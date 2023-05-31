Клубы Манчестера на выезде и «Ливерпуль» без ЛЧ. Неприятные сюрпризы сезона АПЛ

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вчера, 21:32

И «Тоттенхэм» впервые за много лет без еврокубков.

«Ливерпуль» без Лиги чемпионов

Понравилась злая реакция Салаха на пятое место команды, которую ставили на первое многие эксперты ведущих британских спортивных каналов перед началом сезона. Верили или в чемпионство Клоппа, или в успех Гвардиолы в третий раз подряд. В результате Холанд с кубком и среди героев, а Юрген вспоминает не только потянутую во время празднования гола мышцу на ноге, но и 9 поражений, которые привели «Ливерпуль» на пятое место. Салах попросил прощения, но «красные» потеряют деньги, отвадят от клуба покупателей и инвесторов. И со страхом вспоминают, что «Челси» и «Тоттенхэм» вне топ-4, драка за путевку в Лигу чемпионов будет дикой.

Карикатурный сезон «Челси» Боэли

Это команда не Лэмпарда, Поттера и Тухеля, а именно американца. «Челси» зимой потратил больше денег на новичков, чем четыре большие лиги вместе взятые. И почти все сделки неудачные. Но хуже, что Боэли и его подельники выгнали из клуба много полезных работников времен Грановской, Чеха и Абрамовича. О качестве прибывших специалистов говорят результаты команды. «Челси» на 12-м месте в АПЛ , у коллектива 16 поражений и 11 ничьих. Посмотрим, что получится у Почеттино, но у него много работы с командой, где немало молодежи, а также надо быстро разобраться с будущим ветеранов.

Странный вылет «Лидса» и «Лестера»

В конце апреля алгоритм, известный в народе как «суперкомпьютер», ставил на три последних места «Саутгемптон», «Ноттингем Форест» и «Эвертон». Шансы «Лидса» и «Лестера» на спасение оценивались намного выше. Конкуренты ждали первого за 72 года вылета «Эвертона», а не свое прощание с прибыльным дивизионом. «Лидс» без Бьелсы и «Лестер» без Роджерса не стали героями весны. С одной победой в шести последних турах на две команды симпатичные клубы полностью заслужили такую участь. Теперь лучшие игроки активируют пункты в контрактах, которые позволяют уйти. А поскольку в Чемпионшипе остались «Мидлсбро», «Ковентри», «Сандерленд», «Блэкберн», «Бирмингем», «Уотфорд» и ВБА , то путь наверх может занять больше времени, чем «Лидсу» и «Лестеру» хотелось бы.

Выездные злоключения манкунианцев

Клубы из Манчестера заняли высокие места. «Горожане» снова первые, а «красные дьяволы» на третьей строчке. Причем оторвались от того же «Тоттенхэма» на пятнадцать пунктов. Но есть одна особенность, которая позволяет ругать «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Речь о выездных поединках в АПЛ против клубов из первой десятки. Гвардиола уступил «Ливерпулю», «Тоттенхэму», МЮ и «Брентфорду». Не сумел обыграть «Ньюкасл», «Брайтон» и «Астон Виллу». Пусть две игры из списка пришлись на последние туры, на выезде из команд первой десятки АПЛ чемпион обыграл лишь «Арсенал» и «Фулхэм». У тен Хага 7 гостевых поражений, ничья против «шпор» и лишь одна победа над «дачниками». Вот поэтому МЮ не воевал за титул. За весь сезон всего 8 выездных побед в 19 матчах.

Солидный откат «Тоттенхэма» Конте

Если Моуриньо и Конте не выжали со «шпорами» хотя бы финал Лиги Европы, то эту команду, похоже, никто не спасет. Вернее, клуб, где Леви заправляет в стиле карикатурного финансового воротилы из фильма Гая Ричи. Сон сбавил, подвиг Кейна никто не оценил. Целых 30 голов не дали «Тоттенхэму» оказаться в зоне вылета, но и не вывели клуб в еврокубки. Пропустят международные турниры впервые за четырнадцать лет. А долгов хватает. Лондонский клуб не понимает, что делать. Потеряют ключевых исполнителей летом, а мотивации идти в «Тоттенхэм», если позовут другие гранды АПЛ , не прибавилось. Неудача Конте отпугнет тренеров, не только Слота из «Фейеноорда».

Игра «Арсенала» на финише сезона

Артета получил три ничьи подряд там, где мог спокойно выигрывать. На «Энфилд Роуд» его команда на 28-й минуте забила второй гол. В таком матче стоило лучше планировать прессинг, грамотнее работать без мяча и не позволять Салаху забить в раздевалку. «Арсенал» мог сохранить преимущество против «Вест Хэма», так как вели 2:0 на десятой минуте матча. Упустили два очка, как и в первом круге, против последней команды АПЛ . Ничья с «Саутгемптоном» сломала и завела к поражению от Гвардиолы и еще двум неудачам чуть позже. А ведь почти весь сезон лидировал Артета. Обидный результат. Готовились покупать чемпионские футболки с номером «23». «Канониры» не использовали исторический шанс вернуть корону впервые за девятнадцать лет. Когда подвернется возможность? Вряд ли скоро, хотя планируют усиливаться.

Очень неудачные крупные трансферы