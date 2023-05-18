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«Ман Сити» разбил «Реал». 4:0 – а могло быть хуже

сегодня, 00:45
Бернарду Силва

«Горожане» в финале ЛЧ сыграют с «Интером».

Ощущение дежавю

Начало матча мы уже видели. И не раз. Именно в этом противостоянии. Даже неделю назад было примерно то же самое. «Манчестер Сити» сразу обрушился на «Реал», но только в Мадриде испанцы выстояли и забили первыми, сделав сценарий нетипичным. Сложно его было назвать таким и в противостоянии год назад. А вот теперь «горожане» сделали то, чего не добивались ранее: превратили стартовый натиск в голы и не дали «Реалу» вернуться в борьбу.

Уровень доминирования в первой половине матча казался невероятным. С таким преимуществом «Сити» не играл даже в самых выдающихся матчах в Англии. К моменту с голом хозяева нанесли восемь ударов по воротам, причем три пришлись в створ, и Куртуа уже к этому эпизоду наиграл на главного героя «Реала». В очередной раз. Но даже его подвигов мало, когда команда не помогает.

В первой половине тайма «Реал» владел мячом менее 20 процентов времени, а точность его передач едва превышала 60 процентов. Тогда как у «Сити» она перевалила за 90. Интенсивным прессингом «Манчестер» накрывал соперника и просто не давал поднять голову.

Личный реванш

Отдельные выводы «горожанами» были сделаны по поводу Винисиуса, который стал в нынешнем «Реале» и в этом противостоянии главной угрозой. В Испании ему удавалось проводить забеги, пусть редкие, но эффективные. Здесь же показателен эпизод при счете 0:1, когда бразилец снова грозил умчаться к воротам, но невероятным рывком Уокер его настиг и накрыл. Этот эпизод не стоит недооценивать. Забей Винисиус – и «Реал» опять бы вернулся в игру, как он это умеет делать на ровном месте, цепляясь за отдельные эпизоды.

Задачей «Сити» было не позволить создать такие эпизоды. Но подобным мог стать, например, дальний удар Крооса, когда мяч угодил в перекладину. Эта попытка стала вообще единственной в первом тайме со стороны «Реала». И могла стать голевой. Было бы вполне в стиле мадридцев. Но теперь удача была уже не в руках мадридцев.

Не только Винисиус не мог сыграть в свой футбол. Но и Модрич – было заметно, как он ошибался в передачах под прессингом у своей штрафной. И Камавинга допускал ошибки, не выдерживая натиска на своем фланге. Может быть, «Реалу» удалось опять связать Холанда, но злее остальных на игру после мадридского матча был не Эрлинг, а совсем другой персонаж. Который во многом сделал результат теперь.

Эксперты отдельно отмечали после матча недельной давности очень слабую игру Бернарду Силвы, который потерялся на поле, а к концу явно устал и совершал очевидные ошибки. Эти неудачи преобразовались в сверхнастрой, который позволил Силве разрывать фланг Камавинги и Винисиуса. Когда португалец оформил дубль в первом тайме, уже не было сомнений в том, как завершится встреча. Слишком уж убедительным и бескомпромиссным выглядел футбол «Сити». 13 ударов за тайм против одного, 72 процента владения мячом с девятью точными передачами из десяти.

Робкие попытки

Третий и, пожалуй, последний эпизод, когда «Реал» еще мог теоретически вернуться в игру, случился в начале второго тайма. Мощный удар Алабы со штрафного вытащил из-под перекладины Эдерсон. Это был один из всего лишь трех точных ударов «Реала» в этом матче. Но во втором тайме, по крайней мере в первой его части, опасных моментов почти не было. «Сити» успешно нейтрализовал любые попытки «Реала» вернуться в борьбу.

