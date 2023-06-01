Губернатор Калининградской области высказался о целях команды на сезон

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов обозначил задачи «Балтики» на ближайшие годы.
Очень много было вопросов у фанатов наших и у тех, кто увлекается футболом, что же дальше после выхода из Первой лиги. Как будем выполнять задачи уже в РПЛ, сохранять прописку. Конечно, не хотелось бы приходить на один сезон. У нас совсем другая задача. Мы хотим закрепиться и постепенно развивать и академию, и команду в целом. Поэтому для нас очень важно было найти стратегических партнеров, которые будут помогать нам строить команду, выстраивать работу и стадиона, в том числе.
Никаких беспорядков на стадионах десятки лет нет, логического смысла в фан айди нет.
А началось всё с дешёвой постановки на стадионе цска с отключенными камерами)
Хватит держать народ за дураков.
Говорите, что закон бессмысленный, а не уговаривайте фанатов оформлять.
Никаких беспорядков на стадионах десятки лет нет, логического смысла в фан айди нет.
А началось всё с дешёвой постановки на стадионе цска с отключенными камерами)
Хватит держать народ за дураков.
Говорите, что закон бессмысленный, а не уговаривайте фанатов оформлять.