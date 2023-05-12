«Челси» — чемпион по промахам с трансферами. Эти игроки не оправдывают затрат клубов АПЛ

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вчера, 18:11

Предварительные итоги трансферной кампании 22/23.

Традиционно АПЛ впереди планеты всей по количеству денег, вливаемых на трансферы. Летом всех поражала сделка «Манчестер Юнайтед» и «Аякса» по вингеру Антони, зимой шаблон разорвал «Челси». Как следствие, и наиболее яркие трансферы со знаком «минус» — тоже оттуда. Прямо сейчас уже можно назвать несколько переходов, которые оставляют недосказанность за несколько туров до окончания чемпионата.

Энцо Фернандес («Бенфика» — «Челси», 121 млн евро)

Сделка между португальским коллективом и английским грандом взорвала рынок, поскольку совсем недавно «аристократы» провернули другой дорогостоящий трансфер – увели Михаила Мудрика из-под носа «Арсенала», а сумма отступных «Шахтёру» составила больше 100 миллионов евро с учетом бонусов (впрочем, этим лондонцы не ограничились). Как бы «синие» ни старались, сбить цену на футболиста «орлов» не получилось – и пришлось платить полную стоимость.

Понятно было, что из-за огромного числа новичков мало кто сможет показать свой максимум сразу – слишком много вводных, на которые сложно повлиять. Тут и время на адаптацию, и налаживание новых командных связей, и необходимость доставать «Челси» из середины турнирной таблицы. Энцо стал заложником ситуации, в которой начать окупать потраченную сумму с первых же матчей невозможно.

Хавбек сборной Аргентины, выступавший за «Бенфику», безусловно, талантлив – наиболее ярко его качества проявляются, когда концепция игры команды строится вокруг владения мячом. И как раз из последнего вытекает еще одна причина, по которой полузащитник выпадает из игры. Новый главный тренер «аристократов» Фрэнк Лэмпард периодически прибегал к построению «автобуса», когда играть требовалось с топ-соперником. И в такой парадигме качества Фернандеса оборачиваются против «синих» — молодой футболист слишком часто выпадает из игры «Челси», когда те действуют от глухой обороны.

Возможно, в дальнейшем Энцо сделает качественный рывок вперед. Но в нынешних условиях однозначно оценить его трансфер невозможно.

Антони («Аякс» — «Манчестер Юнайтед», 95+5 млн евро)

На приобретении бразильского вингера летом настоял новый менеджер манкунианцев Эрик тен Хаг, который работал с ним в голландском коллективе. Ценник на Антони почти в 100 млн евро продиктован ситуацией, в которой проводились переговоры.

Для «Аякса» это был проверенный лидер, качества которого они научились эффективно использовать – боссы клуба не хотели терять такого игрока, и потому заломили заоблачную цену. Только не учли, что для «Юнайтед» это цветочки.

В итоге «красные дьяволы» получили, что хотели, – пусть и втридорога – а сам Антони оказался в условиях, когда от него требуют соответствовать потраченной сумме, что для него в принципе невозможно.

Сейчас 23-летний бразилец получает времени на поле почти столько же, сколько Джейдон Санчо. Плюс демонстрирует сопоставимую статистику – 4 гола и 1 ассист. Англичанин в результативности его даже обходит – 5 мячей и 2 передачи. Сравнение с вингером, чей трансфер называют неудачным, — это уже тревожный звоночек.

Дарвин Нуньес («Бенфика» — «Ливерпуль», 75+25 млн евро)

Уругваец перешел в «Ливерпуль» в момент, когда команду покидал Садио Мане, а потому изначально Дарвина воспринимали как замену сенегальцу – пусть они и выступают на разных позициях.

После многократных попыток заиграть Нуньеса на острие Клопп все же решил сдвинуть его на фланг, а в зимнее трансферное окно «красные» приобрели еще одного нападающего, поэтому возникло ощущение, что с первоначально поставленной целью уругвайский форвард не справился.

Впрочем, Дарвин не так плох – 9 голов и 3 ассиста в первый же сезон в настолько конкурентной лиге – это хорошее начало. Проблема в том, что компенсация в 75 миллионов евро заставляет ждать от него большего.

Рахим Стерлинг («Манчестер Сити» — «Челси», 56,2 млн евро)

Все просто – Рахим предельно хорош в такой системной команде, как «Ман Сити». Пеп Гвардиола пропагандирует четкие и понятные принципы игры, так что Стерлинг понимал свои функции и давал результат. Отсюда 18+15 и 17+13 по системе «гол+пас» в сезонах 2017/18 и 2018/19 – да даже в последний год в составе «горожан» нападающий забил 13 мячей, что в 3 раза больше, чем сейчас.

В «Челси» его особенность помножилась на хаос, который воцарился в клубе после смены владельцев. Очертаний игровой концепции «аристократов» не было видно и до ухода Грэма Поттера – лишь непосредственно перед увольнением ему удалось сформировать костяк и выбрать основную схему.

Как следствие, при регулярном попадании в стартовый состав Рахим не забивает в чемпионате с начала января, а за весь весенний отрезок отличился лишь одной результативной передачей.

Михаил Мудрик («Шахтёр» — «Челси», 70 млн евро)

У украинского вингера хорошие физические данные, он способен вскрывать фланг на скорости, подобно Грилишу или Антони – и именно из-за того, что за них в свое время английские гранды заплатили в районе 100 млн евро, аналогичную компенсацию захотел получить и «Шахтёр».

По этой причине переговоры с «Арсеналом» затягивались – «канониры» не хотели возвращаться к временам, когда тратили больше денег, чем стоило бы. Этим и воспользовался «Челси», который зимой решил знатно обогатить скромные клубы.

В составе «синих» Михаил еще даже не закрепился в старте и чаще выходит на замену, а за 20 матчей на счету футболиста – скромные 2 голевые передачи и 0 голов.