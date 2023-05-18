«Ман Сити» разбил «Реал». 4:0 – а могло быть хуже

1684359939

сегодня, 00:45

«Горожане» в финале ЛЧ сыграют с «Интером».

Ощущение дежавю

Начало матча мы уже видели. И не раз. Именно в этом противостоянии. Даже неделю назад было примерно то же самое. «Манчестер Сити» сразу обрушился на «Реал», но только в Мадриде испанцы выстояли и забили первыми, сделав сценарий нетипичным. Сложно его было назвать таким и в противостоянии год назад. А вот теперь «горожане» сделали то, чего не добивались ранее: превратили стартовый натиск в голы и не дали «Реалу» вернуться в борьбу.

Уровень доминирования в первой половине матча казался невероятным. С таким преимуществом «Сити» не играл даже в самых выдающихся матчах в Англии. К моменту с голом хозяева нанесли восемь ударов по воротам, причем три пришлись в створ, и Куртуа уже к этому эпизоду наиграл на главного героя «Реала». В очередной раз. Но даже его подвигов мало, когда команда не помогает.

В первой половине тайма «Реал» владел мячом менее 20 процентов времени, а точность его передач едва превышала 60 процентов. Тогда как у «Сити» она перевалила за 90. Интенсивным прессингом «Манчестер» накрывал соперника и просто не давал поднять голову.

Личный реванш

Отдельные выводы «горожанами» были сделаны по поводу Винисиуса, который стал в нынешнем «Реале» и в этом противостоянии главной угрозой. В Испании ему удавалось проводить забеги, пусть редкие, но эффективные. Здесь же показателен эпизод при счете 0:1, когда бразилец снова грозил умчаться к воротам, но невероятным рывком Уокер его настиг и накрыл. Этот эпизод не стоит недооценивать. Забей Винисиус – и «Реал» опять бы вернулся в игру, как он это умеет делать на ровном месте, цепляясь за отдельные эпизоды.

Задачей «Сити» было не позволить создать такие эпизоды. Но подобным мог стать, например, дальний удар Крооса, когда мяч угодил в перекладину. Эта попытка стала вообще единственной в первом тайме со стороны «Реала». И могла стать голевой. Было бы вполне в стиле мадридцев. Но теперь удача была уже не в руках мадридцев.

Не только Винисиус не мог сыграть в свой футбол. Но и Модрич – было заметно, как он ошибался в передачах под прессингом у своей штрафной. И Камавинга допускал ошибки, не выдерживая натиска на своем фланге. Может быть, «Реалу» удалось опять связать Холанда, но злее остальных на игру после мадридского матча был не Эрлинг, а совсем другой персонаж. Который во многом сделал результат теперь.

Эксперты отдельно отмечали после матча недельной давности очень слабую игру Бернарду Силвы, который потерялся на поле, а к концу явно устал и совершал очевидные ошибки. Эти неудачи преобразовались в сверхнастрой, который позволил Силве разрывать фланг Камавинги и Винисиуса. Когда португалец оформил дубль в первом тайме, уже не было сомнений в том, как завершится встреча. Слишком уж убедительным и бескомпромиссным выглядел футбол «Сити». 13 ударов за тайм против одного, 72 процента владения мячом с девятью точными передачами из десяти.

Робкие попытки

Третий и, пожалуй, последний эпизод, когда «Реал» еще мог теоретически вернуться в игру, случился в начале второго тайма. Мощный удар Алабы со штрафного вытащил из-под перекладины Эдерсон. Это был один из всего лишь трех точных ударов «Реала» в этом матче. Но во втором тайме, по крайней мере в первой его части, опасных моментов почти не было. «Сити» успешно нейтрализовал любые попытки «Реала» вернуться в борьбу.

Анчелотти пришлось применять привычные перестановки. Он убрал Модрича и Крооса, переместил Алабу на фланг, а Камавинга и Тчуамени составили компанию Вальверде в центре поля. Собственно, такой и видится полузащита будущего у «Реала», однако она еще не готова в подобном виде переламывать ход матчей и быть стабильно эффективной. Все-таки переход от принесшего массу наград сочетания Модрича и Крооса к более молодым комбинациям окажется не таким безболезненным, как хотелось бы и планировалось «Реалом». А от его плавности зависит в целом будущее мадридцев, которым светит перестройка в ближайшие годы. Она может пройти уже без трофеев. Так что мы могли наблюдать в этом матче закат длинной славной эпохи. Впрочем, это совсем другая тема, и будущее покажет ее актуальность.

Явный перевес

Статистически второй тайм прошел при небольшом перевесе «Реала», который мячом владел уже 52 процента времени, нанес шесть ударов. Однако из всего лишь трех попыток «Сити» две оказались результативными. Разгром со счетом 4:0 лишь со стороны выглядит чрезмерным. Содержание игры подразумевало и более крупный счет. УЕФА насчитал у «Сити» 69 проведенных атак против 27 у «Реала».

В последний раз «Реал» в Лиге чемпионов проигрывал столь крупно 14 лет назад. В марте 2009 года со счетом 4:0 мадридцев разгромил «Ливерпуль». Для Хосепа Гвардиолы лично эта победа стала сотой в Лиге чемпионов. Но Карло Анчелотти он еще не догнал. Итальянец лидирует со 107 победами. Между ним и Гвардиолой находится Алекс Фергюсон, у которого 102 победы. Но Гвардиола добрался до этой отметки быстрее них – за 160 матчей. Анчелотти пересек отсечку в сто побед за 180 матчей, а Фергюсон – за 184.

Не догнал испанец итальянца и по другому глобальному показателю – числу финалов Лиги чемпионов. Для Гвардиолы он будет четвертым в карьере, а у Анчелотти их пять, что является рекордом. Причем в четырех случаях итальянец побеждал в финалах. А вот у Хосепа две победы в трех попытках. Обе победы его были добыты с «Барселоной», последняя – в 2011 году. С «Сити» он был близок к успеху, когда вышел в финал в 2021-м, но тогда проиграл «Челси».

В финале, который будет сыгран в Стамбуле 10 июня, безусловно, явным фаворитом станет «Сити», который не проигрывает 23 матча (19 побед и 4 ничьих) во всех турнирах. Но любопытно, что предстоящая встреча «Манчестер Сити» и «Интера» станет первой официальной игрой в истории этих команд. И сразу – финал главного турнира.