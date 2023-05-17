«Милан» не сдюжил. «Интер» — финалист Лиги чемпионов

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сегодня, 00:43

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«Милан» выжал из себя все

Кажется, что поражение со счетом 0:2 в первом полуфинале не было случайным для «Милана». Хоть оно и могло таким выглядеть со стороны. «Россонери» не собрались на старте, пропустили два быстрых мяча, но имели шанс все исправить. Просто не повезло. Нет. Ответная игра показала, что все более чем закономерно и справедливо.

На протяжении всего ответного матча не было отрезка, на котором «Милан» диктовал бы свои условия или владел инициативой. Контроль над матчем оставался у «Интера» с самого начала и до финального свистка, пусть для этого и не приходилось прилагать каких-то сверхусилий. Слишком уж немощным оказался «Милан».

Надеждой «россонери» мог стать ответ в стиле того же «Интера», то есть поход в атаку с первых секунд и быстрый гол в давлении. А при отставании в один мяч всегда можно зацепиться, да и соперник бы дрогнул. На деле же «Милан» оказался менее инициативным, чем в первой игре, где он еще проявлял эмоции. Здесь их почти не было. Кажется, «россонери» просто не могли сыграть иначе, не имели физических и технических средств устроить агрессивный прессинг. В таких случаях на выручку мог прийти эмоциональный заряд, но и его не оказалось. «Милан» выглядел выхолощенным со старта игры.

Фактически у «Милана» было всего два с половиной голевых момента за всю игру. У «Интера» их оказалось больше. Можно вспомнить дальний удар Эрнандеса в самом начале матча. Там не хватило точности. Потом был удар Диаса из убойного положения, но Онана прочитал замысел Браима и накрыл мяч. Наконец, примечателен прорыв Леау после ошибки Дармиана и его удар мимо дальнего угла. И все это уместилось в первый тайм. Во втором шансов вовсе почти не было.

Надежды «Милана» связывались с возвращением Леау, но Рафаэл оказался так же не готов к борьбе, как и вся команда. Это тот случай, когда форма лидера вполне соответствует форме всей команды. Он в ней растворился, по сути, создав лишь один опасный момент. Защитники «Интера» уверенно «съели» Леау, а других источников угроз у «россонери» не было.

Об отчаянном положении «Милана» говорят и замены. Стефано Пиоли прекрасно видел, что стартовое сочетание игроков вообще не справляется с поставленной задачей по спасению. Но первую замену он провел на 64-й минуте, и она была вынужденной – ушел травмированный Тиав, уступив место Калюлю. Последний, кстати, смог посмотреть из самой выгодной точки гол Лаутаро Мартинеса, потому что стоял, открыв рот, рядом с тремя партнерами в своей штрафной, когда Лукаку размышлял, как бы выкатить мяч на аргентинца.

А замены на коррективы в игре были проведены уже после пропущенного мяча, когда шансов на спасение не оставалось. Появились Салемакерс и Ориги вместо Мессиаса и Диаса, чья полезность с первых минут тоже вызывала вопросы. Других ходов Пиоли не предпринял. Он сам будто не верил в то, что его команда способна что-то изменить. И в этом главная проблема «Милана», который с первой до последней минуты смотрелся обреченно. А ведь речь о полуфинале Лиги чемпионов, где неизвестно когда еще окажется эта команда.

Урок собранности

На этом фоне «Интер» выглядел особенно уверенно и спокойно. Замены Симоне Индзаги показывали, что он прекрасно понимает развитие игры, а также располагает ресурсами для маневра. Получил травму в первом тайме Мхитарян – в качестве «Интер» не потерял, выпустив Брозовича. Потом выход Лукаку и Госенса точечно освежил необходимые позиции, чтобы «нерадзурри» не потеряли физического тонуса и концентрации.

Шутка ли, чем больше «Милан» нуждался в нажиме на соперника, тем меньше ему давали это делать. Мы назвали моменты «россонери» в первом тайме. За стартовые 45 минут «Милан» пробил по воротам соперника четыре раза с одним попаданием в створ, а у «Интера» было семь попыток с тем же одним попаданием.

Можно было ожидать, что во втором тайме «Интер» будет больше прижиматься, а «Милан» в отчаянии давить. Но нет. За весь второй тайм, когда «россонери» должны были азартно и агрессивно штурмовать ворота противника, они нанесли всего один удар по воротам. И тот неточный. Один! У «Интера» на этом же отрезке восемь попыток с тремя попаданиями в створ. И тут уже не так важно, что мячом «Милан» владел больше – в районе 55 процентов времени. «Милан» на данном этапе оказался просто командой более низкого класса, чем «Интер». В конкретный момент. И это касается всего: гибкости тренера, настроя команды, физических кондиций и кадровых ресурсов. Всего.

Шестой финал

Понятно, что в предстоящем финале Лиги чемпионов и «Манчестер Сити», и «Реал» будут фаворитами против «Интера». Но любителей интриги должна радовать форма «нерадзурри». Команда Индзаги подходит к решающему поединку в оптимальном состоянии. Эта победа стала для «Интера» восьмой подряд. Причем общий счет отрезка – 22:3. Отдельно стоит отметить, что в нынешней Лиге чемпионов «Интер» в восьми из 12 матчей не пропустил ни одного мяча. А в плей-офф вообще была только одна игра с пропущенными голами – ответная встреча с «Бенфикой» (3:3).