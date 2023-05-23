Символическая антисборная 28-го тура РПЛ. Соболев, Карасёв и жертвы разгромов

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сегодня, 00:30

Московское дерби запомнят надолго.

Вратарь

Денис Адамов («Сочи»)

Дальний удар Александрова вряд ли отразил бы даже лучший вратарь мира. Но вот мяч после выстрела Рыбчинского прошел близко к руке Адамова, он не прочитал эпизод. Дальше Денис пропустил от Кротова – удар во вратарский угол. А на десерт голкипер пропустил четвертый мяч за тайм, неудачно выбрав позицию. Мяч прошел «между ушами» Адамова.

Защитники

Иван Миладинович («Сочи»)

У «Сочи» можно сюда отправлять всех защитников. Дркушич получил красную карточку, виноват в разгроме «Сочи». Маргасова сняли с игры после второго мяча «Пари НН». Но отметим человека, который обозначал борьбу. Иван постоянно пятился и позволял игрокам соперника готовить разящие удары. Сербский защитник сыграл очень плохо, отражение его ошибок на табло.

Виллиан Роша ( ЦСКА )

Выбор требует пояснения. Скорее всего, Роша должен был получить лишь желтую карточку за то, что воссоздал жест Соболева для арбитров. Но не было необходимости хватать себя за гениталии. Получилось, что именно это неоправданное ситуацией поведение защитника вывело ЦСКА на поражение в дерби. При игре десять на десять преимущество у команды, которая чаще с мячом, а это был «Спартак».

Матиас Перес («Оренбург»)

Странный защитник. Видно, что аргентинец обладает мастерством, но при этом склонен к необдуманным и неожиданным решениям. В детских футбольных секциях учат не отдавать мяч поперек поля у своей штрафной площади. Перес нарушил вековое правило футбола – «Зенит» открыл счет голам в матче против «Оренбурга». Грубейшая ошибка от в целом перспективного защитника.

Мингиян Бевеев («Урал»)

Левый защитник «Урала» допустил невероятно много ошибок. Разок был близок к красивому голу – бил в дальнюю девятку, но этот эпизод случился в концовке при счете 3:0 в пользу соперника. Бевеев оставил пустую зону, когда «Крылья Советов» развивали вторую голевую атаку правым флангом. Также Мингиян ошибся, когда в штрафную ворвался Витюгов, а Сиссе нарушил против него правила в зоне Бевеева.

Полузащитники

Данил Глебов («Ростов»)

Прописался в этом составе. У капитана «Ростова» не клеится игра на худшем отрезке для его команды из трех поражений. Глебов упустил Кордобу перед голом Ионова. Позже капитан позволил Сперцяну выкатить мяч на центрального форварда «Краснодара». Третий гол обошелся без участия Глебова, но он был рядом – наблюдал, как головой забивает юный Кокшаров.

Вильмар Барриос («Зенит»)

Редкий случай, когда Барриос заслужил попадание в эту команду. Будем считать, что слишком бурно праздновал чемпионство и сыграл, словно с похмелья. Показательно, что Семак настолько не доверяет другим вариантам в опорной зоне, что не дал колумбийцу отдых. Но Вильмар не был готов. Он дал развить первую голевую атаку и прикрывал собственного напарника, когда забивал Гойкович.

Виктор Мендес ( ЦСКА )

У «армейцев» не получилось круто сыграть в центре поля. Когда во втором тайме пытались забрать инициативу, то «Спартак» не сломался, поскольку Зделар и Мендес не держали мяч. Акинфеев пытался быстро направлять снаряд в сторону Чалова и Облякова, но когда дошло до работы на линии штрафной площади, то ЦСКА в игре десять на десять промахнулся. Мендес не осилил московское дерби.

Ибрахима Сиссе («Урал»)

Центральный хавбек «Урала» заработал пенальти в свои ворота, помог «Крыльям Советов» добраться до разгромного счета. Также во время первых голевых атак Сиссе неправильно отработал, позволяя Бейлу и Цыпченко доводить до ума моменты. Ганчаренко отреагировал сразу после пенальти – Сиссе ушел на скамейку.

Нападающие

Александр Соболев («Спартак»)

В прошлом сравнивали Дзюбу и Соболева, поскольку видно, что два рослых мужчины любят себя и не любят оценивать последствия своих поступков. Александр поступил недостойно, причем вряд ли сможет внятно объяснить, зачем он взялся за гениталии после борьбы с Рошей. Нечто первобытное и глупое. Расплатой станет дисквалификация, «Спартак» потерял форварда основы на решающие туры РПЛ .

Антон Заболотный ( ЦСКА )

Возвращение легенды. Заболотный вернулся в основу ЦСКА , показал правильный футбол – нагружал защитников силовой работой, активно отвлекал в прошлых матчах. Но в дерби у него не получилось. Заболотному не хватает класса, чтобы всегда работать так, как в матче против «Спартака» в недавнем прошлом, когда реализовал единственный удар. В этот раз Антон не забил, хотя тоже нашел лишь один момент.

Главный тренер

Дмитрий Хохлов («Сочи»)

Федотов плохо отработал в дерби, если вынести за скобки странное судейство. «Урал», «Ростов», «Химки» и «Торпедо» разгромили в этом туре. Но если искать тренера, чья работа подходит максимум для Медиалиги, то это точно не наставники названых команд, а именно Хохлов. Непонятно, почему в «Сочи» не попытались найти другого тренера вместо Бердыева до конца сезона. Команда Хохлова пропустила четыре мяча после перерыва…

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