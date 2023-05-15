Символическая антисборная 27-го тура РПЛ. Промес, Йоканович и вылет «Торпедо»

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вчера, 21:53

Выходные с двумя разгромами в Москве.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Один из лучших голкиперов сезона пропустил дважды. Удар Малкома был хлестким, но Матвей не прочитал идею бразильца пробить в ближний от вратаря угол. А ключевым стал финальный эпизод. На последних секундах «Краснодар» упустил победу над «Зенитом», когда Матвей неудачно вышел из ворот – наткнулся на соперника, Кассьерра забил в пустые ворота.

Защитники

Эли Даса («Динамо»)

Денисову и Караваеву повезло, что Даса не удержал соперника из «Ахмата» и допустил ряд других ошибок в поединке против клуба из Грозного. Результатом стал разгром «Динамо» и увольнение главного тренера Йокановича. Даса оставил в этом сезоне противоречивое впечатление. Израильтянин самый опытный среди защитников, но напарников направляет редко.

Виктор Мелехин («Ростов»)

У «Ростова» неудачно пыталась защищать Песьякова молодая линия обороны. Девятнадцатилетний Мелехин почти весь матч играл просто – выносил мяч куда подальше. Но усталость накопилась, поэтому на 89-й минуте он проиграл позицию Сарвели, а потом испугался неудачного финта Владислава и позволил тому отдать голевую передачу. Ошибка, которая ухудшила шансы «Ростова» на второе место.

Артем Самсонов («Торпедо»)

Из капитана «Торпедо» не получилось сделать сильного центрального защитника. Артем ушел с левого фланга, но позиционных ошибок у него невероятно много. Не успевает, нарушает правила. Против ЦСКА заработал две желтые карточки в концовке матча, оба предупреждения бесспорные. Запомнился с положительной стороны только мощным ударом со штрафного, но Акинфеев не дремал.

Боян Роганович («Торпедо»)

Хотите в антисборную тура РПЛ ? Отдавайте голевые передачи на соперника. Роганович на пятой минуте скинул мяч на Чалова, Фёдор оценил щедрость левого латераля «Торпедо». Московский клуб вылетел из РПЛ в этом туре, а на счету Рогановича вылет из игры. Ничего не показал ни в обороне, ни в атаке.

Полузащитники

Данил Глебов («Ростов»)

Почти половину из 22 ударов «Сочи» нанес с дальней дистанции. Отдельные удары заблокировали защитники, но Глебов позволял Юсупову, Мелкадзе и Бурмистрову оказываться на ударных позициях. Центральный полузащитник «Ростова» не показал себя в атаке. Не связывал линии. Глебов не впечатлил темпом игры. Данил точно умеет работать намного лучше.

Марио Чурич («Торпедо»)

Результат лимита. Хорватский полузащитник дешевле для «Торпедо», чем контракт с российским футболистом. Хотя толку от Чурича обычно очень мало. Команда много пропускает, в центре поля проходной двор. У Марио можно отобрать мяч, он бесполезный в атаке. Подстраховать в защите тоже не может, ведь позиционных ошибок не меньше, чем у коллег из обороны.

Арсен Захарян («Динамо»)

«Ахмат» меньше владел мячом, что не мешало контролировать игру. У Захаряна есть один созданный момент и один удар в сторону чужих ворот, но обе эти попытки неудачные. Поскольку 19-летний атакующий хавбек один из главных талантов РПЛ последнего десятилетия, то от него ждешь другого футбола. Многое умеет, но весной ничего не показал.

Нападающие

Квинси Промес («Спартак»)

Промес испугался мяча, позволив Мирзову огорчить Селихова. Вратарь сыграл не лучшим образом, но на футболистов в стенке ругался по делу. Квинси активничал, однако количество моментов не помогло изменить матч. Также голландец в концовке встречи упустил идеальную возможность вырвать для «Спартака» победу – оказался в офсайде после контратаки.

Федор Смолов («Динамо»)

Пора планировать завершение карьеры? Тридцатитрехлетний нападающий получал полную поддержку Йокановича, но его выступления вызывали критику фанатов «Динамо». Против «Ахмата» достаточно сравнить игру Смолова с выступлением Конате. Два удара против шести. Причем Федор дважды бил в створ и не забил, а Мохамед свой момент реализовал.

Евгений Марков («Факел»)

Вышел на замену и начал с того, что после гола Акбашева с пенальти пошел собирать карточки. Имея «горчичник», Марков зачем-то в верховой борьбе стал размахивать локтями, хотя даже дети, которые смотрят футбол, знают, что из-за риска большого вреда здоровью за такие фокусы дают желтые карточки. Пусть благодарит Морозова, что «Факел» не потерял два очка в меньшинстве.

Главный тренер

Славиша Йоканович («Динамо»)

Высокая мотивация есть не у всех людей, но главный тренер серьезного клуба должен хотя бы разозлиться, когда ничего не получается. Йоканович был немым, как рыба, а его неумелое руководство привело к двум болезненным домашним поражениям «Динамо». Руководство клуба не выдержало разгром от «Ахмата», серб отправлен в отставку. Причем важно отметить, что москвичи уступали не из-за кадровых проблем в защите. Нет игры во всех четырех фазах – защите, атаке, возвращении «домой» и выходе из обороны.

Огорчение тура. Заслуженный вылет «Торпедо»