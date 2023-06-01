Месси ушёл из ПСЖ. Взбесил фанатов и дважды вылетал из Лиги чемпионов

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вчера, 19:39

Вряд ли Лионелю устроят прощальную овацию.

Заполучить Месси свободным агентом это подарок судьбы. И ПСЖ им не воспользовался. Клуб выгнал Тухеля, назначил Почеттино, но аргентинский тренер и легенда «альбиселесте» не выиграли вместе Лигу чемпионов. Трансфер Месси интересно оценить в день, когда объявлено о его уходе. Сам факт расставания указывает, что игрок недоволен сотрудничеством. Лионель не получил награду за свою осторожность, как и Неймар, который согласился на «фермерскую лигу» в расцвете сил.

Почему трансфер Месси в ПСЖ сносный

Больше не отдавали титулы в Лиге 1. «Марсель» год назад финишировал в 14 очках от ПСЖ . Теперь отрыв меньше. Но даже если «Ланс» обыграет «Осер», который борется за выживание, а «Клермон» сенсационно победит ПСЖ в гостях, останется один пункт разницы в пользу Гальтье. Кристоф снова станет победителем, Месси покинет Париж двукратным чемпионом Франции, совсем без титулов не остался.

Поняли, что звезды точно не спасут. Не на имена надо ставить, а на команду и тренера. Трио атаки не спасло. Месси в первом матче в жизни с Роналдиньо лучше понимал бразильца, чем коллег по ПСЖ даже спустя два года после знакомства. Вышла польза через причиненную фанатам ПСЖ боль. Клуб, который должен выносить всех вперед ногами в Лиге 1, проиграл 6 матчей и 4 раза сыграл вничью.

Насладились игрой мастера. Старт Месси в Лиге 1 удивил. Играл слабо. Пересидел в «Барселоне», где команда на него работала. Мало двигался, часто ходил пешком. Позже понял, что необходимо включаться, подстраиваться под новых соперников. Отдаем должное Месси за диспетчерскую роль в ПСЖ . В этом сезоне у него 20 голевых передач в чемпионате и еврокубках. В прошлом сезоне было 14. Неплохая сумма. Время от времени Месси забавлял публику. Это блюдо точно не стоит 41 млн евро в год, но катарские шейхи деньги не считают.

Быстрый уход Месси поможет. Не застрял в команде еще на два года, становясь обузой для нового тренера, который точно захочет улучшить прессинг и работу в обороне. А это проще сделать, если новый правый атакующий игрок будет агрессивнее и моложе, чем Лионель. Аргентинец не главный человек в ПСЖ , каковым стал в «Барселоне». Зашел и вышел, поэтому трансфер можно назвать сносным. Изнутри команду не уничтожил.

Почему трансфер Месси в ПСЖ провальный

Не сыграл в финале Лиги чемпионов. Помимо финансовой выгоды, шел за главным финалом года. Но Почеттино вылетел от «Реала» в первом раунде плей-офф. Дома у парижан был шанс раздавить «Мадрид», но Месси не реализовал пенальти. В ответной игре Бензема сделал хет-трик, а Лионель наблюдал. Проблемы в обороне и полузащите у ПСЖ были еще до прихода Гальтье. Теперь Кристоф вылетел от «Баварии» снова в первом раунде плей-офф. Месси опять не забил. Проиграли сопернику в средней форме, ведь позже «Манчестер Сити» показал, что можно сделать с обороной без Нойера.

Летом будут строить атаку с нуля. Будь Мбаппе уроженцем Москвы, то вместо двух финалов ЧМ не сыграл бы ни в одном. Сборная Франции помогает Килиану раскрывать потенциал. ПСЖ с их деньгами тоже упрощает задачу. Понятно, что Мбаппе всю карьеру должен играть за фаворитов. Но показательно, что этим летом от него убегут два напарника. А еще одного ему и так нужно найти, центрального нападающего у ПСЖ не было, а он очень нужен. Трансфер Месси неудачный, ведь потеряли два года.

Скромная статистика легенды футбола. Для других 16 голов в Лиге 1 это крутой результат. Например, для Бен-Йеддера 18 мячей за «Монако» это неплохо. Но для Месси это не показатель. Он в «Барселоне» в последнем сезоне забил 30 голов в Ла Лиге. А потом отличился всего 6 раз в прошлом сезоне Лиги 1. Странно, что сильно скатился как форвард, хотя и держал марку как плеймейкер. Но во Франции королем пасов может стать Кабелла из «Краснодара». А забить 27 голов смог списанный «Арсеналом» Ляказетт. Слишком легкая лига для Месси. И даже в ней не стал королем, а подсвечивал результаты обладателя приза «Игрок года» Мбаппе.

Клуб снова поссорился с фанатами. Не обошлось без Месси. Лионель и Неймар в отдельных матчах ходили полем. Оба готовились к чемпионату мира, на старте бегали. А потом фанаты, которые ходят на все матчи ПСЖ , увидели пеший ход ветеранов. Бразилец по традиции травмировался. А Лионель по традиции не включился в плей-офф Лиги чемпионов. Вывод сделал Жером Ротен, слышали оскорбления с трибун и увидели пикет под домом Неймара. После неожиданного решения Месси улететь в Саудовскую Аравию с семьей на выходные он извинился, надев пиджак, но все поняли, куда идет дело.

Мнение читателей. Оцените два года Месси в ПСЖ

Футболу нужны агенты, но грамотные. У Месси такого нет, поэтому выбросил два года. Лучше бы пошел в «Манчестер Сити». Если Гвардиола подумывает забрать Неймара в аренду, хотя есть де Брюйне, Грилиш, а в резерве Фоден, то два года назад Хосеп с радостью подписал бы Месси. Только нужно было согласиться на более скромные условия оплаты труда, чтобы играть вместо Мареза.

Лионель испугался идти в АПЛ . Точно боялся, что в «Манчестер Сити» не сможет беречь силы накануне ЧМ -2022. Ошибочное решение, мир потерял возможность оценить Месси в «Манчестер Сити». А еще потеряли дерби Лионеля против Криштиану. Возвращение португальца в МЮ заиграло бы новыми красками. Теперь могут встретиться в Саудовской Аравии, но это королевская пенсия.

Другой вариант интереснее. Это контракт с «Интером» из Майами и аренда в «Барселону». Хави попробует выиграть Лигу чемпионов с Левандовским и Месси в атаке. Или хотя бы выйти в финал. Месси восемь лет подряд терпел неудачи в некогда любимом турнире.