуфинале Лиги чемпионов, к битве, которая оставит в шаге от выигрыша главного клубного турнира в мире.

Стартовая разница в настрое, а также использование чистого исполнительского класса обусловили тот счет, который сформировался на старте. Уже на восьмой минуте подачу Чалханоглу с углового в сетку замкнул Джеко. Ничего выдающегося в этом розыгрыше не было. Более того, противостоявший Эдину Калабрия даже не проиграл ему формально борьбу. Джеко просто из-за спины защитника выставил ногу и вколотил ею мяч в сетку. Одного движения не хватило Давиде, чтобы помешать этому голу.

А через три минуты «Интер» прошил оборону «Милана» строго по центру тоже не самым выдающимся розыгрышем. Потеря Жиру в центре поля, и Димарко слева отправил между защитниками к одиннадцатиметровой Мхитаряна. А тот хладнокровно разобрался с Меньяном. Никто не сопроводил Генриха, не закрыл его.

Кстати, некоторые при удобном случае, когда у «Милана» возникают проблемы, кивают на скудность состава «россонери», особенно со словами: «Да у них Жиру в атаке, ему 36 лет, чего вы хотите?» Но посмотрите на возраст авторов голов «Интера». «Юному» Мхитаряну 34 года, а Джеко – все 37! Более того, Эдин стал вторым по старшинству автором гола в плей-офф Лиги чемпионов. Только Райан Гиггз был старше, когда забивал в 2011-м за «Манчестер Юнайтед». Но старше ненамного – месяца на три.

Конечно, глубина состава у «Милана» не так велика, и давно играющий нестабильно Кьер как надежда в центре оборона выглядит сомнительно. Но именно эти люди год назад выигрывали с «Миланом» чемпионат Италии. И уж точно эти люди могли сыграть увереннее и эффективнее в эпизодах с пропущенными голами. Тут дело не в усталости, не в классе, а в концентрации и настрое, то есть чисто в психологических аспектах.

Остановленное падение

К слову, «Милан» мог упасть еще глубже в этом противостоянии. Потому что еще через пять минут после гола Мхитаряна дальний удар Чалханоглу сотряс штангу ворот «россонери». Получился бы очередной виток противостояния Хакана и его бывшей команды. Хотя они и так друг друга не переваривают и не упускают шанса насолить.

К исходу получаса «Милан» еще и пенальти получил в свои ворота. Мартинес так ловко смещался по штрафной Меньяна справа к центру, что запутал и Томори, и Кьера, и главного арбитра Хесуса Хиля Мансано, который после падения аргентинца показал на «точку» и даже достал для Кьера желтую карточку.

Но очень оперативно сработал ВАР, который продемонстрировал, что Томори просто упал, а Кьер легонько приобнял Лаутаро, даже повтор смог передать эту легкость касания. Судья же больше внимания обращал на ноги, которые Мартинес пытался заплести о незадачливого датчанина, но тот как-то виртуозно умудрился не наступить и не коснуться форварда. С такой ловкостью в переполненных трамваях Кьеру был бы почет.

Отдельное удовольствие при просмотре повтора – выражение лица Мартинеса, который еще в полете зафиксировал взглядом фигуру главного судьи и независимо от положения падающего тела не спускал с него глаз, отыгрывая катастрофу фола по полной программе. Надо отметить, что ВАР был быстр, судью позвали на просмотр повтора лично почти сразу же.

В чемпионате России обычно перед тем, как позвать главного арбитра, такое ощущение, проводят совещание со всем судейским корпусом на Дальнем Востоке, созваниваясь с каждым принимающим решение персонально. Либо успевают раскидать партию в покер, чтобы вынести вердикт. Во всяком случае, времени, которое занимает просмотр ВАР в РПЛ , на это все хватило бы. И только потом зовут главного судью, чтобы он все равно сам все обдумал.

Плавное выравнивание

За первые полчаса игры «Интер» пробил по воротам «Милана» шесть раз, трижды попав в створ. У «россонери» ноль попыток, но больший процент владения мячом. Бесполезного. К 40-й минуте у «Интера» было уже 11 ударов против одного у «Милана». И только за последние пять минут тайма «россонери» пробили еще четыре раза, правда, все неточно.

Во втором тайме «Интер» уже в большей степени опирался на счет и на тот куш, который сорвал своим лихим кавалерийским наскоком на старте. Больше рисковать и раскрываться не хотелось. А «Милан» не мог толком перестроиться, чтобы расшатать построения «нерадзурри». Сказалась нехватка Леау, который пропускал игру.

Да и в начале встречи пришлось делать вынужденную замену из-за травмы Беннасера. «Россонери» в большей степени уперлись в потолок возможностей влияния на ход матча. Опять же, это не значит, что со стартовыми ресурсами они обязаны были сыграть плохо. Они могли выстоять и провести свою игру. А вот сил на какие-то изменения по ходу встречи, когда все уже пошло наперекосяк, у них было меньше, чем у «Интера».

Но и при этом определенные шансы размочить счет, усилить интригу перед ответной встречей были. Взять хотя бы попадание Тонали в штангу. Да и за весь второй тайм «Милан» пробил восемь раз, а «Интер» — пять. Конечно, теперь вероятность успеха «Милана» кажется призрачной. Но не нужно забывать, что если в паре «Реала» с «Манчестер Сити» все решит то, какая из команд в Англии сыграет качественнее и надежнее, то в паре «Интера» и «Милана» судьба противостояния решится в том, какая из команд меньше напортачит и совершит ошибок.