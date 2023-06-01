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Губернатор Калининградской области высказался о целях команды на сезон

вчера, 19:20

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов обозначил задачи «Балтики» на ближайшие годы.

Очень много было вопросов у фанатов наших и у тех, кто увлекается футболом, что же дальше после выхода из Первой лиги. Как будем выполнять задачи уже в РПЛ, сохранять прописку. Конечно, не хотелось бы приходить на один сезон. У нас совсем другая задача. Мы хотим закрепиться и постепенно развивать и академию, и команду в целом. Поэтому для нас очень важно было найти стратегических партнеров, которые будут помогать нам строить команду, выстраивать работу и стадиона, в том числе.

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Балтика
Источник: matchtv.ru
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альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:15
а еще ..был СКА Хабаровск)))))
протон
протон
сегодня в 03:02
Дело не в 1,5 часах как таковых(уже не 10 минут, оказывается)), а в том, что они ради бессмысленного закона от любителя тотального контроля.
Никаких беспорядков на стадионах десятки лет нет, логического смысла в фан айди нет.
А началось всё с дешёвой постановки на стадионе цска с отключенными камерами)
Хватит держать народ за дураков.
Говорите, что закон бессмысленный, а не уговаривайте фанатов оформлять.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:41
Имея такой прекрасный стадион и преданных болельщиков Балтика должны быть в РПЛ надолго. И не повторить путь Уфы, Торпедо, Тулы или Химок. Удачи!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:41
Задачи ясны... но нужны богатые спонсоры...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:23
Это пока только дежурные слова в такой ситуации, посмотрим не разойдутся они с делом в последствии.
Гость
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