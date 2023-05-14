Антонио Карбахаль — чтобы помнили…

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вчера, 22:49

Ещё раз о легенде мексиканского футбола Антонио Карбахале. Сделаем некоторые поправки к предыдущей статье о нём. А также представим очередную порцию фото с его участием.

Меня очень заинтриговал тот факт, что разные, причём весьма авторитетные, источники указывают разное количество матчей за сборную Мексики, сыгранные вратарём Антонио Карбахалем. Чаще всего указывают на 47 матчей. В том числе это количество игр указывает и сайт его клуба Леон. И сайт RSSSF, и другие.

Надо сказать, что упомянутые ресурсы консультирует историк и статистик, мексиканец Эрик Ф. Луго.

А вот сайт IFFHS , а также некоторые версии сайта Википедии говорят о 48 матчах.

Об этой нестыковке я спросил у своего мексиканского приятеля, исследователя Эдуардо Мендоса. И тот предположил, что сайт RSSSF не учитывает матч Мексика — Испания, сыгранный в Мехико 26 мая 1950 года перед поездкой на ЧМ -50.

Вот протокол того матча на сайте RSSSF:

В воротах сборной Мексики по их версии был Рауль Кордоба.

Но вот что писали мексиканские и испанские газеты о составах команд. Это мексиканская газета El Informador от 27 мая 1950:

Как видим, состав Мексики на сайте RSSSF практически не совпадает с газетным. Конечно, в газете могли напечатать (и чаще всего так и было) прозвища игроков. Но в воротах играл Антонио Карбахаль.

И вновь обращаю ваше внимание на то, что даже в мексиканской прессе в то время фамилия вратаря написана через букву "v”, а не через "b” — Carvajal. Об этом немного разъясняли в прошлой статье.

С учётом этого «потерянного» матча в активе Карбахаля действительно должно быть 48 матчей. Из них 33 игры были в рамках Кубка мира с 1950 по 1966 годы (11 матчей в финальных стадиях, 22 в отборе). На Панамериканских Играх Карбахаль сыграл в 5 матчах (4 в 1952 г., и 1 матч в 1960). Остальные матчи были товарищескими — 10 игр.

Прошлый раз было сказано, что в столице Мексики городе Мехико Карбахаль сыграл 16 матчей, в которых Мексика ни разу не проиграла, а вратарь пропустил всего 4 гола. Придётся «подпортить» эту статистику: с Испанией 26 мая 1950 г. играли именно в Мехико. Матч проигран, 3 гола пропущено Карбахалем.

Теперь обещанные фото. Их на самом деле много.

В своём первом матче за Мексику, на Маракане против Бразилии в матче открытия чемпионата мира 1950 г., Карбахаль был в жёлтом свитере.

Похоже, что в этой форме он провёл все 3 матча на турнире в Бразилии. А вот на ЧМ -58 в Швеции у него в игре против хозяев была очень своеобразная форма в цветочках:

Бывал он и таким на футбольном поле:

На следующем фото из 1958 года Карбахаль показывает 3 пальца:

Нет, это фото не с чемпионата мира в Швеции, где Карбахаль сыграл на третьем своём мундиале. Это фото с матча Леон — Гвадалахара в чемпионате Мексики. Но очень колоритно!

А затем были и 4 пальца — это уже точно в 1962 году, когда он стал самым первым и на тот год единственным футболистом, сыгравшим на 4 мундиалях:

Это тоже после ЧМ -62, когда он получил прозвище Cuatro Copas (Четыре Кубка):

Пять пальцев на руке после пятого своего мундиаля в 1966 г. Карбахаль специально для фотографов не показывал, но в игре бывают всякие моменты:

На свой последний матч в карьере — это была безголевая ничья против Уругвая на ЧМ -66 — Антонио Карбахаль также вышел в жёлтом свитере.

После единственного матча на чемпионатах мира, в котором Карбахаль не пропустил ни гола, он снял с себя ту жёлтую форму и подарил её президенту мексиканской федерации. А на фото после матча на Уэмбли против Уругвая на ЧМ -66 он без жёлтой формы:

Антонио Карбахаль в юности пробовал себя и в американском футболе. Мяч там своеобразный, ловить его сложно. Один из тренеров клуба Эспанья увидел, как Карбахаль ловко ловил своенравный мяч. И предложил игроку подписать контракт с клубом.

Кстати, с одним из контрактов у Карбахаля была курьёзная ситуация. Оказалось, что Карбахаль подписал контракт не с тем клубом, но эта команда стала его на долгие годы. Речь о клубе Леон.

На фото Карбахаль с овальным мячом американского футбола:

У Карбахаля была крепкая семья, с супругой они прожили более 50 лет вместе, у них было много детей (по нашим меркам много):

Прощание с легендой мексиканского футбола проводили на стадионе клуба Леон. Гроб с телом был установлен прямо в воротах.