Анчелотти пришлось применять привычные перестановки. Он убрал Модрича и Крооса, переместил Алабу на фланг, а Камавинга и Тчуамени составили компанию Вальверде в центре поля. Собственно, такой и видится полузащита будущего у «Реала», однако она еще не готова в подобном виде переламывать ход матчей и быть стабильно эффективной. Все-таки переход от принесшего массу наград сочетания Модрича и Крооса к более молодым комбинациям окажется не таким безболезненным, как хотелось бы и планировалось «Реалом». А от его плавности зависит в целом будущее мадридцев, которым светит перестройка в ближайшие годы. Она может пройти уже без трофеев. Так что мы могли наблюдать в этом матче закат длинной славной эпохи. Впрочем, это совсем другая тема, и будущее покажет ее актуальность.

Явный перевес

Статистически второй тайм прошел при небольшом перевесе «Реала», который мячом владел уже 52 процента времени, нанес шесть ударов. Однако из всего лишь трех попыток «Сити» две оказались результативными. Разгром со счетом 4:0 лишь со стороны выглядит чрезмерным. Содержание игры подразумевало и более крупный счет. УЕФА насчитал у «Сити» 69 проведенных атак против 27 у «Реала».

В последний раз «Реал» в Лиге чемпионов проигрывал столь крупно 14 лет назад. В марте 2009 года со счетом 4:0 мадридцев разгромил «Ливерпуль». Для Хосепа Гвардиолы лично эта победа стала сотой в Лиге чемпионов. Но Карло Анчелотти он еще не догнал. Итальянец лидирует со 107 победами. Между ним и Гвардиолой находится Алекс Фергюсон, у которого 102 победы. Но Гвардиола добрался до этой отметки быстрее них – за 160 матчей. Анчелотти пересек отсечку в сто побед за 180 матчей, а Фергюсон – за 184.

Не догнал испанец итальянца и по другому глобальному показателю – числу финалов Лиги чемпионов. Для Гвардиолы он будет четвертым в карьере, а у Анчелотти их пять, что является рекордом. Причем в четырех случаях итальянец побеждал в финалах. А вот у Хосепа две победы в трех попытках. Обе победы его были добыты с «Барселоной», последняя – в 2011 году. С «Сити» он был близок к успеху, когда вышел в финал в 2021-м, но тогда проиграл «Челси».

В финале, который будет сыгран в Стамбуле 10 июня, безусловно, явным фаворитом станет «Сити», который не проигрывает 23 матча (19 побед и 4 ничьих) во всех турнирах. Но любопытно, что предстоящая встреча «Манчестер Сити» и «Интера» станет первой официальной игрой в истории этих команд. И сразу – финал главного турнира.

sinclair
АВТОР
Сергей Иванов
Оценочные суждения
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Оценочные суждения
Манчестер Сити 4:0 Реал  Стадион «Этихад Стэдиум»
Источник: Soccer.RuФото: Твиттер ФК «Манчестер Сити»
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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Fghhhij (раскрыть)
сегодня в 11:45
Деньги шарлатану доверять не будут. Вон - в псж и мю доверяли деньги хз кому, и ща в челси - и поэтому у них ни лч нет, ни игры.
ТОП-тренер будет рулить ТОП-клубом. И вряд ли он опустится на уровень Эвертонов и Ром)))
Пеп изменил футбол! После 2009 года Шахтер, Германия, Испания, Бавария, МС и еще много кого заиграли по-другому. Именно с его подачи Нойер стал "вратарем-моталой" - тоже мини-революция!
А его треугольнички на флангах, система прессинга на чужой половине и временами ложные роли практически всех в МС, то, как он повлиял на диджитал-френдли тренеров новой формации типа Нагельсмана, - это продолжение его революции, закрепление результатов.
Он развивается, крепнет! В МС сейчас нет игроков с дриблингом иньесты и месси, но зато есть еще более совершенная СИСТЕМА!
Сияй, священная лысина!
Гений!
Fghhhij
Fghhhij ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 11:37
Лысый шарлатан без денег - 0
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:31
Этот Сити стоит превозносить, т.к. взяли премьер-лигу и возьмут лч в доминирующем стиле. Браво, деньги - Сити - это не деньги в первую очередь, но во вторую - деньги. Ничего плохого в богатстве не вижу. Вот челси стал грандом, когда деньги пришли. Сити - сейчас тоже станет после финала. Но деньги без мозгов - это про мю и псж современные. И про интер на рубеже веков. КДБ был нужен всем, как и Холланд. Про празднование первого гола - так Сити - это пока что не кубковая команда - пока она доминировала лишь в чемпионате. Случайные голы реала, не вытекающие из игры, ничего бы не изменили. Какая разница - счет 2-1 тоже устраивал сити. У сити все линии лучше, кроме, естественно, вратарской. Да и тренер сильнее. Вам когда кто-то нравится - типа Реала или Рона - вы находите любую мелочь, чтоб похвалить. А когда кто-то не нравится, как само-собой переоцененный и уже вконец постаревший Месси (который все равно один из топ-10 игроков в истории), то вы придираетесь даже к способу празднования)))
Как я и писал в комменте прежде, Реал после 1-1 дома потерял всякие шансы и его ждет судьба лейпцига. Дождалась))) И зря реал превозносили после ничьей (!) дома. Дома надо было побеждать, а потом тут окопаться))) То у вас пеп лысый шарлатан, то он сделал ненужных игроков лучшими))) Ахаха!!!!!
Elliada
Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 10:57
Если бы они договорились, то дали бы Холанну забить. А он 3 момента 100%-ных запорол. Сити без его помощи вышел в финал, как и 2 года назад. Если он в финале не забьет, можете забирать. Набиватель статистики, не более.

