Роналду и много футболистов «Челси». Разочарования в АПЛ сезона 2022/23

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вчера, 14:02

Игроки, от которых ждали большего.

Вратарь

Уго Льорис («Тоттенхэм»)

Также подходит Менди. В прошлом году Эдуар был одним из лучших по проценту отраженных ударов в АПЛ . Теперь может уйти из «Челси». Но сенегалец не был многолетним лидером и капитаном богатого лондонского клуба. В отличие от Льориса в «Тоттенхэме». Француз признавал плохое ментальное и физическое состояние. Скатился в район Де Хеа по проценту сэйвов. Но Давид набрал «сухарей», у Льориса и этого нет.

Защитники

Сезар Аспиликуэта («Челси»)

Цоуфал и Семеду не порадовали. Но они не выигрывали ЛЧ и АПЛ , как Аспиликуэта. Сезар не настоял на своем и не ушел в «Барселону» вместе с Алонсо, как хотел. Мог стать чемпионом Испании. А оказался одним из разочарований сезона в АПЛ . Как правый защитник ветеран сыграл ужасно. Жаль, что Джеймс не смог всегда быть на поле, Рис принес бы «Челси» больше пользы как минимум в атаке.

Калиду Кулибали («Челси»)

В Серии А сенегалец приучил, что на него можно положиться. В сборной тоже играл здорово. Вместе с Менди и Мане стал чемпионом Африки, а потом без Садио сыграл на чемпионате мира. Но в «Челси» у Кулибали не пошла игра. А новости из Неаполя огорчали и радовали одновременно. Бывшая команда выиграла Серию А. Кулибали попал в клуб на границе эпох, уйдет, если новый тренер поставит на молодых защитников.

Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»)

Ленгле мог сыграть лучше. Чалета-Цар не справился в «Саутгемптоне», команда вылетела из АПЛ . Керер ошибался на разных позициях, но немец из «Вест Хэма» не сравнится с великим и ужасным Магуайром. Во-первых, Харри проиграл место в основе крошке Лисандро. Во-вторых, участие в нескольких легких матчах АПЛ не отменит грубые ошибки. С Харри надо прощаться, один из самых странных капитанов МЮ в истории.

Марк Кукурелья («Челси»)

Переплатили, отдав 60 млн фунтов, ведь Боэли не разбирается в футболе. Заодно испортили футболисту минимум год или даже всю карьеру. Марк ошибался в защите, плохо понимал напарников по флангу. Знаменитым стал случай, когда упрямо не пасовал на Мудрика. Чилуэлл оказался в лазарете, дорогущий испанский латераль получил игровое время, но его кудряшки развевались не после празднования голов в чужие ворота, а после досадного мотания головой.

Полузащитники

Антони («Манчестер Юнайтед»)

У МЮ есть на выбор Санчо и Антони. Но второму было проще. Во-первых, его пригласил лично тен Хаг, голландец предложил переплатить «Аяксу» за вингера. Во-вторых, как и Санчо, бразилец попал в команду, которая ищет себя в атаке. Созидательный багаж Сульшера ярче, чем багаж Тухеля в «Челси». Рэшфорд и даже юный Гарначо путь к чужим воротам нашли, а у Антони ничего не получилось. Впустую крутился на месте, футболист работал очень медленно.

Фабиньо («Ливерпуль»)

Фанаты «красных», спокойно. Здесь не худшие футболисты, а разочарования сезона. Многие игроки не тащили команду Клоппа в АПЛ , как приучили. И не все вернулись, как Александер-Арнольд весной. У Гакпо и Нуньеса были сложные отрезки, но они форварды. Забили парочку мячей – сразу герои. Фабиньо сложнее. Если Матип мало играл, то бразилец часто выходил на поле. И не останавливал соперников. Кадровые проблемы и усталость сказались. Но Фабиньо точно провел слабый для себя сезон.

Мэйсон Маунт («Челси»)

Многие выберут Стерлинга, но Рахим хотя бы дергался. А вот зимняя аренда Фелиша значила, что Поттер не рассчитывает на Маунта в основе «Челси» под нападающим. Пару лет назад атакующего хавбека считали надеждой команды на многие годы. Но нового Лэмпарда из него не получится. Маунт появлялся в двадцати турах АПЛ , но чаще всего выходил на замену в концовках матчей. Печально, что игрок такого таланта – самостоятельный, с ударом и пасом, так слабо провел сезон. Но у «Челси» катастрофа, потому их игроков так много в этом списке.

Михаил Мудрик («Челси»)

Пример создания игроку репутации через социальные сети. Попал в сети мемов, выбраться будет сложно. Сначала фанаты «Челси» придумали, что молодой вингер сразу заиграет, как в «Шахтёре», где его готовил к большой игре Де Дзерби, кандидат на звание тренера года в АПЛ . Потом подключились проблемы всего «Челси». Мудрик пришел за 70 млн евро и не попал в игру «Челси». Ему стоило выбрать «Арсенал» — глядишь, рядом с Зинченко мог заиграть. Посмотрим, входит ли Мудрик в планы нового главного тренера, ведь парень техничный и быстрый.

Нападающие

Ришарлисон («Тоттенхэм»)

Обамеянга помним, но ветеран почти не играл. И у «шпор» сразу два кандидата в этот состав, новичок Ришарлисон и ветеран Сон. Второй разделил с Салахом год назад «Золотую бутсу». Мохамед тоже провел не лучший сезон, как и «Ливерпуль», но Сон выступал еще хуже. Впрочем, ветеран хотя бы весной нашел путь к чужим воротам. Ришарлисону не помогла ни смена тренера, ни риск оказаться за бортом сборной Бразилии. У форварда один гол за почти тысячу игровых минут АПЛ . Ужасный результат для новичка за 60 млн фунтов.

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

Скажи вам прошлым летом, что Роналду через полгода окажется на Ближнем Востоке, то вряд ли поверили бы. Это ведь лучший снайпер МЮ прошлого сезона, а заодно второй после Салаха и Сона во всей АПЛ . И в новом чемпионате разочаровал. Криштиану негативно влиял на коллектив в МЮ , в отличие от влияния в Саудовской Аравии. Глейзеры и тен Хаг приняли сложное, но верное решение.