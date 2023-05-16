Первый трофей в истории «Краснодара». «Быки» готовятся к «Уралу» — ничья с «Зенитом» может помешать

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вчера, 15:16

Оставили слишком много эмоций, потеряли Ленини.

Кто пробьется в финал Кубка России и встретится с ЦСКА , станет известно уже завтра. «Урал» уступил «армейцам» в двухматчевом противостоянии, но имеет второй шанс на проход в решающую стадию – на их пути стоит «Краснодар», который весной набрал отличный ход, успел огорчить «Зенит» в день празднования чемпионства, а в Кубке выбил фееричный «Акрон», неуступчивый «Ростов» и бойкий «Ахмат».

«Урал» преодолевает спад

Сложно сказать, стоит ли вообще связывать последние результаты «шмелей» со спадом или кризисом. Такое впечатление есть в основном из-за яркого отрезка после прихода Виктора Ганчаренко. Начиная с кубкового матча против «Торпедо» в конце сентября, уральцы не проигрывали на протяжении 16 встреч подряд. В эту серию попали игры против «Локо», «Ростова», ЦСКА , «Спартака». Между тем сам наставник отмечал, что на первых порах футболистам «Урала» нужен был позитивный импульс, поэтому упор делался на результат, а не на адаптацию к новым принципам. Работа над содержанием началась чуть позднее.

Но надо оценивать этот период объективно – екатеринбуржцы выступали намного выше своих реальных способностей. По подбору футболистов «Спартак», «Ростов» и ЦСКА на порядок сильнее. И в апреле-мае «армейцы» показали – даже если «Урал» играет с ними на равных за счет организации, добиться результата москвичам помогает индивидуальное мастерство. В то же время на встречи с какими командами пришлась неудачная серия «шмелей»? Поражения «Уралу» нанесли «Динамо» (когда шло в топ-5), «Зенит» (чемпион страны), ЦСКА (2-е место), «Ростов» (топ-3). Из всех этих поединков неудовлетворительно можно оценить разве что проигрыш «Ахмату» — но грозненцы и сами сейчас в топ-5, плюс матч проходил на территории «Ахмата», а там коллектив неуступчив. При этом ничьи с «Краснодаром», «Пари НН», победа над «Оренбургом» позволяют держаться подальше от зоны стыков.

Резюмируя, неудачная серия «Урала» пришлась на матчи с топ-соперниками, поэтому негативно оценивать работу команды не стоит – в то же время спад мог негативно сказаться на атмосфере в раздевалке. Это, помимо разницы в классе, главный фактор риска при поединке с «быками».

«Краснодар» борется за топ-5

Сами южане при Владимире Ивиче находятся на сильном подъеме. В последних 7 встречах чемпионата перед зимней паузой «горожане» под руководством Александра Сторожука одержали лишь 1 победу и рисковали откатиться с 7-й строчки на 9-ю. Весной после ничьей с «Торпедо» последовали победы над «Динамо», «Химками», «Пари Нижним Новгородом» и «Сочи» при одном поражении – от «Локомотива». Проиграв «Спартаку», «быки» поделили очки с «Уралом», обыграли «Крылья Советов», отправились в Санкт-Петербург к праздновавшему чемпионство «Зениту» — и не дали набрать 3 очка. Последний поединок дает настолько сильный импульс, что южане могут еще сильнее преобразиться на финишной прямой.

Сербский менеджер получил усиление и сформировал несколько игровых сочетаний, увеличив вариативность стартовой обоймы – лидерами становятся Кади Борхес, Кевин Ленини, продолжает прогрессировать Никита Кривцов, стал чаще забивать Джон Кордоба.

При этом есть достаточно факторов риска, на которых может сыграть «Урал». Прежде всего, травма этих самых лидеров – Кривцов и Кади не играли в последних 3 встречах. Как раз в этот отрезок «горожане» не смогли одолеть «Урал» и с трудом набрали 3 очка с «Крыльями». В поединке с «Зенитом» травму получил еще и Ленини. Ивичу придется перекраивать центр поля – и даже при том, что у него есть наигранные сочетания и топ-хавбек Сперцян, разница в классе на остальных двух позициях будет чувствоваться.

Кубок важен всем

Среди оставшихся нет команд, которые пожертвовали бы Кубком ради чемпионата. ЦСКА победой в турнире может начать новую эпоху – Владимир Федотов имеет задатки тренера «красно-синих» на долгие годы.

Да и финальная игра будет уже после окончания чемпионата. Следовательно, не будет мешать финишу сезона в РПЛ – а «армейцам» на этом этапе предстоит бороться за серебро лично со «Спартаком» и «Ростовом», а также останавливать напирающий «Краснодар».

Ивичу нужен аргумент в пользу положительной оценки стартового отрезка своей работы. Пока она неочевидна. Позиции «быков» в чемпионате несильно улучшились – 6-е место вместо 7-го, только отрыв от команд ниже увеличился. Победа в Кубке же не оставит боссам коллектива поводов для сомнений – это будет первый трофей в истории «Краснодара». Есть только незначительное «но» — кубковый матч с «Уралом» пройдет через 4 дня после энергозатратного поединка с «Зенитом» и за 4 дня до принципиального столкновения с «Ростовом». Чтобы обогнать «Ахмат» и залететь в пятерку РПЛ , очки терять никак нельзя – велик соблазн дать отдохнуть лидерам.

«Уралу» в короткой перспективе важно продолжить позитивный импульс – после серии неудач «шмели» только начали снова набирать очки. И за 3 тура до финиша важно не проиграть «Крыльям», «Химкам» и «Сочи» — команда Ганчаренко по-прежнему близка к зоне стыков. Для этого любая победа – плюсик в карму. Тем более над «Краснодаром». Тем более в полуфинале Кубка – этот трофей уральцы уже уступили дважды, оба раза – «Локомотиву».