Почему Гвардола радовался? Он в финал вышел. Нужно было грустить?
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:54
Спасибо за адекватный комментарий. Кстати, Гвардиола тоже считает, центр поля всё решил, поэтому похвалил Родри и отметил его заслугу выше Холанна
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:10
Я обратил внимание на их празднование. Сложилось впечатление, что Сити договорился с Пересом о сдаче матча и взамен в 2024 году они продадут Холланда в Реал.
Иначе откуда такое безудержное веселье у того же Пепа, кому как не ему знать что такое больно в Лиге Чемпионов, постоянно вылетает после Барсы.
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 09:25
Скучная ЛЧ в этом сезоне.Никаких камбеков,никаких неожиданностей,в общем неинтересно.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 09:23
Центр поля проиграли вчистую
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 09:21, ред.
" Браво деньги "? это ещё почему? кому-то ещё нужны были Бернарду Силва, Де Брейне, Родри кроме Пепа? Это он их сделал лучшими в мире на данный момент
Ман Сити Пепа это не деньги в первую очередь.
Но превозносить этот Сити не стоит, и АПЛ могли проиграть в один из самых слабых сезонов АПЛ, когда все сдали и ЛЧ могут не выиграть когда и Реал уже н пенсионерах и барса никакая и у немцев проблемы.
Вчера показательным было празднование первого гола, ничего не меняется, первый гол большие кубковые команды не празднуют так активно, перегореть на раз два, хорошо что Кроос чуть не точен был и что мяч к Бернарду Силве отскочил и сами себе сливочные вкатили.
Сити был гораздо сильнее Реала во вчерашнем матче по одной лишь причине - Реал закончился в середине поля.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 08:58
Надеюсь Интер выиграет . Не хочу арабских чемпионов
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:56
    Realistroni
    Realistroni
    сегодня в 08:39
    Буду болеть за Интер, против Гвардиолы, в любом случае.
    arsenVS
    arsenVS
    сегодня в 08:36
    Сити в фантастической форме и по делу разгромил Реал. Мадрид ни имел ни единого шанса что то вчера сделать. Но я думаю не стоит так легко списывать Интер со счета. Финал есть финал и там каждый может показать невероятную игру. Верю что Интер даст бой и так легко как вчера Сити точно не будет.
    Amiralla
    Amiralla
    сегодня в 08:18
    Интеру стало страшно...
    4mqnx66fe77u
    4mqnx66fe77u
    сегодня в 08:14
    Удачи Сити в финале, они заслужили. Пеп просто создал машину, сметающую всех на своем пути. Мне как фанату Реала, очень обидно, что Пеп никогда не возглавит Реал.
    Elliada
    Elliada ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
    сегодня в 08:03
    Гвардиола - очень классный менеджер. Годами он делал ставку на АПЛ, о чем он сам много раз говорил. Когда АПЛ выигрывать стало обыденностью, он переключился на ЛЧ. 2 финала за 3 года + в прошлом сезоне чуть-чуть не повезло. Сити готов выиграть ЛЧ, и вообще все 3 трофея.

    Я бы не сказал, что Анчелотти перехваленный. Но думаю, что победа в ЛЧ 2022 это не его заслуга. Реал выиграл благодаря удаче и мастерству игроков, а тренерского вклада я не увидел.
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 07:56
    Пока Ливерпуль треплется про месть, Сити делом доказывает. Вот как нужно мстить. Просто уничтожили Реал. Даже Бавария отделалась легче. Сити выходит во второй финал ЛЧ за последние 3 года, что доказывает, что МС вышел на новый уровень. Можно единожды выйти в финал благодаря удаче и удачному стечению обстоятельств, как это делали ПСЖ и Тоттенхэм, но Гвардиола создал идеальный механизм, способный давать результат многие годы. Остался последний шаг - выиграть финал. Сити фаворит, но легко не будет. Верю, что Сити выиграет ЛЧ.
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин
    сегодня в 07:36
    ГЕНИЙ ГВАРДИОЛЫ
    Пеп создал лучшую команду в истории футбола - и это не Барса!
    1. Вылет от Монако - но там была сырая команда первогодок и Мбаппе за Французов.
    2. От Ливерпуля - один гол забили из офсайда.
    3. Тоттенхэм - один гол забили с возможной руки (а может и нет) - похоже на заговор против богатого клуба.
    4. Лион - все по делу.
    5. Челси - перегорели, создали 1 момент.
    6. Реал - создали больше, чем противник. Но вылетели.
    7. В этом году такого не будет, надеюсь. Интер проиграет.
    При этом Пеп умудряется регулярно выигрывать САМУЮ БОГАТУЮ лигу мира с своеобразным вратарем (после Вити Балбеса не привыкать). Он научился наступать на горло своей сверхатакующей песне когда надо (игры с Баварией и Атлетико) и играть с таранным форвардом. И научился строить защиту, не мудрить с заменами, прививать команде бойцовский, кубковый характер.
    Вчера мы видели рождение нового топ-клуба - и имя ему - МС. После прохода Баварии - Реал и в будущем Интер - просто не вопрос!
    Эта команда ярких футболистов - Холланд, КДБ, Гюндоган, Бруно и т.д.
    Команда, которая не жалеет денег и на которую приятно смотреть! По игре заслужили минимум 3 лч. Но имеем то, что имеем! Зато было к чему стремиться все эти годы!
    Браво, Пеп! Размазал перехваленый Реал и перехваленного Анчи, как будто это Лейпциг. Ничья дома с фаворитом в первом матче - обычно ничего не значит. Обычно андердог едет затем огребать по-полной. Так и получилось!
    Браво, деньги! Браво, мастерство! Браво, создание больше всех В МИРЕ моментов!
    Браво клубу, который выиграет лч не на магии, везении, характере, а ПРЕЖДЕ ВСЕГО на качественной и инновационной игре!
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 07:13
    Реал не настроился совсем. Физические кондиции как никогда были слабыми, не было прессинга.
    Fghhhij
    Fghhhij
    сегодня в 04:25, ред.
    Тем приятнее будет смртреть, как трëхсоставные проигрывают финал Интеру.
    Сити - бесхребетный клуб. Как и лысый шарлатан. Все решают бабки.
    faneng
    faneng
    сегодня в 01:58
    Во что Реал вышел играть в этом матче?

    В оборонительный футбол? Но какая оборона при таких сонных Алабе и Милитао? Где констрактаки в исполнении Винисиуса и Бензема?

    В атакующий футбол? Но атак-то не было. И полузащита мяч не выигрывала и не держала.
    Гость
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